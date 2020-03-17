Убрать перекупщиков: лекарствам пропишут предельную цену

Во вторник 17 марта 2020 года были приняты две важные для фармацевтического рынка инициативы. Госдума в первом чтении одобрила законопроект об установке фиксированных предельных цен на лекарства и медицинские изделия в случае эпидемии, а президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными препаратами. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении еще в конце 2017 года, но с тех пор подвижек фактически не было.

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Эксперты предупреждают о необходимости установить предельные цены для всей цепочки поставок, а не только аптек. В противном случае лекарства исчезнут с прилавков, поскольку розница не сможет работать в убыток, рассказали участники рынка «Газете.Ru».

Заморозка цен

Пандемия COVID-19 вызвала в России дефицит и резкий рост цен на лекарства и медицинскую продукцию — защитные маски, марлевые повязки и антисептические гели. Так, например, медицинские маски до начала пандемии стоили около 1 рубля, а теперь — в среднем 25 рублей, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк. В связи с этим Госдума приняла в первом чтении поправки к ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Их цель — позволить правительству в случае чрезвычайной ситуации и угрозы распространения инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, на 90 дней устанавливать допустимый максимум для цен на лекарства и медизделия, «которые официально не включены в перечень жизненно важных, но по факту становятся таковыми при определенных угрозах», отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Фиксировать цены также можно будет, если месячный рост стоимости такой продукции в регионах превысит 30%.

По его словам,

дефицит товаров подобного рода — это «следствие не только ажиотажного спроса, но и действий перекупщиков, продающих эти товары небольшими партиями по многократно завышенным ценам».

«На рост стоимости и отсутствие в аптеках ряда медицинских изделий и лекарств уже жаловались не только граждане, но и власти регионов, которым сейчас важно через механизм госзакупок обеспечить всем необходимым больницы, поликлиники и социальные учреждения. В некоторых субъектах Федерации с начала года стоимость масок и марлевых повязок выросла в 3–4 раза», — подчеркнул спикер Госдумы. Он также отметил, что парламент «обеспечит приоритетное рассмотрение законопроекта, чтобы защитить наших граждан от желающих нажиться на страхах».

Шуляку подобные меры представляются обоснованными, однако он подчеркивает: остается открытым вопрос, какие цены будут введены. «Если государство установит цены, которые будут ниже тех, по которым аптеки закупают препараты, лекарства исчезнут с прилавков. Нужен отработанный, глубокий механизм определения цен на товары», — поясняет эксперт. На то же указывает генеральный директор ООО «Ригла» Александр Филиппов.

По словам Шуляка, на какие-то товары — питьевую воду или хлеб — в случае чрезвычайной ситуации цены нужно ограничивать. В частности, сейчас дефицит наблюдается не только на рынке лекарств: люди скупают антисептики и туалетную бумагу.

Однако цена должна формироваться по цепочке, а не устанавливаться для розницы «извне»,

обращает внимание он. «Если вводить заградительные цены только в этой области, в аптеках не будет препаратов. Именно на них, вероятно, сильнее всего отразится фиксация цены. Все проверки властей, вызванные ростом цены на маски, проводились именно в точках розничной торговли», — напоминает Шуляк. Аптеки не станут продавать препараты с убытками, соглашается Филиппов.

Что касается медицинских изделий, тут ограничение также должно быть по всей цепочке, и если принимаются меры в отношении аптек, то распространить их нужно и на других участников рынка, отмечает глава «Риглы». «Почему торговые организации могут продавать маски по 600 рублей, и никаких ограничений нет?» — задается он вопросом. Регулирование цен на антисептики также надо распространять и на продуктовые сети и заправки, где можно купить подобную продукцию.

Дистанционная продажа безрецептурных лекарств

Помимо этого, 17 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешает продажу отпускающихся без рецепта лекарственных препаратов онлайн. По словам российского лидера, сейчас она важна семьям, которые находятся на карантине.

Он также заметил, что в связи с этим необходимо повысить ответственность за контрафакт. «Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — заявил глава государства.

Законопроект о дистанционной продаже лекарственных препаратов был принят в первом чтении еще в конце 2017 года. Поправки ко второму чтению были отклонены правительством в декабре 2019 года. Однако в скором времени законопроект будет принят, объяснил «Газете.Ru» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. «Правовая конструкция указа чуть проще, чем у закона», — уточнил он. Первый позволяет принять решение оперативнее.

«Для меня ключевой вопрос здесь — кто будет поставлять заказ? — говорит Филиппов. — Я считаю: интернет-торговле — быть. Но заказ должен быть упакован соответствующим образом, с идентификацией упаковавшего фармацевта, с адресом аптеки, чтобы точки несли определенную ответственность, и доставщика».

Ни в указе, ни в законе не прописано, кто будет доставлять лекарства, подтверждает Соколов. Одна из версий законопроекта подразумевала, что заниматься этим смогут только фармацевты. «У нас и так проблемы с курьерами, а с фармацевтами мы не довезем ни одного заказа. Так мы сможем привозить десять заказов в день, а чтобы удовлетворить потребность населения, нужно доставлять десятки тысяч, миллионы заказов», — предупредил он.

По мнению Филиппова,

законопроект никак не скажется на рознице, поскольку все легальные участники рынка уже планируют начать работу в интернете.

Часть клиентов аптек перейдут в интернет, но не перестанут работать с тем или иным брендом.

Шуляк, как и Филиппов, отмечает, что на рынке принятия этой инициативы ожидали уже давно — «и ничего страшного в онлайн-торговле такими препаратами нет».

«Конечно, сейчас, на фоне эпидемии, люди бросятся покупать лекарства в интернете, но потом ажиотаж спадет. На рознице это не отразится никак — сейчас народ активно ходит в аптеки. Сейчас на онлайн-торговлю приходится 5-6% рынка, после изменений этот показатель может дойти до 10%», — не исключает эксперт.

Компания Ozon, которая изучает спрос на онлайн-покупки и доставку лекарственных препаратов и медицинских средств реабилитации с 2018 года, обнаружила колоссальный интерес к подобной торговле у жителей небольших населенных пунктов и отдаленных регионов, где точек аптечных сетей мало и ассортимент не очень широк.

«Текущая ситуация оголила насущную проблему, показав, что сейчас онлайн-покупка и доставка для тысяч или даже десятков тысяч граждан России может быть фактически единственной возможностью получить доступ к необходимым лекарствам, и очень важно, что первые лица государства настолько оперативно отреагировали на этот вызов — это большой шаг по обеспечению всех жителей страны широким ассортиментом доступных лекарств. Очевидно, что впереди важный этап детализации, от которой как раз зависит, как быстро бизнес сможет включиться в социально важную историю», — заявил генеральный директор Ozon Александр Шульгин.