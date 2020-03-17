«Потом выбрасывать»: Путин призвал не закупаться впрок

В России надежная ситуация с поставками товаров и продуктов, заверил российский президент Владимир Путин. Он также посоветовал не тратить людям деньги на закупку продуктов впрок, передает ТАСС.

«Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — обратил внимание глава страны в ответ на слова премьер-министра Михаила Мишустина, который доложил, что ситуация с поставками товаров в российские магазины стабильная.

По словам российского премьера, жители страны «закупают много продуктов», но в этом, по его словам, «никаких проблем нет». «У нас очень стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию с сетями розничными», — сказал председатель кабмина.

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Встреча главы государства и премьер-министра состоялась в информационном центре по мониторингу ситуации с пандемией. Центр по борьбе с коронавирусом реализован на базе АНО «Диалог», которая была создана для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и администрации президента РФ по прямому распоряжению президента РФ.

Путину показали систему мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах страны. С этим механизмом главу государства познакомил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что система отслеживает в режиме реального времени цены на продукты питания в магазинах страны, а также их наличие на полках. Собянин добавил, что склады и торговые точки обходят контролеры.

«Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты», — указал Мишустин.

Благодаря этой системе, уверены чиновники, можно будет осуществить поставку необходимых продуктов, дефицит которых наблюдается. Ранее в Минпромторге заявили, что торговые сети заблаговременно создали запасы продовольствия, увеличив заказы. Таким образом, России не грозит ситуация с дефицитом товаров, уверены в ведомстве.

Ранее на сайте РИА «Новости» вышел материал, в котором рассказывалось о том, как некоторые товары исчезли с полок небольших супермаркетов Москвы. Так, столичные жители разобрали практически всю гречку, которая имелась в магазинах, в которые заходили журналисты. Раскупили не только обычную крупу, но и необработанную — зеленую, — которая стоит в полтора раза дороже. Отмечалось, что на волне паники с распространением коронавирусной инфекции люди приобретают также соль и сахар.

По словам сотрудника одного из столичных магазинов, в минувшие выходные москвичи стали сметать с полок товары первой необходимости. «Я три года уже здесь работаю, но такого не видела. Разбирали все: гречку, соль, сахар, тушенку, рыбные консервы», — рассказали агентству в магазине.

«Если раньше у нас самые дешевые макароны брали только гастарбайтеры, то в последние дни и москвичи уже не брезгуют, по несколько пачек покупают. Раньше средний счет был 500-600 рублей, сейчас — три тысячи», — добавил продавец.

В другом магазине, куда зашли журналисты, также не было дешевой гречки — от нее остался только ценник. «Вчера всю дешевую разобрали. Осталась только та, что в индивидуальных пакетах. Вы берите, а то и ее всего пять коробок», — посоветовала сотрудница продуктового магазина.

В то же время сами производители круп успокаивают россиян, утверждая, что ажиотаж создан искусственно. «Объемы продаж — стандартные, заказы локальных и федеральных сетей не увеличивались. Мы следим за новостями, видим, что в сети сеют панику. На деле же если в нескольких магазинах и разобрали гречку, не думаем, что это приведет к увеличению спроса. Проблема надумана», — сказал в комментарии РИА «Новости» директор по продажам компании «Алтайская сказка» Александр Писарев.

Собеседник агентства отметил, что сейчас производителей больше беспокоит ситуация с рублем. «Упаковочные материалы мы закупаем за границей. Доллар пошел вверх, соответственно, может повыситься и цена на товары. Прирост может быть незначительным, в рамках допустимых норм, но тем не менее», — добавил он.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой бороться с необоснованным ростом цен на продукты. «Нужно работать над этим, причем повсеместно — и в центре, и на местах», — сказал он 17 марта.

О том, что дефицита товаров на российском рынке не будет, говорят и в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков ранее успокоил потребителей. По его словам, дефицит невозможен, потому что «производство в России превосходит потребление».

Люди начали экстренно закупать товары первой необходимости после того, как в России начали фиксировать все новые и новые случаи заражения, а также вводить режим ЧС в различных регионах. Так, на сегодняшний день в 26 российских регионах зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом.