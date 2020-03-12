Россия не виновата: почему развалилась сделка ОПЕК+

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посвятил свое выступление на заседании правительства РФ ряду актуальных проблем — распространению коронавируса, развалу сделки ОПЕК+, падению цен на нефть, а также влиянию этих событий на российскую и мировую экономику и социальные обязательства, заявленные в послании президента РФ Владимира Путина Совету Федерации 15 января 2020 года.

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Развал сделки ОПЕК+

Москва не была инициатором выхода из направленной на сокращение объемов добычи нефти сделки ОПЕК+, заявил премьер-министр.

Продление соглашения обсуждалось на заседании стран-экспортеров сырья 6 марта 2020 года. Отказ от него привел к резкому падению цены на нефть, в чем американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию, лидера ОПЕК.

По словам Мишустина,

Россия предложила «продлить соглашение на действующих условиях, как минимум до конца второго квартала или на год, в том числе чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса», передает «РИА Новости».

Позиция России при этом была «абсолютно выверенной и обоснованной», передает агентство слова чиновника. По его мнению, замедление мировой экономики и сокращение международной торговли уже привели к снижению спроса на энергоносители. И все же страны объединения решили не продлевать соглашение, а Саудовская Аравия объявила о беспрецедентном снижении стоимости своего сырья и одновременном увеличении добычи нефти. Эти меры и вызвали падение рынков, заметил премьер-министр.

Борьба с коронавирусом

Угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму, сообщил Мишустин. При этом ситуацию за границей он назвал «острой». По словам главы правительства, все принимаемые властями меры «проводятся в целях профилактики и упреждения» заболевания.

Действия руководства страны «тщательно выверены и обоснованы», подчеркнул он.

«Главное для нас — это защитить наших людей, именно поэтому я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим, в первую очередь, мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местном уровнях, в том числе в Москве, — обратился премьер-министр к участникам заседания. — Я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, а также к здоровью своих родных и близких, особенно людей старшего поколения, которые наиболее уязвимы для этой опасной болезни».

Накануне, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о том, что начавшееся в китайском городе Ухань распространение нового вида коронавируса COVID-19 приобрело характер пандемии.

Страдать не будем

Мировая экономика может потерять 0,5% ВВП только из-за коронавируса — такова новая экономическая реальность, следует из слов Мишустина. Мировые фондовые индексы и нефтяные цены достигли минимальных значений за последние четыре года.

Однако даже в таких тяжелых условиях российские власти контролируют ситуацию в отечественной экономике и обладают инструментами, необходимыми, чтобы тяжелый период прошел без потрясений. Для этого они сотрудничают с Центробанком, сообщил премьер.

«Банк России на 30 дней приостановил закупки валюты на рынке. А Министерство финансов объявило о ее продаже, чтобы компенсировать потери бюджета. Эти меры уже дали определенный результат», — заявил председатель кабмина.

Накопленных в стране резервов «даже при устойчиво низких ценах на нефть … хватит на много лет»,

заверил он.

«Мы уже не первый год живем в условиях достаточно низкой инфляции, у нас сейчас большой запас прочности: золотовалютные активы Банка России превысили $570 млрд, более чем в 10 трлн рублей оценивается объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния», — уточнил Мишустин.

Для выполнения заявленных в послании президента социальных обязательств денег достаточно.

«Как отметил президент, у нас есть все возможности для проведения социально ориентированной государственной политики, которая основана на потребности людей и нацелена на повышение качества уровня жизни, в том числе для того, чтобы обеспечить индексацию пособий и выплат, того, что было запланировано», — подчеркнул премьер-министр.

«Низкие цены на нефть и волатильность курса валют создают для нашей экономики не только риски, но и новые возможности», — заявил глава правительства. По его словам, эти возможности связаны с программами импортозамещения, которые уже дали результаты.

«Сейчас мы прорабатываем дополнительные меры для углубления импортозамещения в промышленности, сельском хозяйстве, расширяем возможности для экспорта несырьевых высокотехнологических продуктов и продукций», — резюмировал Мишустин.