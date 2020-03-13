«Своя точка зрения»: Кремль о прогнозе Кудрина по бедности

Ориентироваться на мнение главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который накануне заявил о возможности наступления в России нового кризиса, не стоит, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Он [Кудрин] возглавляет Счетную палату, выступает со своей точкой зрения. Конечно же, ориентироваться на одну эту точку зрения нельзя. Надо обязательно рассматривать это все в комплексе, в том числе оценки правительства, оценки наших статистических ведомств», — обратил внимание Песков.

Представитель главы РФ также добавил, что в настоящее время «и международные рынки, и наши рынки находятся в состоянии «пилы», поэтому и стоит сначала понять тренды.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации, предупредил, что Россию может ожидать рост бедности.

«Мы встречаемся с вызовами, как минимум, неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение», — сказал чиновник.

Власти рассчитывали, что реализация мер, которые глава России Владимир Путин указал в послании Федеральному собранию, снизит уровень бедности в стране, напомнил Кудрин. Но в сложившейся ситуации мировая экономика стоит на пороге очень серьезного кризиса.

«Очевидно, что темпы роста, запланированные в этом году — 1,9% — скорее всего, недостижимы. Если цена на нефть будет около $35, как сегодня, то я вижу риски снижения роста ВВП до нуля практически, может быть, даже отрицательный эффект», — отметил он, выступая перед сенаторами.

По словам главы Счетной палаты, небольшой положительный эффект может произойти, если цена на нефть вырастет до $40-45 за баррель. В таких условиях инфляция составит около шести процентов, однако может и превысить этот показатель.

Во время своего выступления Кудрин также сделал прогнозы относительно средней цены на нефть в этом году. По его мнению, она составит порядка $40 за баррель, что, в свою очередь, негативно скажется на притоке инвестиций. «Соответственно, будут ниже инвестиции… по сравнению с предыдущим годом. Это новые реалии», — пояснил глава Счетной палаты.

Если нынешние курс валют и цена на нефть сохранятся, то российский бюджет рискует потерять порядка 3 трлн руб.

«Если бы мы даже сегодня ориентировались на значение сегодняшнего дня, которое сейчас — цена примерно около $35 и курс рубля около 72 руб. за доллар — то мы не получим нефтегазовых доходов около 3 триллионов рублей… Причем ниже цены отсечения мы не получим около 500 млрд рублей», — сказал чиновник, добавив, что это может привести к дефициту бюджета порядка 2% ВВП.

Снижение цены на «черное золото» началось после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменениях в параметрах сделки о сокращении добычи нефти, а также не пришли к единому выводу о продлении договоренностей. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это решение вызвало обвал на нефтяном рынке. В первый рабочий день после министерской встречи ОПЕК+ цены упали на 30%.

Выступая перед Советом Федерации, Кудрин также затронул тему влияния распространения нового коронавируса на мировую экономику. По его словам, какую-либо оценку происходящему можно будет дать только через один-два месяца. Он также обратил внимание на оценки международных организаций, которые утверждают, что темпы мирового роста из-за распространения COVID-19 могут снизиться на 0,4%.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у России есть задел прочности для «гашения» негативного влияния коронавируса на экономику.

«Возникшая ситуация с коронавирусом стала определенным триггером, ускорила процессы, спровоцировала их обостренное проявление. Российская Федерация обладает, благодаря заранее принятым мерам, возможностью демпфировать негативный эффект от этой мировой конъюнктуры», — отметил он.

Таким образом Песков ответил на вопрос о том, будут ли корректировать задачи нового правительства в связи с распространением вируса и экономической нестабильностью в мире.

По последним данным, в России зафиксированы 45 случаев заражения коронавирусом. 11 человек выздоровели.