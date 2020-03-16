Социальные тарифы и пандемия: почему подорожает сотовая связь

О вероятном росте тарифов на связь предупредили участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT. Услуги сотовой связи подорожают, если государство не компенсирует операторам бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, сообщает «Коммерсантъ».

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Участники рабочей группы комиссии РСПП, в которую входят представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», Tele2, «ЭР-Телекома», «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций, согласовывают предложения, которые направят в правительство и Минкомсвязь. В их проекте рассматривается два варианта: введение налоговых льгот или вычетов, а также запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом. Эти меры должны помочь сотовым операторам компенсировать затраты на проект «Доступный интернет». В противном случае операторы начнут пропорционально повышать цены на стандартные тарифы.

Проект «Доступный интернет» представляет собой свободный для абонентов доступ к социально значимым интернет-ресурсам, перечень которых делится на четыре категории — государственные информационные ресурсы, соцсети, почтовые сервисы и прочие ресурсы.

Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам поручил обеспечить президент РФ Владимир Путин. 21 января на совещании в Минкомсвязи было принято решение сделать доступ бесплатным с 1 марта текущего года, однако соответствующее постановление правительства не согласовали вовремя, и новый законопроект подготовят только к 26 марта. Ожидается, что он вступит в силу к декабрю 2020 года.

Интернет-компании и операторы оценили затраты на реализацию проекта в 150 млрд рублей в год. Ожидается, что из-за роста трафика эта сумма будет только увеличиваться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство займется вопросом компенсаций провайдерам.

«Мы видели информацию об этом. В данном случае с темой будет разбираться правительство. Я рекомендую туда обратиться. Конкретная обработка, конкретное изучение финансовых запросов будет производиться правительством», — объяснил Дмитрий Песков.

При этом Минкомсвязь выступает против предоставления операторам компенсаций за доступ абонентов к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом министр Максут Шадаев заявил 11 марта. Он также отметил, что в список социально значимых могут войти социальная сеть «ВКонтакте», мессенджеры, различные онлайн-медиа, сервисы образования и здравоохранения, а также сервисы доставки еды, такие как «Яндекс.Еда» и Delivery Club. По оценкам Минкомсвязи, на бесплатный доступ к подобным сайтам и сервисам уйдет не более 10 % общего трафика операторов. В ближайшее время планируется провести тесты, чтобы подробнее изучить показатели.

Как «Коммерсанту» сообщили в «Ростелекоме», поддержка государства может потребоваться, если в перечень социально значимых попадут коммерческие сервисы. В таком случае лишние затраты лягут и на сами интернет-площадки, так как это приведет к увеличению платежей операторам связи за трафик, отмечается в проекте рабочей группы. Также придется потратиться на разработку облегченных версий сайтов и механизм ограничения бесплатного доступа к ресурсам, которые не войдут в реестр.

С учетом потерь операторов от международного роуминга из-за падения курса рубля связь в 2020 году может подорожать на 15-20 %, полагают аналитики, предсказывая минимум две волны повышения цен по 5-10 %.

Как отмечали в «Коммерсанте» ранее, МТС, «Вымпелком», «МегаФон», Tele2, Yota и «Тинькофф Мобайл» зафиксировали сокращение выезжающих за рубеж абонентов. По мнению экспертов, компенсировать выпадающие доходы будут изменением роуминговых и базовых тарифов. Специалисты предполагают, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, безлимитный интернет в роуминге может быть и вовсе отменен.