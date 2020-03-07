Перепроверить трубу: в ФРГ ищут угрозу в «Северном потоке — 2»

Экологи из Германии потребовали остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», передает WirtschaftsWoche. Против реализации российского проекта выступили члены немецкого общества защиты окружающей среды.

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В организации утверждают, что разрешение на строительство газопровода необходимо перепроверить с точки зрения экологической безопасности. Представители общества ссылаются на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина.

«Мы обратимся в отделение горной инспекции в Штральзунде с просьбой перепроверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2», — сказал глава общества Саша Мюллер-Креннер. По его словам, требуется проверить, как природный газ будет действовать на климат, а также выяснить, при каких условиях добывают этот вид углеводородов в России.

Авторы материала отмечают, что выяснить, какой ущерб будет нанесен окружающей среде, очень трудно, так как существуют разные методы замера утечек метана.

В свою очередь представители оператора газопровода «Nord Stream 2 AG» уверены, что доводы защитников природы несостоятельны. «Проект «Северный поток — 2» был разрешен по итогам обширной проверки его экологической безопасности», — обратил внимание представитель компании.

Он напомнил, что в настоящее время проект уже находится на завершающей стадии реализации, а на его строительство дали согласие пять стран. Помимо этого, представитель компании подчеркнул, что реализация проекта ведется в строгом соблюдении национальных, европейских и международных правовых норм. «Получив эти разрешения, компания «Nord Stream 2 AG» имеет право строить и эксплуатировать газопровод», — уточнил собеседник издания.

Он добавил, что как сам «Северный поток — 2», так и инфраструктура для подключения новых хранилищ представляют собой современные и экологически безвредные сооружения, предназначенные для производства и транспортировки природного газа.

В ответ на предупреждение немецких экологов эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал аргументацию защитников окружающей среды странной.

«Это я бы назвал открытым использованием климатической и экологической тематики для политических целей. Аргументация довольно странная», — пояснил он в комментарии RT.

Собеседник издания обратил внимание, что эмиссия метана учитывается по протяженности газопровода. Это соответствует международным методологиям, которые будут применяться в рамках Парижского соглашения. «Поэтому с точки зрения климатических аспектов «Северный поток — 2» — это как раз-таки укрепление климатической политики», — уверен эксперт.

Юшков напомнил, что было проведено много исследований, особенно по датскому участку, который должен быть достроен. Дания долгое время не давала своего согласия на прокладку газопровода, так как опасалась негативного влияния на окружающую среду.

«Потому что рассматривались три маршрута, по каждому проводилось исследование воздействия на окружающую среду. Последний аргумент можно привести: уже много лет работает «Северный поток — 1», который лежит фактически по тому же самому маршруту, по которому строят «Северный поток — 2», и там не наблюдается никакого негативного воздействия на окружающую среду», — заключил эксперт.

Ранее власти Германии говорили о том, что выступают за скорейшее завершение строительства этого проекта. По мнению канцлера страны Ангелы Меркель, этот российский проект необходимо довести до конца. Политик подчеркнула, что «Северный поток — 2» легитимирован посредством нового европейского законодательства.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва ценит ответственную позицию Берлина по поддержке этого проекта.

И хотя глава «Газпрома» Алексей Миллер утверждал, что у России нет препятствий для завершения проекта, в настоящее время он приостановлен. Об этом в конце февраля сообщил финансовый директор немецкой BASF (один из основных акционеров компании Wintershall DEA) Ханс-Ульрих Энгель, передает РИА «Новости».

По его словам, варианты достройки обсуждаются, но альтернативы пока не найдены. «Сейчас больше не ведется укладка труб, этот процесс был приостановлен. Сейчас обсуждаются альтернативы продолжения процесса трубоукладки, но никаких результатов пока достигнуто не было. Больше сказать не могу», — отметил он 28 февраля, говоря о приостановке реализации проекта в связи с санкциями США.

Американские власти ввели ограничительные меры практически перед самым запуском газопровода. Они были направлены против компаний-подрядчиков, которые помогали России в строительстве. Из-за санкций свою работу над прокладкой труб прекратила швейцарская компания Allseas.