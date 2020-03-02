Вирус не пройдет: бюджету прописали профилактику

Вспышка нового вида коронавируса и нестабильность на мировых рынках не должны помешать властям РФ выполнить социальные обязательства, заявленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года. Это следует из выступлений чиновников на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам 2 марта 2020 года.

Российская бюджетная система защищена от внешних шоков,

заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

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Она позволяет выполнить задачи, поставленные главой государства, поэтому Госдума «может рассматривать абсолютно спокойно» поправки к закону «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

«Какая бы ситуация и настроения ни складывались, надо понимать, что в конечном итоге все равно мы выйдем на тот экономический цикл, который предполагался», — сообщил глава Минэкономразвития

Тем не менее, по его словам, внесенный в парламент макропрогноз необходимо скорректировать. Так как последний сценарий разрабатывался по данным середины января 2020 года, сегодня он уже может не быть актуален. Дело в том, что в начале зимы были подведены еще не все итоги 2019 года и «далеко не все внешние факторы проявились так, как проявились сейчас».

Речь идет о распространении нового вида коронавируса – составители документа исходили из того, что к концу первого квартала 2020 года экономика Китая начнет восстанавливаться, а влияние эпидемии на мировую экономику будет «ограниченным». Теперь Минэкономразвития разрабатывает новую оценку ситуации, которую рассчитывает представить к 9 апреля.

В свою очередь

министр финансов Антон Силуанов заявил, комментируя ситуацию с коронавирусом и падением цен на нефть, что на выполнении социальных обязательств проблемы мировой экономики не скажутся.

«Сразу хочу ответить, что мы создали с вами хороший задел, хороший запас ресурсов в Фонде национального благосостояния (ФНБ), — отметил он. — Даже при цене $30 за баррель мы с вами около четырех лет сможем профинансировать те обязательства, которые есть в бюджете».

Что бы ни случилось на рынке энергетических ресурсов и как бы ни изменились мировые темпы экономического роста, средства на реализацию послания «будут изысканы в первоочередном порядке, ни в коем случае не будут уточняться, будут определены с источниками и профинансированы в полном объеме», — заявил глава Минфина.

Ранее Силуанов оценил ежедневные потери российской экономики из-за коронавируса примерно в 1 млрд рублей. Ущерб вызван падением товарооборота с КНР. Тем не менее министр выразил уверенность, что «это не скажется принципиально на исполнении задач, над которыми работает правительство».

О том, что власти в состоянии поддержать стабильность российской экономики, уже заявляли российские политики.

Так, 1 марта 2020 года президент Путин отметил, что накопленных денежных резервов — в том числе в ФНБ — хватит на «исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике».

В своем послании Путин предложил в числе прочего расширить программу маткапитала, ввести ежемесячные выплаты за детей в возрасте от 3 до 7 лет, ввести доплату классным руководителям, предоставить ученикам начальных классов бесплатное горячее питание.

Председатель комитета по налогам и бюджету Андрей Макаров подчеркнул важность оперативного принятия поправок к бюджету.

Цель обсуждаемых изменений — реализация предложенной президентом «системной программы поддержки граждан, которая имеет огромное значение как для борьбы с бедностью, для решения проблем демографии, и, естественно, проблем экономики», заявил Макаров. Законодательная база для выполнения поставленных задач уже создана, теперь от Госдумы зависит, как скоро граждане получат положенные им средства.

Поправки предполагают рост бюджетных доходов на 214 млрд рублей до 20,6 трлн рублей в 2020 году, на 646 млрд рублей до 21,9 трлн рублей в 2021 году и на 755 млрд рублей до 22,8 трлн рублей в 2022 году. Часть этих доходов составят средства от сделки правительства с Центробанком по выкупу акций Сбербанка, сумма которой должна превысить 2,4 трлн рублей.

Расходы будут достигать 19,7 трлн рублей, 21,2 трлн рублей и 22,4 трлн рублей в 2020, 2021 и 2022 годах соответственно. Профицит бюджета ожидается в пределах 1%.

Бюджет предполагает выплату более чем 750 млрд рублей за три года малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Расходы на маткапитал, по проекту, должны быть увеличены до 122,3 млрд рублей в 2020 году, 210,7 млрд – в 2021 и 265,7 млрд в 2022.

В то же время регионы на обеспечение бесплатного горячего питания для учеников начальных школ получат 21,8 млрд в 2020 году и по 43,6 млрд в 2021 и 2022 годах. Около 1,3 трлн рублей за трехгодовой период будет направлено российским вузам на увеличение количества бюджетных мест, 246,3 млрд — будет израсходовано на создание дополнительных мест в школах.

Регионы с низким уровнем развития получат финансовую помощь в размере 10 млрд рублей в год, а ремонт детских школ искусств и программа модернизации первичного звена здравоохранения обойдутся бюджету в 50 млрд рублей в год.

Комитет Госдумы одобрил поправки и рекомендовал нижней палате парламента принять их в первом чтении, которое состоится 4 марта 2020 года.