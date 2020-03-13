Худший день: сколько потеряли богатейшие россияне

«Черный четверг» 12 марта 2020 года ударил по мировым биржам. 24 богатейших россиянина, входящие в список миллиардеров Bloomberg, потеряли в целом около $15,5 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaire Index (BBI).

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Это связано с падением основных биржевых индексов: промышленный Dow Jones Industrial Average, фондовый Nasdaq Composite и индекс широкого рынка S&P 500 по сравнению с началом торгов сократились более чем на 9%. Российские показатели — индексы Мосбиржи и РТС — за день уменьшились на 5,2% и 7,3% соответственно.

Самый богатый гражданин России, согласно Bloomberg, — Владимир Потанин, глава «Норильского никеля». По данным издания, сокращение капитала бизнесмена составило $1,71 млрд — теперь он оценивается в $24,6 млрд. На данный момент Потанин продолжает занимать доставшееся ему в этом году первое место в рейтинге богатейших россиян.

По состоянию на момент вчерашнего закрытия торгов акции «Норникеля» стоили на 8,59% меньше, чем на закрытии 11 марта — доля Потанина в компании составляет 30%.

Однако в долгосрочной перспективе потери Потанина не так велики.

Стоимость его чистых активов действительно падала c самого начала 2020 года на фоне вспышки коронавируса, негативно отразившейся на мировой и российской экономике. В частности, убыток с 1 января 2020 составил $3,45 млрд. Тем не менее в последнее время его состояние в целом росло — в марте 2019 он занимал шестое место списка Forbes по РФ и имел $18,1 млрд, а к публикации списка-2020 его капитал вырос на $7 млрд — то есть практически на 28%. Бумаги «Норникеля» за это время выросли в цене на 43%.

Самое резкое сокращение капитала в «черный четверг» было зафиксировано у президента «Лукойла» Вагита Алекперова, которого Forbes называет «главным нефтяным магнатом России». Он потерял больше 13% своего состояния — $1,9 млрд. Теперь Bloomberg оценивает чистые активы бизнесмена в $14,4 млрд. Чуть менее чем на 8,1% упали акции «Лукойла», пакет Алекперова в компании составляет 26%.

Совладелец газового «Новатэка» и газоперерабатывающего и нефтехимического «Сибура» Леонид Михельсон потерял около $1,65 млрд — то есть почти 12% состояния, оставшись с $14 млрд. До 2020 года именно он открывал тройку богатейших россиян, а теперь замыкает ее.

Убытки Геннадия Тимченко, члена совета директоров «Новатэка» и «Сибура», достигли $1,49 млрд. Предпринимателю принадлежат акции «Новатэка» (23,49%), «Сибура» (17%), «Стройтранснефтегаза» (менее 50%), «Стройтрансгаза» (80%) и «Трансойла» (80%).

Капиталы этих бизнесменов в целом пострадали сильнее, чем Потанина.

Так, в феврале 2020 года, когда был опубликован последний список Forbes, активы Алекперова оценивались в $25 млрд. Потери 12 марта составили малую долю его общих убытков с того времени, которые в целом достигли $7,85 млрд, подсчитал Bloomberg. В марте 2019 года его капитал превышал $20 млрд, по версии Forbes, а теперь не доходит и до $15 млрд, по расчетам Bloomberg.

Еще больше Алекперова с начала года потеряли Михельсон и Тимченко с заявленным Bloomberg уроном в $10,6 млрд и $8,81 млрд соответственно. При этом первый за 2019 год к февралю 2020 увеличил свои чистые активы на $900 млн, по Forbes, сегодня оставшись в минусе на $9,7 млрд. Капитал Тимченко к февралю 2020 года упал на $3,3 млрд.

Состояние 20 самых обеспеченных людей мира в «черный четверг» уменьшилось на $78 млрд.

Джефф Безос с падением акций Amazon примерно на 8% лишился $8 млрд, то есть более чем 7% своих чистых активов. Бернар Арно, председатель и CEO производителя предметов роскоши LVMH, потерял $7,7 млрд, оставшись с $82,5 млрд, после того как акции концерна снизились на 9%. Примерно столько же составило падение курса ценных бумаг компании Facebook. С ней сократилось и состояние главы Марка Цукерберга на $5,7 млрд, или 9%.