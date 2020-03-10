Черный вторник: что произойдет с рублем

В ходе торгов в понедельник цены на нефть марки Brent упали до минимума с февраля 2016 года — ниже $35 за баррель. Ранее 6 марта нефть обвалилась до 31% — крупнейшем падении с 2008 года. Во вторник, 10 марта, нефть прибавила в цене. На 14.00 мск — до $37,53.

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Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом во вторник заявил глава Минэнерго России Александр Новак. По его словам, панику на нефтяном рынке вызвало предложение компании Saudi Aramco, которая сделала покупателям скидку к цене нефти в $6–8 за баррель, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что Россия готова продолжить сотрудничество как со странами ОПЕК, так и со странами, не входящими в картель. Несмотря на то, что соглашение о сокращении добычи нефти не продлено, взаимодействие будет продолжаться в рамках подписанной в прошлом году хартии.

«При необходимости у нас есть различные инструменты, в том числе и сокращение, и увеличение добычи, и договоренности могут быть достигнуты новые», — добавил министр.

Обвал на нефтяном рынке спровоцировал падение курса российской валюты. К 14.00 мск курс доллара составил 70,8 руб. (+2,2 руб. к уровню предыдущего закрытия). Курс евро составил 80,3 руб. (+2,8 руб.)

Центробанк готов к худшему сценарию

Укреплению рубля и росту индексов способствовало заявление ЦБ о валютной интервенции на внутреннем рынке. Об этом регулятор заявил еще 9 марта, до начала работы Московской биржи, которая была закрыта по случаю празднования 8 марта.

«Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила», — сообщил ЦБ.

«Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти»,— добавил регулятор.

Накануне, на фоне падения рубля, ЦБ приостановил покупку валюты в резервы. Мораторий будут действовать, как минимум, в течение 30 дней.

С развернутыми разъяснениями выступила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. По ее словам, финансовая система России устойчива к значительным колебаниям на рынках. «Мы в последние годы проводили политику по повышению устойчивости российской финансовой системы. Сейчас на рынке нет откровенно слабых банков. Банки накопили запасы и капитала, и ликвидности», — заявила Юдаева в эфире телеканала «Россия 24» во вторник.

Она пообещала и дальше «анализировать ситуацию» и при необходимости применять дополнительные меры для того, чтобы снизить влияние на российскую экономику и финансовую систему внешних шоков.

Об устойчивости экономики РФ заявлял во вторник и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хочу вам напомнить неоднократные заявления президента, на фоне вот этой турбулентлности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности с тем, чтобы демпфировать вот эту временную нестабильность», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Посевная сорвана не будет

Успокоить россиян решил даже Минсельхоз, заявивший во вторник, что продукты не подорожают. «Минсельхоз России не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания. Доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна. Заблаговременно обеспечена высокая степень подготовки аграриев к сезонным полевым работам, основные импортные категории товаров для проведения весенней кампании уже закуплены», — говорится в сообщении.

Похожие заявления от властей звучали в 2014 году поле введения санкций Запада за присоединение Крыма к России. Тогда из-за введенных ограничений обвалился рубль, разрыв налаженных экономических связей спровоцировал рост цен. Тогдашний вице-премьер и куратор АПК Аркадий Дворкович успокаивал, что цены на потребительском рынке не выйдут из-под контроля.

Дворковича давно в правительстве нет, а цены так и не вышли на уровень 2013 года. А сам тот год стал эталонным, точкой отсчета, пунктом относительного благополучия, от которого можно мерить текущие проблемы. Во времена СССР таким годом считался 1913-й, самый успешный год Российской империи, перед началом Первой мировой войны и последующих революционных потрясений.

На усмотрение нефтяных компаний

Теперь эталонной точкой отсчета для уровня благосостояния россиян может стать 6 марта 2020 года. В этот день в Вене сорвалась сделка о регулировании добычи нефти стран-членов ОПЕК + Россия, что привело к обвалу российского рынка.

С 1 апреля 2020 года у стран нет обязательств по сокращению нефтедобычи, заявил тогда министр энергетики России Александр Новак. Наращивание или сокращение добычи нефти Россией теперь будет зависеть от планов самих российских компаний, добавил он.

