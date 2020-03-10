После обвала: нефть отбивает позиции

Мировые цены на нефть выросли во вторник утром после рекордного обвала накануне. Как сообщает РИА «Новости», майский фьючерс марки Brent подорожал на 7,33% по состоянию на 8 часов утра по московскому времени.

После сильнейшего обвала цен на нефть накануне, во вторник стоимость Brent поднялась до $36,88 за баррель, WTI — до 6,91% до $33,28 за баррель.

В понедельник снижение котировок достигало 30%. В прошлый раз такое падение стоимости нефти внутри одного дня было в 1991 году — когда в ходе войны в Персидском заливе иракские войска при отступлении подожгли нефтяные скважины Кувейта.

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Нынешнее обрушение нефтяных котировок было вызвано разрывом сделки ОПЕК+. В пятницу страны-нефтедобытчики не смогли договориться ни о продлении соглашения, ни об изменении его деталей. Президент России Владимир Путин на встрече с главами российских нефтегазовых компаний 1 марта говорил, что Москва готова активно сотрудничать с другими странами на мировом нефтяном рынке.

«Механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках», — говорил президент о предстоящих переговорах ОПЕК+.

Из-за развала сделки с 1 апреля ни один из участников былого альянса не будет связан никакими обязательствами по ограничению нефтедобычи. Саудовская Аравия уже заявила, что намерена увеличить объемы добываемой нефти и продавать ее со скидкой.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что снижение мировых цен на нефть — это явление позитивное. «Хорошо для потребителя, цены на топливо снижаются!» — написал он в твиттере. Кроме того, американский лидер обвинил в падении цен Россию и Саудовскую Аравию.

«Они спорят о цене и поставках нефти. Это, а также фейковые новости — вот причина падения рынка!» — резюмировал Трамп.

Однако Саудовская Аравия опровергла информацию о том, что она объявила России ценовую войну на рынке нефти, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в ОПЕК. «Это неправда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией», — сказал представитель королевства.

По его словам, напротив, Москва является очень важным партнером для Эр-Рияда и важнейшим игроком на энергетическом рынке. Он также отметил, что без решения ОПЕК+ ничто сдерживает планы Saudi Aramco в апреле. За происходящее в настоящее время на рынке нефти ответственны все участники сделки, особенно его крупнейшие игроки.

«Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщили, что инициаторами выхода из сделки ОПЕК+ была Саудовская Аравия. Россия, напротив, выступала за продолжение сделки.

«Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее. Саудиты приняли решение о выходе», – сообщает издание ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника.

По словам другого источника газеты, Саудовская Аравия хотела использовать распространение коронавируса, чтобы переложить издержки от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.

Распространение в мире коронавируса остается фактором риска для нефтяного рынка. Прогнозы ОПЕК по снижению потребления транспортной отраслью и промышленностью Китая из-за эпидемии стало причиной дискуссии о сокращении добычи — чтобы поддержать цены.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, российский бюджет защищен — даже при стоимости нефти $30 за баррель угроз российской экономике нет. Средств Фонда национального благосостояния РФ достаточно для покрытия выпадающих доходов от снижения цен на нефть до уровня $25-30 за баррель. Министр энергетики Александр Новак заверял, что текущая ситуация на нефтяном рынке находится в рамках российского прогноза.

Критическая отметка, зафиксированная в бюджете составляет $42,4 за баррель.