Перенос экономических форумов: что теряет Россия

Крупнейшие в России экономические форумы — Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Красноярский экономический форум (КЭФ) — отложены с формулировкой «на неопределенный срок». Причиной переноса ежегодных мероприятий стала вспышка эпидемии коронавируса, число заболевших в мире уже превысило 100 тыс. человек.

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Первым отложенным мероприятием еще в начале февраля 2020 года стал Российский инвестиционный форум (РИФ) в Сочи, который должен был состояться 12-14 февраля.

Собиравшиеся участвовать в нем компании, а также застройщики и сочинские отельеры и рестораторы потеряли из-за переноса около 2,5 млрд рублей,

подсчитал деловой журнал «Компания».

В эту сумму входят расходы на перелет, проживание и взносы, потенциальные доходы общепита и гостиниц, а также организация стендов застройщиками, которые уже заплатили авансом за материалы, их доставку, поиск сотрудников и их размещение, рассчитывая получить оплату после выполнения работ.

Фонд «Росконгресс» уже пообещал компенсировать траты участников на транспорт и проживание, однако о возмещении остальных расходов речи не идет. Тем более, отмечает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, в масштабах российской экономики траты предприятий незначительны.

На фоне негативных последствий коронавируса и падения цен на нефть отмена форума – «неприятное явление, имеющее негативное значение, но не такое большое, как мы думаем».

Потерянными средства могут также считаться суммы от сделок, которые заключаются на мероприятиях подобного масштаба. В прошлом году на РИФ было подписано 567 соглашений и протоколов о намерении, по информации «Росконгресса» — организатора форума. Их общая сумма составила 968 млрд рублей — без учета договоров, сумма которых является коммерческой тайной и не разглашается.

Количество участников в прошлом году достигало около 8 тысяч человек. В 2020 на него могло приехать еще больше гостей – в частности, депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Гутенев считает, что интерес к российским форумам должен был повыситься. По его словам, из-за роста международного авторитета России количество поданных заявок должно было бы увеличиться на 10-15% по сравнению с 2019 годом, однако «коронавирус вносит свои коррективы».

3 марта был также перенесен Ялтинский международный экономический форум, на котором в прошлом году было заключено 102 соглашения на сумму в 215 миллиардов рублей, о чем рассказывал глава Крыма Сергей Аксенов. Подписанные на нем договоры обеспечивали создание 1,7 тыс. рабочих мест.

В марте 2020 года должен был состояться Красноярский экономический форум (КЭФ), однако пресс-служба губернатора края сообщила о его переносе. В прошлом году инвестиции, привлеченные по подписанным на мероприятии контрактам, превысили 600 млрд рублей.

Самой громкой отменой стал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2019 году участие в нем приняли 19 тыс. человек, на нем заключили около 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей. Следующим на очереди может стать Восточный экономический форум (ВЭФ).

Гутенев считает, что массовый перенос форумов на бизнес-среде не скажется — тем более, речь идет не об отмене, подчеркивает он. По его словам, велика вероятность, что в течение двух-трех месяцев распространение вируса будет купировано, и не только форумы — составляющая часть бизнеса — но и экономический рост в целом снова выйдет на прежний уровень.

Напротив, Николаев из ФБК считает, что перенос встреч фактически означает их отмену. Нет смысла проводить летний ПМЭФ осенью, если в сентябре уже планируется другой форум – Восточный экономический (ВЭФ), а после начнутся мероприятия 2021 года.

Одной из причин переноса мероприятий стало нежелание властей селективно отказывать в посещении форумов гражданам Южной Кореи, Японии, Италии, считает Гутенев. В этих странах у российских компаний много партнеров, но COVID-19 там получил особенное распространение. У граждан, не допущенных к мероприятиям, может остаться подсознательная обида на отечественный бизнес. По мнению политика, ущерб от переноса мероприятий гораздо меньше тех потерь, которые могли бы ждать Россию, если бы форумы были проведены во время эпидемии. Речь идет не об ущербе, а об упущенной выгоде, отмечает он.

Уже подготовленные договоры с жесткими сроками, подписание которых не требует участия высокопоставленных чиновников, будут заключены и реализованы и без форума.

В частности, власти Петербурга уже заявили о своем намерении подписать намеченные на ПМЭФ договоры вне мероприятия. При подписании же несрочных соглашений, которые имеют особое значение для имиджа, подписантам придется выбирать – принимать их непублично или ждать отложенных форумов или других мероприятий подобного масштаба, также заметил депутат.

У решения отменить форумы есть две стороны, отмечает глава «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. Во-первых, достаточно всего лишь одного зараженного человека, чтобы все присутствующие на форуме – значительная часть правительства и мирового бизнеса – были отправлены на двухнедельный карантин. Во-вторых, учитывая влияние коронавируса на состояние российской и мировой экономики, сейчас не время обсуждать глобальные инвестиционные проекты, считает он. Таким образом, перенос форумов не только предотвращает возможное заражение политиков и предпринимателей, но и экономит деньги компаний и налогоплательщиков, говорит эксперт.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин также уверен, что на российскую экономику отмена форумов не повлияет. «Сегодня у нас много других форм общения, в том числе онлайн мы все обмениваемся информацией, и все могут выступать», — отметил он в разговоре с журналистами.

Разумеется, отмена мероприятий повлияет на задержку проектов, но маловероятно, что будет иметь значимый эффект на самый ближайший период, считает доцент Международного института экономики и финансов Удара Пейрис. Форумы за годы своего существования уже создали коммьюнити и сеть, которые, вероятно, будут грамотно использованы опытными участниками рынка, отметил он. Тем не менее, по мнению эксперта, личные встречи создают больше возможностей для обсуждения острых или чувствительных тем, не упуская нюансов.

Все это в конечном итоге отчасти негативно повлияет на международное восприятие бизнес-климата в России.

В последний месяц стало известно об отмене массовых мероприятий по всему миру. Так, было решено провести ежегодную встречу Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в формате онлайн. В Швейцарии отменили Женевский автосалон, власти Гонконга отменили ювелирную выставку Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show, а Барселона отказалась от проведения Всемирного мобильного конгресса. Крупные ювелирно-часовые мероприятия Watches & Wonders и Baselworld также пройдут только в 2021 году.