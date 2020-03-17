Оттолкнулась от дна: нефть отыгрывает падение

Мировые цены на нефть демонстрируют рост после еще одного обвала, когда в понедельник на мировых рынках марки Brent и WTI потеряли более 12% и 10% стоимости соответственно. Пока отбить удается около 5% прежней стоимости.

Апрельский фьючерс WTI подорожал на 5,1%, достигнув отметки в $30,48 за баррель. Майский фьючерс Brent подрос на 5,23% до $31,17 за баррель.

Накануне в ходе торгов стоимость Brent падала ниже $30 за баррель, пробив минимум четырехлетней давности, когда в феврале 2016 года нефтяные цены упали на 10-12%.

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Возвращение в 90-е

Падение цен на нефть связано с выходом стран-экспортеров нефти ОПЕК + из сделки по сокращению нефтедобычи. Переговоры в Вене на прошлой неделе закончились провалом. Страны ОПЕК предлагали дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки,.

12 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не РФ была инициатором выхода из соглашения ОПЕК +. По его словам, Москва предлагала продлить сделку до конца второго квартала или до конца текущего года.

«Позиция России по сделке ОПЕК + была выверенная и согласованная», — сказал глава правительства. Он также добавил, что в настоящее время ситуация в экономике РФ под контролем, несмотря на отсутствие стабильности на глобальных рынках. Премьер отметил, что принимаются меры для стабилизации ситуации.

С 1 апреля у нефтедобывающих стран нет обязательств по сокращению добычи. На фоне этих новостей цены на нефть 9 марта рухнули на 30%.

Падение котировок стало самым сильным однодневным обвалом с 1991 года, когда в ходе войны в Персидском заливе иракские войска при отступлении подожгли нефтяные скважины Кувейта.

14 марта министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет потеряет около 2 трлн рублей при текущих котировках нефти. Дефицит бюджета он оценил в 0,9% ВВП. Силуанов считает, что доходы государства сократятся после выхода России из сделки ОПЕК + и колебаний на нефтяном рынке. Значительную часть из 2 трлн руб. планировалось направить на пополнение Фонда национального благосостояния.

При этом министр финансов подчеркнул, что все обязательства бюджета будут выполнены — деньги для этого имеются в достатке.

Между тем первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов заявил, что России придется ориентироваться на новую цену на нефть в $35 за баррель. Стране, добавил министр, нужно будет «жить в новой устойчивой реальности».

«Я, откровенно говоря, думаю, что мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность и нам какое-то длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около $35, плюс-минус», — сказал он.

Белоусов также заявил, что длительное нахождение цен на нефть в районе $20 за баррель «никому не нужно». При этом он отметил, что, возможно, запланированных темпов роста экономика РФ не достигнет. При составлении бюджета РФ на текущий год правительство исходило из цены $42 за «бочку».

А Трамп доволен

Между тем издание The Spectator сообщает, что обвал цен на нефтяном рынке может стать «смертельным ударом» для американской сланцевой индустрии. «Нефтяная война» между Саудовской Аравией и Россией негативно отразится на статусе США как экспортера «черного золота».

Если ранее США были выгодны низкие цены на нефть, то сейчас Америка стала чистым экспортером нефти, поэтому у нее появились новые слабые места, которые ей предстоит проверить, отмечает издание. Кроме того, отказ Москвы продлевать сделку о сокращении добычи нефти негативно скажется и на экономике Ирана.

Впрочем, Белый дом падению нефтяных цен как будто рад. По крайней мере, президент США Дональд Трамп отметил, что нефтяные цены находятся на таком уровне, о каком он мог только мечтать. Он объяснил свою реакцию ожиданием снижения стоимости бензина.

Кроме того, передает The Washington Post, Трамп поручил Минэнерго США закупить много сырой нефти по дешевой цене. «Она будет храниться в США и станет стратегическим запасом», — заявил американский лидер журналистам.