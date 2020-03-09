«Виноваты Москва и Эр-Рияд»: Трамп рад падению цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что снижение мировых цен на нефть является положительным явлением.

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«Хорошо для потребителя, цены на топливо снижаются!», — написал он в Twitter.

При этом он обвинил Москву и Эр-Рияд в обвале цен.

«Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и поставках нефти. Это, а также фейковые новости — вот причина падения рынка!», — заключил глава Белого дома.

Курс доллара на международных торгах Forex достиг в понедельник, 9 марта, отметки в 73,28 рубля, евро поднимался до 83,80 рубля, свидетельствуют данные торгов. Торги на Московской бирже сегодня не проводятся в связи с выходным днем.

На утро понедельника стоимость барреля нефти марки Brent составила $33,48, снижение составило 35,5%, следует из данных ICE. Цена барреля WTI снизилась на 38% - до $29,96. К вечеру часть потерь удалось отыграть — Brent торгуется по $36,4, что почти на 20% ниже предыдущего закрытия.

К падению цен на нефть привели провалившиеся в конце прошлой недели переговоры по сокращению добычи. Против продления соглашения ОПЕК+ выступила российская делегация — она предлагала продлить на второй квартал предыдущий вариант соглашения, который был подписан в конце 2019 года и действует до 1 апреля 2020.

Вопрос о дополнительном сокращении добычи встал из-за эпидемии коронавируса. В ежемесячном обзоре за февраль ОПЕК сократила предыдущий прогноз по потреблению нефти на 230 тыс. баррелей в сутки.

Причиной пересмотра прогноза стала вспышка COVID-19, которая, по прогнозам ОПЕК, должна повлиять на объемы потребления топлива транспортной отраслью и промышленностью в Китае и других регионах.

Сделка стран ОПЕК+ по снижению добычи нефти была не в интересах России, поскольку сокращаемые объемы замещались игроками вне соглашения, а участники теряли возможности для развития отрасли. Такое мнение высказал вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Выйдя из соглашения ОПЕК+, Россия начинает самостоятельную игру на мировом рынке, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

«Вот уже на протяжении более трех лет президент Трамп поддерживает свою политику «энергетического доминирования» в абсурдном стремлении превратить США в поставщика энергоресурсов. Триллионы долларов были потрачены на наращивание добычи внутри страны до текущих неустойчивых уровней», — пояснил со своей стороны американский аналитик Том Луонго.

Аналитики крупнейших западных банков в целом приходят к выводу о том, что американскому сланцу придется нелегко.

«Встреча ОПЕК+ завершилась, однако будущее политики ОПЕК остается неясным – ожидается, что избыток предложения снизит цены и заставит производителей, не входящих в ОПЕК (прежде всего, американский сланец), реагировать на перебалансирование рынков», — ожидают в Credit Suisse.

«Текущая ситуация окажет существенное давление на темпы роста сланцевой добычи в США. Они могут оказаться отрицательными при цене WTI на уровне $40/баррель», — полагают в Barclays.

Саудовская Аравия опровергла информацию о том, что она объявила России ценовую войну на рынке нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПЕК.

«Это не правда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией», — сказал представитель королевства.

По его словам, напротив, Москва является очень важным партнером для Эр-Рияда и важнейшим игроком на энергетическом рынке. Он также отметил, что без решения ОПЕК+ ничто сдерживает планы Saudi Aramco в апреле.

Источник также добавил, что за происходящее в настоящее время на рынке нефти ответственны все участники сделки, особенно его крупнейшие игроки.

На фоне дестабилизации рынков премьер-министр России Михаил Мишутстин провел совещание по экономическим вопросам.

В ходе заседания министр энергетики России Александр Новак заявил о готовности России к последствиям заседания ОПЕК+, на котором не было продлено соглашение о сокращении добычи нефти. Новак заверил, что текущая ситуация на нефтяном рынке находится в рамках российского прогноза.

По словам главы Минэнерго, российская нефтяная отрасль имеет качественную ресурсную базу и достаточный запас финансовой прочности. Она сможет остаться конкурентоспособной «при любом прогнозируемом уровне цен», подчеркнул министр.

При этом министр финансов Антон Силуанов добавил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволят сохранить стабильность в условиях устойчиво низких цен на нефть.