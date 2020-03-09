Взяли паузу: Минфин отреагировал на обвал рубля

Высокая волатильность на финансовых рынках может вынудить Министерство финансов РФ приостановить проведение аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок», – сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что план заимствований на 2020 год предполагает привлечение 1,7 трлн рублей на внутреннем рынке, а в общей сложности – 2,3 трлн рублей. Если заимствования будут сокращены до значений ниже запланированных цифр, то разницу можно будет компенсировать с помощью привлечения других источников финансирования дефицита бюджета.

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В частности, отметили в министерстве, есть возможность задействовать остатки на едином счете федерального бюджета. Федеральное казначейство имеет на счетах в Банке России и кредитных организациях порядка 4,2 триллионов рублей.

Облигации федерального займа — рублевые облигации, выпускаемые Минфином РФ. Они являются купонными, — по ним предусмотрены процентные выплаты.

Если курс рубля будет продолжать падение и опустится ниже прогнозного уровня в 65,7 рублей за доллар США, то увеличение базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета могут перенаправить – чтобы покрыть нехватку средств в случае приостановки аукционов.

Минфин отмечает, что отклонение курса национальной валют от прогнозного уровня на каждый рубль приводит к изменению базовых доходов федбюджета от продажи нефти и газа на 70 миллиардов рублей.

Один на один с «катастрофическим» обвалом цен на нефть из-за развала коалиции ОПЕК+ рубль не останется, пообещали в ведомстве.

Напомним, на Московской бирже торги сегодня не проводятся в связи с выходным. Однако на международных торгах Forex курс доллара США достиг отметки в 73,28 рублей, евро достигал 83,80 рублей. Цена барреля нефти Brent упала на 35,5%, достигнув $33,48, а цена бочки WTI рухнула на 38% – до $29,96.

Падение нефтяных цен вызвал срыв переговоров по сокращению нефтедобычи. Российская делегация выступала против продления соглашения ОПЕК+.

Россия и Саудовская Аравия, являющиеся основными участниками сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, не смогли договориться о дальнейшем снижении производства из-за распространения коронавируса, передали агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой источники.

Вопрос обсуждался на заседании мониторингового комитета 4 марта. Саудовская Аравия предложила сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Россия считает подобные меры излишними. Незадолго до этого президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти. «Этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках», — сказал он.

Российский министр финансов Антон

Силуанов ранее заявлял, что «бюджет наш защищен», и даже при ценах на нефть в $30 за баррель России ничего не угрожает.

8 марта стало известно, что Саудовская Аравия намерена нарастить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки, чтобы оказать давление на Россию и другие страны. По данным источников Bloomberg, Эр-Рияд таким способом хочет заставить их возобновить переговоры со странами-членами ОПЕК. Согласно имеющейся информации, Саудовская Аравия в случае необходимости также может повысить добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, в субботу

саудиты ввели массовые скидки к своим официальным продажным ценам на нефть.

В американском инвестиционном банке Goldman Sachs полагают, что цена барреля нефти может снизиться до $20 на из-за нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке. В докладе регулятора отмечается, что такой обвал цен решительным образом изменит прогнозы по рынкам нефти и газа.

Между тем, падение стоимости фьючерса на нефть в первые секунды открытия азиатских бирж свыше чем на 30% стало вторым по своим масштабам в истории после обвала в 1991 году во время войны в Персидском заливе, когда американцы разбомбили Ирак.