Экономика без вируса: названы самые здоровые регионы России

В 50 регионах России уровень экономического здоровья достигает отметки «средний» или превышает ее, а в 35 оценивается как «ниже среднего» и «низкий». В целом в 2019 году наблюдалась положительная динамика — высокие показатели зафиксированы в основном в столичных и богатых нефтью регионах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении обзор рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс».

Наибольший рост наблюдался в Сахалинской области, где индекс динамики экономического здоровья составил 59%, а сам индекс здоровья — 97%.

Ключевую роль в повышении уровня в этом регионе сыграли ресурсы: сырье не только обеспечивает экономический рост, но и «притягивает инвестиции», сообщила изданию старший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиева.

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По ее словам, рост доходов консолидированного бюджета на Сахалине составил 25%. На это повлияло увеличение выплат налогов на прибыль организаций почти вдвое, добычи нефти благодаря проекту «Сахалин-1» и налоговой базы в долларовом эквиваленте.

Уровень экономического здоровья в Сахалинской области всего на один процент ниже, чем у Москвы, открывающей топ с 98%. При этом отрицательная динамика среди десяти лидеров рейтинга наблюдалась только в столице.

Она вызвана снижением объема платных услуг на 3% (по данным издания, за первые девять месяцев 2019 года объем достиг 97% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2018-го). Кроме того, реальные денежные доходы население упали на 0,7%.

Кроме Москвы и Сахалина, в десятку лидеров входят Тюменская область (83%), Ямало-Ненецкий (81%) и Ханты-Мансийский округа (80%), Санкт-Петербург (76%), Московская область (74%), Республика Татарстан (70%), Магаданская (65%) и Ленинградская области (64%).

Последнее место в списке регионов занимает Тува — индекс текущего уровня экономического здоровья республики составляет -70%. За ней следуют Ингушетия с -66% и Карачаево-Черкесия с -64%, а также Калмыкия (-63%), Забайкальский край (-55%), Курганская область (-54%), Кабардино-Балкария (-53%), Бурятия (-51%), Алтайский край (-51%) и Чечня (-49%).

Это объясняется отсутствием или низкими объемами сырья в этих областях и связанной с этим зависимостью от бюджетных вливаний и неразвитостью корпоративного сектора, считают авторы обзора.

Необходимым условием стимулирования развития регионов в среднесрочной перспективе является выполнение указов президента по повышению благосостояния и качества жизни населения, а также национальных проектов.

Они предполагают поддержку демографии, снижение бедности населения, стимулирование инвестиций, инноваций и венчурного финансирования, отмечают эксперты.

По их словам, первые положительные результаты могут появиться уже к концу 2020 года. Этому могут воспрепятствовать распространение коронавируса и его последствия:

«Ввиду широкого распространения коронавируса повышаются риски снижения товарооборота с Китаем, ограничения транспортных потоков и снижения мирового спроса на углеводороды. Вспышка инфекции косвенным образом может негативно сказаться на росте экономики страны, а соответственно и на экономике регионов. При сохранении негативного тренда низкие нефтяные котировки и слабая динамика экспорта повышают риски для доходной части бюджета регионов с высокой зависимостью от ситуации на рынке углеводородов. Также под ударом могут оказаться мегаполисы и туристические регионы ввиду снижения активности в сферах транспорта, туризма и развлечений», — цитирует издание Галиеву.

Значительная часть налоговых поступлений в бюджеты регионов приходится на налоги на прибыль — «такая ситуация на фоне необходимости реализации новых нацпроектов может привести к увеличению бюджетного дисбаланса», — сообщает эксперт. Это может потребовать увеличения федеральных вложений в регионы или за счет повышения налогов.

Другое негативное последствие коронавируса — уязвимость населения.

«Естественно, наибольшую опасность для региональных экономик формируют риски активного распространения вируса в Москве и Санкт-Петербурге, которые являются фактически финансовыми и экономическими центрами страны. Закрытие данных городов на карантин отразится значительным снижением экономической активности по стране в целом», — сообщил изданию финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.