Россия обвалила нефть: рубль рухнул следом

Курс доллара на международных торгах Forex достиг в понедельник отметки в 73,28 рубля, евро поднимался до 83,80 рубля, свидетельствуют данные торгов. Торги на Московской бирже сегодня не проводятся в связи с выходным днем.

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По состоянию на 9:41 по Москве стоимость барреля нефти марки Brent составила $33,48, снижение составило 35,5%, следует из данных ICE. Цена барреля WTI снизилась на 38% - до $29,96.

К падению цен на нефть привели провалившиеся в конце прошлой недели переговоры по сокращению добычи нефти. Против продления соглашения ОПЕК+ выступила российская делегация — она предлагала продлить на второй квартал предыдущий вариант соглашения, который был подписан в конце 2019 года и действует до 1 апреля 2020.

Вопрос о дополнительном сокращении добычи встал из-за эпидемии коронавируса. В ежемесячном обзоре за февраль ОПЕК сократила предыдущий прогноз по потреблению нефти на 230 тыс. баррелей в сутки. Причиной пересмотра прогноза стала вспышка COVID-19, которая, по прогнозам ОПЕК, должна повлиять на объемы потребления топлива транспортной отраслью и промышленностью в Китае и других регионах.

На прошлой неделе состоялась встреча ОПЕК+ в Вене. В среду стало известно, что российский министр энергетики Александр Новак внезапно покинул заседание до его окончания. Об этом сообщили источники ТАСС. На следующий день цены на нефть снизились почти на $2 до $51,2 за баррель. В четверг, когда Новак не принимал участия в заседании, ОПЕК опубликовала заявление на своем официальном сайте, что предлагает сократить добычу дополнительно на 1,5 млн баррелей в сутки. Так, на страны не-ОПЕК, к которым относится Россия, квота по этому предложению должна была составить 500 баррелей в сутки.

Чтоб предложенная сделка состоялась, российская делегация должна была дать свое согласие в пятницу, после возвращения Новака в Вену на министерскую встречу ОПЕК+. Как заявил журналистам в четверг генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, он «глубоко убежден», в том, что Россия поддержит рекомендацию ОПЕК. На следующий день официальное заседание стран ОПЕК+ началось только через пять часов после неформальных переговоров. Россия выступила против предложения ОПЕК, стало известно в пятницу.

Теперь у стран нет обязательств о сокращении нефтедобычи. Вопрос о наращивании или сокращении добычи российские компании будут решать сами. Минэнерго РФ еще не обсуждало с ними такой вариант, заявил журналистам Новак на выходе из здания штаб-квартиры ОПЕК с пятницу.

После того, как стало известно, что странам участницам ОПЕК+ не удалось согласовать снижение объемов добычи, цены на нефть резко упали - майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала более чем на 6,5% — до $46,26 за баррель. До этого момента стоимость Brent в последний раз опускалась ниже $47 за баррель в середине июля 2017 года. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 7,3% — до $42,14 за барр.

Рынки зависят от положительного решения ОПЕК+ по увлечению объемов сокращения, отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович накануне итогового заседания. Он отметил, что если компромисс по сокращению нефтедобычи не будет найдет, то разочарование инвесторов может временно увести нефтяные цены в диапазон $44-48.

1 марта президент России Владимир Путин провел встречу с глазами крупнейших российских нефтегазовых компаний. На ней он говорил, в частности, о том, что ситуация на мировых рынках стала худшей с кризиса 2008 года и призвал «быть готовыми к самым разным сценариям». Уровень цен тогда президент называл приемлемым для России, он напомнил, что критическая отметка, зафиксированная в бюджете составляет $42,4 за баррель.

По оценкам главы Минфина Антона Силуанова, даже уровень цен на нефть на уровне 30 баррель позволит стране финансировать бюджетные обязательства в заявленном объеме в течение 4 лет благодаря средствам, накопленным Фондом национального благосостояния.

Как предполагали эксперты еще в декабре, по итогам предыдущего заседания картеля на мировых рынках в первом полугодии 2020 года будет переизбыток нефти, квот может оказаться недостаточно для удержания цены барреля марки Brent выше $60.