Напомним, главным пунктом повестки переговоров министров стран ОПЕК+ была тема дополнительного ограничения добычи нефти в ответ на падение спроса из-за коронавируса. (Количество заразившихся во всем мире превысило уже 113 тысяч человек).

Текущая сделка по ограничению нефтедобычи распространяется только на первый квартал 2020 года, то есть, действительна до конца марта. Условия сделки неоднократно менялись. До конца 2019 года было предусмотрено сокращение добычи на 1,2 млн барр. в сутки от уровня октября 2018 года. А в первом квартале 2020 года нефтяной альянс сокращает добычу на 1,7 млн барр.

Нефтяное дежавю

Разногласия России и Саудовской Аравии из-за цен и объема добычи нефти послужили причиной падения мировых рынков, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и об объеме добычи нефти. Это и фейковые новости — причина падения рынков», — написал президент Трамп.

Россия может удерживать низкий уровень цен на протяжении двух-трех лет за счет накопленных резервов, считает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер». «Тем не менее пониженная ценовая конъюнктура на нефтяном рынке ставит под сомнения планы правительства по ускорению темпов роста российской экономики», — говорит Покатович.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал о возможности России финансировать бюджетные обязательства в течение четырех лет даже при цене нефти $30 за баррель.

Что в дальнейшем будет происходить с курсами валют во многом будет зависеть от стоимости барреля и договоренностей ОПЕК+, отмечают эксперты. Похожая ситуация с ценами на нефть была в 2014 году, когда ОПЕК решил защитить свою долю рынка и разорить производителей сланцевой нефти США, отмечает Марк Гойхман. «Цены упали тогда ниже $30, многие сланцевые компании действительно ушли с рынка. Но вместо банкротов заняли другие компании, и при повышении цен на баррель добыча восстановилась и, с тех пор, неуклонно наращивается», — говорит Гойхман.

В итоге пострадали в значительной степени экспортеры ОПЕК и Россия. Это и вынудило прийти к тактике снижения добычи.

«Сейчас — дежавю. Снова попытки разорить непокорных сланцевиков. Выигрыш России от этого в будущем – призрачный. Возможно, удастся сохранить долю рынка. Только теперь надо отбиваться не только от американцев, но и от демпинга Саудовской Аравии — недавнего партнера и союзника», — уточняет эксперт.

«Нефтяная война будет долгой, так как другого способа разрешить свои экономические проблемы Саудовская Аравия вряд ли найдет, а значит в обозримом будущем серьезного укрепления нацвалюты ожидать не стоит», — уточняет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

От фруктов до авто

Эксперты предупреждают о грядущем росте цен на ряд товаров и услуг в связи с проседанием курса нацвалюты.

«Подорожать должны в первую очередь импортные товары с быстрой оборачиваемостью, то есть, имеющие короткий срок годности: фрукты, овощи… Веерного падения цен, как это было в 2014 году, пока ожидать не стоит», — считает Николаев.

«Девальвация рубля может привести к росту цен на все группы импортных товаров, прежде всего, вырастут цены на технику и автомобили», — считает Покатович.

«Кроме того, у нас велика доля импорта в фарме, поэтому вырастут цены и на лекарства. В группе «ценового риска» также косметика», — добавляет эксперт.

Падение курса рубля может стать и крайне болезненным для рынка выездного туризма, так как приведет к удорожанию туристических услуг из-за стоимости авиабилетов, считает Покатович.

Удорожание может коснуться всех импортных товаров, адекватно обесценению рубля, то есть примерно на 10% в ближайшей перспективе, добавляет Гойхман.

Из-за ослабления рубля и удорожания импорта, снижения доходов бюджета и компаний от экспорта, вероятно усиление инфляции до 3,5-4%, добавляет эксперт.

До сих пор инфляция в России снижалась. В январе она была 2,4%, в феврале – 2,3%. Ускорение годовой инфляции может начаться раньше, чем ожидалось на фоне волатильности на валютном рынке, в марте инфляция в марте в годовом выражении может составить 2,3-2,4%, говорится в подготовленной Минэкономразвития «Картине инфляции» за март.