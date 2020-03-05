«Страна охранников»: Силуанов назвал отмирающие профессии

Российский министр финансов Антон Силуанов перечислил отмирающие из-за развития технологий профессии. Он назвал их студентам Финансового университета при правительстве РФ.

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«Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться. Говорят, что Россия — страна охранников. Куда не войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы, пожалуйста, — мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного», — цитирует государственного деятеля информационное агентство ТАСС.

По его словам, технологический прогресс не только лишает граждан рабочих мест, но и углубляет экономический разрыв между богатыми и бедными — теми, кто создает технологии и владеет фирмами, и работниками этих предприятий. По его словам, такая ситуация характерна не только для западных стран «с развитой экономикой», но и для России.

Накануне, 4 марта 2020 года, с заявлением касательно профессий будущего выступил глава Сбербанка Герман Греф, сообщали в информационном агентстве «Прайм». По его словам, «простые специальности с помощью искусственного интеллекта (ИИ) скоро будут исключены из списка профессий», а потому владеть этой технологией должны все.

«В мире сегодня технологии являются доминирующим фактором, который определяет все остальное — политику, экономику, социальную жизнь, общество, жизнь каждого гражданина. Искусственный интеллект является, на наш взгляд, ключевой долгосрочной технологией, которая будет драйвером всех остальных технологий, без исключений. Владеть технологией искусственного интеллекта должен каждый человек, чем бы он ни занимался», — приводило слова Грефа агентство.

По его мнению, в будущем люди должны будут получать такие специальности, как инженер-биомедик, нейроинформатик, инженер виртуальной реальности, инженер-робототехник, биотехнолог, наноинженер, проектировщик нейроинтерфейсов, специалист по применению ИИ в медицине, проектировщик медицинских роботов.

Глава Сбербанка также отметил, что в какой-то момент в России заниматься наукоемким бизнесом стало «не модно», однако сейчас ситуация меняется, «маятник начал возвращаться» и страна стремится вернуть науке подобающее ей место в человеческой жизни.

В октябре прошедшего 2019 года Дмитрий Медведев, в то время занимавший пост председателя правительства, на пленарной сессии форума «Открытые инновации», заявил, что России предстоит «серьезная переквалификация» граждан. Причиной, по его мнению, является роботизация труда: постепенно низкоквалифицированный труд перейдет от человека к машинам. Он также отметил положительный зарубежный опыт в этой сфере.

«В мире работает порядка 2,5 млн роботов. Но в основном это в отдельных странах, которые сделали для себя выбор и которые к этому технологически и финансово готовы: это Корея, Германия, Сингапур», — цитирует политика принадлежащее бизнесмену Григорию Березкину издание РБК.

Несмотря на высокую степень роботизации этих стран, уровень занятости в них остается высоким, отметил Медведев. России также необходимо готовить специалистов, которые смогут взаимодействовать с роботами. Среди необходимых населению качеств он назвал креативное мышление и способность оперативно решать проблемы. Для достижения этой цели следует трансформировать систему образования в стране, заметил он.

По его мнению, в РФ уже существует «достаточно неплохая» база, о чем свидетельствует интерес технологических гигантов – например, Apple, Google, Huawei – к российским выпускникам. При этом государственный деятель выразил уверенность в том, что кризис на рынке труда из-за роботизации России не грозит, поскольку «человечество найдет какую-то свою среднюю дорогу», цитировало Медведева ТАСС.

«Все новое всегда вызывает беспокойство. Я напомню, что страх перед конкуренцией с машинами еще в XVII-XVIII веке приводил к чему? Эти машины просто рабочие старались уничтожать, чтобы не создавать себе конкурентов», — передает слова политика RT.