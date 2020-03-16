Новое дно: Brent упала ниже $30 за баррель

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent упала на торгах на ICE в понедельник 16 марта ниже $30 за баррель. Падение превышало 12%, минимальная цена составляла $29,55 за баррель. В последний раз стоимость падала ниже в январе 2016 года - тогда минимальное значение составляло $27,10 за баррель.

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Стоимость майского фьючерса на марку WTI на NYMEX упала почти на 10%, минимальная цена составила $28,52 за баррель. Такой уровень в последний раз был в феврале 2016, тогда цены барреля WTI составляла $26,05.

Падение цен на нефть произошло на фоне очередной приостановки торгов на биржах США после открытия. На прошлой неделе такое случилось несколько раз. После временной приостановки индексы продолжили падение - Dow Jones на 11,39% до 20543,71 пункта, NASDAQ — на 10,84% до 7020,97 пункта, S&P 500 — на 10,91%, до 2415,18 пункта.

Ключевые индексы Мосбиржи также падают. Индекс Мосбиржи на 18:06 мск снижался на 2,92% до 2248,81 пункта, РТС - на 3,94% до 952,61 пункта.

Почему падают цены

Новый раунд беспрецедентной мягкости ФРС в виде еще одного экстренного снижения ставки (на 100 б.п. в коридор 0-0,25%), а также запуска программы выкупа гособлигаций (объемом в $700 млрд) фактически воспринят рынком негативно, объяснил «Газете.Ru» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Досрочное снижение ставки Федрезерва стало для рынков ключевым сигналом о том, что деструктивное влияние на мировую экономику и экономику США, может быть колоссальным, отмечает эксперт. В этой связи распродажи риска усиливаются, что также отражается усилением давления на нефть.

ФРС США 15 марта экстренно снизила базовую процентную ставку - до целевого диапазона 0-0,25%. Она снижает ее уже второй раз за март, чтобы защитить экономику страны от влияния коронавируса.

Как отмечает Покатович, пропорционально тому как растет распространенность заболевания в мире, усиливается взаимоизоляция стран. В этих условиях снижение мирового спроса на нефть уже сейчас может превысить отметки в 6 млн баррель в сутки, что указывает на наличие масштабного фундаментального дисбаланса на нефтяном рынке и также оказывает давление на ценовую конъюнктуру нефтяного актива, говорит эксперт.

Третьим фактором, который давит на цены на нефть, он считает приближаение апреля. Начиная с этого месяца соглашение ОПЕК+ официально закончит действие. Покатович также отметил, что ближневосточные экспортёры уже приступили к увеличению поставок нефти основным покупателям, а также к активному снижению цен. Снижение нефтяных цен в начале этой неделе отчасти определяется переоценкой инвесторами серьёзности рисков ценового противостояния основных экспортеров, начиная с апреля, считает он.

В перспективе 1-2 недель эксперт ожидает формирования нефтяных цен в диапазоне $25-35. Сроки закрепления цен в данном диапазоне будут определяться временными рамками активного распространения заболевания в мире, а также масштабами ценового противостояния экспортёров, отметил он.

Как все началось

Падение на мировых рынках продолжается уже неделю. Она началась после развала сделки ОПЕК, которая удерживала рынок в состоянии искусственного дефицита и поддерживала мировые цены на нефть. Так, 6 марта страны-экспортеры не смогли договориться о продлении или дополнительном сокращении нефтедобычи. В результате после истечения действующего соглашения 1 апреля они не будут связаны никакими ограничениями. Российская сторона выступала за продление соглашения, говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В первый рабочий день после завершения переговоров цена на Brent рухнула на 30%, что стало рекордным однодневным обвалом с 1991 года. Вместе с нефтью обвалился и рубль - в тот же день, 9 марта, на международных торгах Forex курс доллара поднимался выше 73 рублей, евро — 83 рублей. Московская биржа в тот день была закрыта, но на следующий день ее открытие также началось с обвала: доллар торговался по 72,25 рубля, евро — по 81,89 рубля.

12 марта прошлой недели СМИ прозвали «черный четверг». В тот день американские фондовые биржи в экстренном порядке приостановили торги через пять минут после открытия из-за резкого падение основных индексов — почти на 7%. Торги возобновились через 15 минут, но снижение не остановилось: Dow Jones сократился на 9%, S&P 500 — на 8,3%, Nasdaq — на 7,39%. Индекс Мосбиржи в прошлый четверг к закрытию упал на 8,28% — до 2286,40 пункта, индекс РТС — на 11,03%, до 966,40 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи опускался до 2277,58 пункта — минимума с декабря 2018 года, индекс РТС — до 953,64 пункта, что стало минимальным значением с сентября 2016 года. Рубль в четверг обновил четырехлетний минимум - с февраля 2016 года. Максимальная цена за доллар в тот день составляла 75,44 рубля, евро — 84,84 рубля.

К концу недели российские фондовые индексы сумели частично отыграть позиции после нескольких обвалов за неделю, которая стала худшей с 2008 года. Индекс Мосбиржи по итогам торгов в пятницу вырос на 1,31% — до 2316,36 пункта, индекс РТС — на 2,62%, до 961,69 пункта. Рубль также укрепился: к концу торгов на Московской бирже доллар торговался по 73,53 рублей, евро — по 81,65.

Цены на нефть в пятницу также вернулись к росту: в ходе торгов цена на Brent пробивала отметку в $35 долларов за баррель.

«Я фантазирую»

В конце февраля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что даже при стоимости нефти на уровне $30 за баррель российский бюджет защищен. Тогда ее цена составляла около $50 за баррель. Стоимость в $30 глава Минфина тогда назвал фантазией.

«Бюджет наш защищен, резервы созданы. Всегда таким источником нестабильностей раньше являлся бюджет, потому что денег не было, расходы сокращались. Сейчас мы при цене на нефть даже около $30 за баррель (я фантазирую) четыре года профинансируем спокойно наши расходы», - сказал Силуанов ( цитата по ТАСС).

Он также напомнил, что базовая цена, заложенная в российском бюджете на 2020 год составляет о $42 за баррель.

«Но я уверен, что такого продолжительного времени низких цен на нефть не должно быть. Потому что и себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, все-таки выше», - говорил он.