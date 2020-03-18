Залезть в ФНБ: кому помогут власти

Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения

Средства из ФНБ могут направить на поддержку отдельных категорий граждан России, заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, тратить деньги из фонда можно после того, как его объем будет выше 7% ВВП — и этот показатель уже преодолели.

Деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку определенных категорий российских граждан. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью ТАСС.

«Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия [об этом] сейчас у нас и разворачивается», — отметил глава государства.

По словам Путина, по правилу начинать тратить средства ФНБ власти могут после того, как объем фонда превысит показатель в 7% ВВП. Поскольку этот порог уже пройден, открываются возможности для инвестиций.

Президент напомнил, что ФНБ на данный момент — единственный резервный фонд в России, и государство намерено активнее тратить из него деньги. Необходимость вызвана кризисной ситуацией на рынке нефти и в мировой экономике вообще из-за пандемии коронавируса. 14 марта министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет потеряет около 2 трлн рублей при текущих котировках нефти. Дефицит бюджета он оценил в 0,9% ВВП.

Силуанов считает, что доходы государства сократятся после выхода России из сделки ОПЕК+ и колебаний на нефтяном рынке. Значительная часть недополученных денег должна была направиться на пополнение Фонда национального благосостояния. В настоящее время ведомство рассчитывает потратить около 600 млрд рублей из ФНБ.

При этом глава Минфина подчеркнул, что все обязательства бюджета будут выполнены — для этого имеются необходимые средства.

Незадолго до этого премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть. По его словам, ситуация в экономике находится под контролем Кремля.

«Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений», — подчеркнул премьер. Мишустин заверил, что даже при устойчиво низких ценах на нефть золотовалютных резервов Центробанка, а также средств ФНБ, которые оцениваются в 10 трлн рублей, хватит на много лет.

Фонд национального благосостояния России был сформирован в 2008 году — Стабилизационный фонд был разделен на Резервный фонд и ФНБ. Последний создавался для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян и сбалансированности бюджета Пенсионного фонда.

Пополнение ФНБ происходит за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета России — причем объем пополнений должен превышать утвержденный годовой объем нефтегазового трансферта — с момента превышения средствами Резервного фонда его нормативной величины. Фактически,

ФНБ — подушка безопасности, позволяющая властям компенсировать потерю нефтегазовых доходов, если цены на нефть резко упадут, а также исполнить все социальные обязательства перед населением.

В 2018 году ФНБ объединили с Резервным фондом. К задачам Фонда добавилось также покрытие дефицита федбюджета.

Падение цен на нефть, произошедшее в начале марта 2020 года, связано с выходом стран-экспортеров нефти из сделки ОПЕК + по сокращению нефтедобычи. Переговоры в Вене 6 марта закончились провалом.

Страны ОПЕК предлагали дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки. 12 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не РФ была инициатором выхода из соглашения ОПЕК +. По его словам, Москва предлагала продлить сделку до конца второго квартала или до конца текущего года. «Позиция России по сделке ОПЕК + была выверенная и согласованная», — сказал глава правительства. Он также добавил, что в настоящее время ситуация в экономике РФ под контролем, несмотря на отсутствие стабильности на глобальных рынках. Премьер отметил, что принимаются меры для стабилизации ситуации.

С 1 апреля у нефтедобывающих стран нет обязательств по сокращению добычи. На фоне этих новостей цены на нефть 9 марта рухнули на 30%.

В ходе торгов 17 марта цены на нефть марки Brent впервые с 2016 года упали ниже $29 за баррель. Стоимость WTI упала ниже $28 за баррель. С утра среды, 18 марта, нефть продолжила падение. Курс рубля также падает, эксперты предсказывают рост цен на импортные товары на 10-30% в течение ближайших нескольких месяцев.