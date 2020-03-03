«Несчастная труба»: Минск хочет одолжить денег у США

Минск рассчитывает получить от Вашингтона кредит на строительство нефтепровода из Балтики. Об этом сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко 3 марта на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны, передает местное информационное агентство БелТА.

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Глава государства сослался на визит американского госсекретаря Майка Помпео в Белоруссию в начале февраля 2020 года, в ходе которого обсуждались экономические вопросы. На встрече представитель США заявил, что предприятия его страны готовы полностью обеспечить Минск нефтью.

«С госсекретарем я на эту тему говорил — помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили $1 млрд для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти, — заявил президент Белоруссии.

— В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики. Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И $100-120 млн мы сами найдем на эти перемычки».

С начала 2020 года Белоруссия рассматривает возможности по диверсификации импорта нефти. С такой необходимостью Минск столкнулся после трудностей с заключением нового контракта на ввоз сырья из России в конце 2019 года.

Страна планирует развивать нефтяной и нефтехимический комплексы, перерабатывая ввозимое сырье на местных заводах. По словам Лукашенко, сейчас в Белоруссии есть крупные и развитые нефтеперерабатывающие заводы, производящие востребованный за границей товар, — в частности, в Новополоцке и Мозыре. Однако для достижения поставленной цели необходимо наладить поставки сырья.

«Я уже сказал, что около 40%, может быть, 50% будем по-прежнему покупать нефть в России (если Россия захочет), когда окончательно диверсифицируемся. А по 30% можем покупать с портом Балтики и из Одессы. Это будут три источника. Мы полностью по поставкам нефти можем диверсифицироваться», — цитирует Лукашенко БелТА.

Строительство труб, по мнению политика, «не проблема»: «Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам», — отметил президент. Для этого, однако, необходимы средства, которые можно взять у США.

«Пора окончательно принять тот факт, что в энергетических вопросах следует рассчитывать только на себя, а в критический момент даже ближайший партнер будет руководствоваться лишь логикой собственных интересов», — пояснил Лукашенко.

Речь идет о Москве, с которой в конце 2019 года Минск не сумел договориться о поставках ресурсов. 31 декабря истек срок действия российско-белорусского контракта о поставках нефти по льготным ценам. По словам Лукашенко, Москва хотела поставлять стране-союзнице нефть по цене выше мировой.

Временная остановка Россией поставок нефти Минску осложнила отношения между государствами. После этого Белоруссия заявила о готовности закупать нефть у Казахстана, Украины, Польши, стран Балтии и Азербайджана, а также других стран. Она также заключила соответствующий договор о поставке норвежского сырья.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 7 февраля 2020 года в Сочи достичь договоренностей также не удалось. Тем не менее, к концу месяца стало известно о том, что государства пришли к соглашению о частичной компенсации за налоговый маневр России.

До 2019 года Россия поставляла Белоруссии около 18 млн тонн сырья ежегодно, хотя соглашения между странами предусматривали ввоз до 24 млн.

Налоговый маневр, проводимый с 2015 года, состоит в том, что РФ постепенно снижает экспортную пошлину на поставку сырья, компенсируя это повышением налога на добычу полезных ископаемых.

Так как Белоруссия не платит экспортную пошлину, она постепенно теряет скидку на российскую нефть. И скидка, и пошлина к 2024 должны достичь нуля.

Минск оценил потери от налогового маневра за 2020 год в $420–430 млн. По словам Лукашенко, Путин согласился компенсировать государству около $300 млн — в том числе за счет премии нефтяным компаниям.

Это не единственный спор России и Белоруссии вокруг нефти. 19 апреля 2019 года Минск получил от Москвы сырье, загрязненное хлорорганикой, что негативно сказалось на объеме транзита через республику и на доходах местного оператора нефтепровода «Дружба». Страны уже подписали протокол о компенсации за поставки: компенсация была рассчитана по $15 за баррель.