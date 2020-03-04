Убить «Северный поток — 2»: «Нафтогаз» просит от США санкций

Украинская компания «Нафтогаз» обсуждает с американскими властями дополнительные меры, которые могли бы помешать строительству российского проекта «Северный поток — 2». Об этих консультациях сообщил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает ТАСС.

«Игра пока не закончена. Россия попытается создать свои технические возможности, чтобы завершить строительство газопровода. Как мы все знаем, они не так хороши в создании эффективных и современных судов», — сказал он.

Коболев добавил, что несмотря на это есть вероятность, что Россия закончит реализацию своего проекта. «И мы в настоящий момент обсуждаем, в том числе здесь, в федеральном округе Колумбия, как обеспечить, чтобы этот проект был мертв», — сообщил топ-менеджер, выступая на заседании вашингтонского Атлантического совета.

Реклама

Он подчеркнул, что считает санкции против «Северного потока — 2», которые приняли США в конце декабря прошлого года,«одним из главных шагов, который был предпринят» для остановки строительства газопровода.

«Мы надеемся, что правительство США продолжит действовать в том же направлении», — добавил глава правления украинской компании.

В ответ на это заявление Коболева депутат Госдумы Дмитрий Белик в комментарии RT отметил, что украинские власти, говоря о переговорах с США по «Северному потоку — 2», забывают указать свою истинную роль.

По мнению парламентария, американские власти никогда не впустят Украину как равного партнера в настоящую игру, в которой цель США заключается в том, чтобы не допустить запуск «Северного потока — 2» и нарастить объем продаж своего сланцевого газа на европейском рынке.

«Но господина Коболева, по всей видимости, вполне устраивает роль фишки на игральном столе, которую переставляют с клетки на клетку его «американские партнеры», — обратил внимание собеседник издания.

Санкции, о которых вспоминал Коболев, были подписаны американским президентом Дональдом Трампом в конце декабря прошлого года. Ограничительные меры были указаны отдельным пунктом в оборонном бюджете страны.

Санкции направлены в целом против строительства «Северного потока — 2» и, в частности, против иностранных партнеров России, которые участвовали в реализации проекта. Эти меры возымели успех, так как строительство было приостановлено на некоторое время из-за выхода швейцарской компании Allseas. Она была вынуждена увести все свои суда с места строительства и прекратить свое дальнейшее участие в проекте, поскольку попадала под американские санкции.

Санкции грянули, когда до завершения строительства российского газопровода оставалось, по словам тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева, «совсем чуть-чуть».

Представители США объяснили, что санкции были необходимы, чтобы «защитить» Европу от давления России, которое она могла бы оказывать после запуска проекта. Таким образом американские власти хотят не допустить российской монополии на газовом европейском рынке. Американцы утверждают, что действуют «на благо Европе».

Ранее в Белом доме говорили, что при помощи альтернативных поставок газа можно было бы уменьшить роль геополитики на энергетических рынках, так как это, уверены власти США, необходимо. Кроме того, такие меры могли бы способствовать повышению «энергетической безопасности стран — получателей энергоносителей», полагают там.

Эксперты же видят в действиях США намерение закрепиться на европейском газовом рынке. Запуск российского газового проекта только усугубил бы ситуацию с продвижением американского СПГ.

По мнению главы внешнеполитического российского ведомства Сергея Лаврова, подобные действия США показывают, что власти этой страны вмешиваются в дела европейского бизнеса.

Так или иначе, американские санкции привели к тому, что строительство «Северного потока — 2» было приостановлено, так как «Газпрому» потребовалось время, чтобы найти подрядчиков для завершения проекта. Как ранее рассказал глава российской энергетической компании Алексей Миллер, проект будет завершен силами компании до конца 2020 года или до окончания первого квартала следующего года. По словам министра энергетики России Александра Новака, возможно, газопровод будет достроен судном «Академик Черский», но только после его дополнительной модернизации.