«Двойной удар»: как правительство может помочь экономике

На данный момент экономика РФ испытывает двойной удар, заявил 16 марта 2020 года первый вице-премьер Андрей Белоусов. На ситуацию в стране влияют снижение цен на нефть и сокращение рынков сбыта из-за коронавируса. Однако кризиса в РФ сейчас нет, хотя страна находится в «специфическом положении» и «испытывает шок», отметил экономист. Его слова приводит ТАСС.

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Упомянутое вице-премьером падение цены на нефть вызвано развалом сделки ОПЕК+, о котором стало известно 6 марта 2020 года. Страны-экспортеры сырья решили не продлевать соглашение об ограничении его добычи, которое поддерживало цены на нефть.

В результате неудачных переговоров стоимость барреля рухнула: Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт уже сообщили, что будут наращивать добычу, что можно считать началом ценовой войны. На фоне падения цен на нефть начались колебания на рынке валюты: в частности, российский рубль резко подешевел.

Вспышка нового вида коронавируса также негативно сказывается на мировой экономике: по подсчетам ООН, из-за пандемии она может потерять в 2020 году около $2 трлн, следует из доклада Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД). Вирус останавливает работу фабрик, прерывает цепочки поставок крупных компаний, вынуждая откладывать выпуск продукции (например, нового iPhone фирмы Apple), заставляет государства ограничивать авиаперелеты и помещать на карантин приезжих туристов.

В связи с этим Белоусов заявил, что

власти готовы предпринять необходимые меры по поддержке тех отраслей экономики, которые оказались в зоне риска. Среди попадающих в этот список он назвал авиаперевозки, туризм и строительство.

В частности, из-за ограничений на поездки в Китай, Израиль, Италию, Испанию, Францию, Германию и другие государства отечественные авиакомпании могут потерять от 70 до 100 млрд рублей в текущем году, сообщило принадлежащее бизнесмену Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники, близкие к Росавиации, а также в одной из авиакомпаний. Одни только полеты в Китай будут стоить 10,5 млрд рублей, отметило СМИ.

Кроме того, кабинет министров собирается обновить перечень системообразующих предприятий. Планируется также создание финансового резерва – средства пойдут на обеспечение мер, предусмотренных в связи с коронавирусом и ситуацией на рынках.

Сегодня утром на оперативном совещании с вице-премьерами выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин и предложил меры по борьбе с коронавирусом. В частности, к концу дня 17 марта должен быть разработан план первоочередных действий.

«Правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержке отраслей и граждан. Также будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий», — заявил премьер.

Кабинет министров также начнет вести «полный онлайн-мониторинг экономической ситуации» в стране, передает ТАСС слова Мишустина. Разрабатывается также система онлайн-оповещения граждан, в том числе в соцсетях, и горячая линия.

Чтобы предотвратить массовое распространение вируса, будет закрыта граница с Белоруссией, сообщил Мишустин. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Кремль надеется на понимание со стороны Минска. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко уже раскритиковал решение Москвы: надо не закрывать границу, а помогать на внешних рубежах, передает слова политика местное информационное агентство БелТА. Лукашенко запланировал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить закрытие границы.

Мишустин также сообщил, что процедура поставок из-за границы и по стране будет упрощена, а для товаров первой необходимости для торговых сетей уже 17 марта на таможне будет открыт «зеленый коридор». Выдача кредитов малому и среднему бизнесу будет расширена, ставки станут «разумными». Продающиеся без рецепта лекарства можно будет заказывать в интернете, медикам обеспечат «дополнительные стимулирующие выплаты», а отправленных на карантин россиян ожидает особый порядок оплаты больничных.

Кроме того, премьер призвал попросил крупные корпорации «включить все свои ресурсы» для борьбы с пандемией и принять меры для бесперебойной работы компаний.