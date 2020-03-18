Залезть в ФНБ: кому помогут власти

Деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку определенных категорий российских граждан. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью ТАСС.

«Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия [об этом] сейчас у нас и разворачивается», — отметил глава государства.

По словам Путина, по правилу начинать тратить средства ФНБ власти могут после того, как объем фонда превысит показатель в 7% ВВП. Поскольку этот порог уже пройден, открываются возможности для инвестиций.

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Президент напомнил, что ФНБ на данный момент — единственный резервный фонд в России, и государство намерено активнее тратить из него деньги. Необходимость вызвана кризисной ситуацией на рынке нефти и в мировой экономике вообще из-за пандемии коронавируса. 14 марта министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет потеряет около 2 трлн рублей при текущих котировках нефти. Дефицит бюджета он оценил в 0,9% ВВП.

Силуанов считает, что доходы государства сократятся после выхода России из сделки ОПЕК+ и колебаний на нефтяном рынке. Значительная часть недополученных денег должна была направиться на пополнение Фонда национального благосостояния. В настоящее время ведомство рассчитывает потратить около 600 млрд рублей из ФНБ.

При этом глава Минфина подчеркнул, что все обязательства бюджета будут выполнены — для этого имеются необходимые средства.

Незадолго до этого премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть. По его словам, ситуация в экономике находится под контролем Кремля.

«Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений», — подчеркнул премьер. Мишустин заверил, что даже при устойчиво низких ценах на нефть золотовалютных резервов Центробанка, а также средств ФНБ, которые оцениваются в 10 трлн рублей, хватит на много лет.

Фонд национального благосостояния России был сформирован в 2008 году — Стабилизационный фонд был разделен на Резервный фонд и ФНБ. Последний создавался для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян и сбалансированности бюджета Пенсионного фонда.

Пополнение ФНБ происходит за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета России — причем объем пополнений должен превышать утвержденный годовой объем нефтегазового трансферта — с момента превышения средствами Резервного фонда его нормативной величины. Фактически,

ФНБ — подушка безопасности, позволяющая властям компенсировать потерю нефтегазовых доходов, если цены на нефть резко упадут, а также исполнить все социальные обязательства перед населением.

В 2018 году ФНБ объединили с Резервным фондом. К задачам Фонда добавилось также покрытие дефицита федбюджета.

Падение цен на нефть, произошедшее в начале марта 2020 года, связано с выходом стран-экспортеров нефти из сделки ОПЕК + по сокращению нефтедобычи. Переговоры в Вене 6 марта закончились провалом.

Страны ОПЕК предлагали дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки. 12 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не РФ была инициатором выхода из соглашения ОПЕК +. По его словам, Москва предлагала продлить сделку до конца второго квартала или до конца текущего года. «Позиция России по сделке ОПЕК + была выверенная и согласованная», — сказал глава правительства. Он также добавил, что в настоящее время ситуация в экономике РФ под контролем, несмотря на отсутствие стабильности на глобальных рынках. Премьер отметил, что принимаются меры для стабилизации ситуации.

С 1 апреля у нефтедобывающих стран нет обязательств по сокращению добычи. На фоне этих новостей цены на нефть 9 марта рухнули на 30%.

В ходе торгов 17 марта цены на нефть марки Brent впервые с 2016 года упали ниже $29 за баррель. Стоимость WTI упала ниже $28 за баррель. С утра среды, 18 марта, нефть продолжила падение. Курс рубля также падает, эксперты предсказывают рост цен на импортные товары на 10-30% в течение ближайших нескольких месяцев.