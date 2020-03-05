Коронавирус ударил по нефти: что ОПЕК требует от России

В четверг цены на нефть снизились почти на $2 до $51,2 за баррель после решения министра энергетики России Александр Новак покинуть встречу ОПЕК+, которая сейчас проходит сейчас в Вене до его официального завершения. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник. На следующий день министр назвал свой отъезд «плановым». Вернуться в Вену он планирует 6 марта, когда в австрийской столице пройдет министерская встреча ОПЕК+.

После отъезда Новака ОПЕК предложил сократить квоты на 1,5 млн баррелей до июня 2010 по соглашению ОПЕК+, следует из официального заявления на сайте картеля. Так, на страны не-ОПЕК, к которым относится Россия, квота составит 500 баррелей в сутки.

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Российская делегация была против дополнительного сокращения добычи нефти, предложив продлить предыдущий вариант соглашения. Не получив согласия членов нефтяного картеля Новак срочно уехал в Москву. Вернуться в Вену он должен в пятницу, чтобы принять участие в итоговом заседании ОПЕК+. Но чтобы предложенная в четверг ОПЕК сделка состоялась, Россия должна завтра дать на нее согласие.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что глубоко убежден, в том, что Россия поддержит рекомендацию ОПЕК о дополнительном сокращении нефти.

«Глубоко убежден в этом. Все будет хорошо», — приводит ТАСС ответ Баркиндо на вопрос журналистов.

Предыдущее решение по регулированию нефтедобычи было принято на заседании ОПЕК+ в декабре прошлого года. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман оценил прошедшую министерскую встречу как «успешную». Принц также сообщил, что королевство добровольно приняло решение о сокращении добычи на 400 тыс. баррель в день. Тогда страны картеля и несколько стран, не входящих в ОПЕК (в том числе Россия), согласовали дополнительное сокращение добычи нефти.

«Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки», — пояснил тогда Новак. Для России новая квота составила 300 тыс. баррелей в сутки без учета конденсата, уточнил министр.

С учетом предыдущих договоренностей сокращение добычи составило 1,7 млн барр./день. Сделка распространяется на первый квартал 2020 года, то есть действительна до конца марта.

Сокращение добычи должно было удержать цены на нефть.

Как падали цены

Эксперты прогнозировали, что в 2020 году нефтяные котировки, скорее всего, продолжат падение на фоне торговых войн между США с КНР и слабого спроса.

«Принимаемые решения по сокращению добычи не всегда исполнялись участниками сделки ОПЕК+ и к тому же, высвободившиеся ниши сразу заполнялось ростом добычи других стран производителей», — прокомментировала «Газете.Ru» Тамара Сафонова, доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС. Кроме того, на экспортные рынки сейчас не попадают некоторые объемы нефти, так как Китай ограниченно потребляет углеводороды, снизил загрузку нефтеперерабатывающих своих заводов на фоне падения потребления в стране, добавляет эксперт. И это обстоятельство также давит на стоимость нефти, отмечает Сафонова.

Как предполагали эксперты еще в декабре, по итогам предыдущего заседания картеля на мировых рынках в первом полугодии 2020 года будет переизбыток нефти, квот может оказаться недостаточно для удержания цены барреля марки Brent выше $60.

Прогноз в итоге оправдался. Нефть на этой неделе торгуется на уровне $50 — $53 за баррель. В конце февраля ее цена опускалась до $49 за баррель — такого не было с июля 2017 года. Причиной нестабильности на мировых рынках, в том числе, спросе на нефть, стало распространение коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в мире уже приближается к 100 тыс. человек.

Нефть и рынки

Накануне заседания мониторингового комитета ОПЕК+ президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти. На заседании с главами крупнейших нефтегазовых российских компаний Путин напомнил, ситуация на нефтяном и фондовом рынках на предшествовавшей неделе стала худшей с кризиса 2008 года. Президент призвал «быть готовыми к самым разным сценариям». При этом он отметил, что текущий уровень цен на нефть приемлем для России. До критической отметки, зафиксированной в бюджете — $42,4 за баррель — нефть не опускается.

После этого министр финансов Антон Силуанов заявил о возможности России финансировать бюджетные обязательства даже при цене нефти $30 за баррель. Средств Фонда национального благосостояния при таком сценарии позволят выполнять их в заявленном объеме в течение 4 лет, спрогнозировал Силуанов, комментируя ситуацию с коронавирусом на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам.

Бизнес против ограничений

Россия благодаря договоренности с ОПЕК+ и контролю за стоимостью углеводородов не только получила дополнительные доходы в свой бюджет, но и нефтедобывающие компании в России получили возможность «уверенно вкладывать инвестиции в перспективные проекты развития», заявил президент за заседании с главами нефтегазовых компаний. Но с этим утверждением об инвестициях не все так однозначно, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Российские нефтяные компании уже сейчас вынуждены сдерживать развитие своих проектов, что формирует определенные риски для их операционных показателей и защищенности их доли рынка в перспективе», — отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По этой причине любые идеи о дополнительных существенных объемах сокращения добычи встречают жесткое сопротивление со стороны российских нефтяников.

«Тем не менее, Россия может пойти на умеренное сокращение добычи на 50-150 тыс. баррелей в сутки для поддержания своего взаимодействия с Саудовской Аравией в рамках реализации пакта ОПЕК+», — считает эксперт.

У аналитиков нет консолидированной позиции по поводу того, насколько цены на нефть подвержены влиянию коронавируса. По мнению Покатовича, последствия вирусных рисков все еще не поддаются полной оценке.

«Текущие нефтяные котировки отражают, скорее, общий негатив в настроениях инвесторов, чем риски дисбаланса на нефтяном рынке из-за вируса», — считает эксперт.

Тем не менее из-за эпидемии коронавируса ОПЕК+ будет вынужден пересматривать величину квот на добычу, что не вызывает энтузиазма у российских нефтяников, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«По итогам совещания представителей российского ТЭК с министром энергетики Новаком, бизнес был готов только к продлению ограничений с апреля, но не к их расширению. В «Роснефти» выступили и вовсе за выход из соглашения», — напоминает Коган.

Ситуация с продлением сделки может продлиться как минимум еще три-пять лет, пока в США объем нефтедобычи не выйдет, что называется, на ровное плато, а рост потребления не сможет абсорбировать совокупный объем предложения, добавляет эксперт.

Сейчас рынки зависят от положительного решения ОПЕК+ по увлечению объемов сокращения.

В случае отсутствия компромисса по данному вопросу разочарование инвесторов может временно увести нефтяные цены в диапазон $44-48, не исключает Покатович.

Для стран Персидского залива приемлем уровень цен в $60 за баррель, считает Коган. Вполне возможно, что, выражая оппозицию рекомендациям технического комитета ОПЕК, в Москве пытаются закрепить этот таргетируемый уровень цен в диапазоне $50 - $60 баррель по сорту Brent. Поведение министра энергетики Новака, досрочно покинувшего заседание с обещанием вернуться на следующий день, может объясняться тактикой торга в переговорах, чтобы добиться от Саудовской Аравии и ее партнеров большего участия в новых ограничениях», — заключил эксперт.