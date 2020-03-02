Роскошная жизнь: в России вырос спрос на премиальное такси

Каждый пятый автомобиль, приобретенный юридическим лицом в прошлом году, относится к премиальному бренду. Продажи в корпоративном секторе в целом растут четвертый год подряд. Такую статистику приводит аналитическое агентство «Автостат».

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В 2019 году продажи автомобилей премиальных марок составили 50 тыс. единиц — это 20,2% от общего объема в корпоративном сегменте. Всего за этот период времени юридические лица приобрели 248,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% больше объема корпоративных продаж в 2018 году.

Рост корпоративного сектора и его премиум-сегмента связан с увеличением спроса на такси как бюджетного, так и премиум-класса, пояснил «Газете.Ru» партнер «Автостата» Игорь Моржаретто. Этот факт подтверждают в Gett Taxi.

«Спрос на премиальный сегмент действительно вырос. Наша статистика показывает, что в 2019 году количество заказов такси премиум-класса увеличилось примерно на 20%. Как частные пользователи, так и корпоративные клиенты стали чаще выбирать классы повышенной комфортности: это гарантирует безопасность и удобство поездки», — сообщили «Газете.Ru» в российской пресс-службе Gett.

Однако рынок корпоративных автомобилей растет не только за счет юридических лиц:

«Существует достаточно большое количество крупных компаний с объемными корпоративными парками. И часто под видом использования в рабочих целях автомобили покупают для личного пользования или для поощрения сотрудников. Скидки в корпоративном секторе достаточно большие, и если у компании есть договор с дилером, весьма выгодно им воспользоваться», — объясняет эксперт.

Моржаретто также отметил, что рост корпоративных продаж в премиальном сегменте обусловлен тем, что отдельные марки локализовали в России свое производство и, таким образом, получили доступ к госзакупкам — ощутимая часть продаж приходится на госслужащих. Это касается брендов Mersedes-Benz, BMW и Genesis, уточнил эксперт.

Несмотря на давнюю инициативу пересадить чиновников на отечественные автомобили — еще в 2012 году ее еще в роли премьер-министра выдвигал Владимир Путин — они по-прежнему предпочитают зарубежные марки. Как посчитали «Ведомости», самой популярной маркой автомобилей у чиновников и парламентариев в 2018 году был Mercedes-Benz. Такие выводы данные издание сделало, проанализировав 716 деклараций высших государственных служащих, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и чиновников, занимающих руководящие должности в Кремле. В декларациях за 2018 год автомобили марки Mercedes-Benz упоминаются 176 раз. Второе место у бренда Toyota - 135 автомобилей. Toyota Land Cruiser встречается в декларациях 72 раза, модель стала самой популярной у чиновников. На третьем месте по упоминаемости марка – Lexus, 65 автомобилей, наиболее распространенная модель – кроссовер RX. Такой автомобиль пользуется популярностью у жен депутатов и сенаторов.

По итогам прошлого года Mercedes-Benz заняла ведущую позицию среди премиум-марок и в корпоративном секторе: по данным «Автостат» компания реализовала юридическим лицам 14,5 тыс. легковых машин – это на 6,4% больше, чем в 2018 году. BMW заняла второе место с 13,8 тыс. единицами и ростом в 22,4%. Помимо этих брендов в пятерку лидеров вошли Lexus (4,9 тыс.), Audi (4,8 тыс.) и Land Rover (3,3 тыс.). При этом продажи выросли только у последнего, на 12%. Lexus и Audi потеряли 2 и 4% по отношению к 2018 году соответственно. Показатели других премиальных марок составили менее 2 тыс. единиц.

В конце прошлого года власти задумались о том, чтобы сократить расходы чиновников на транспорт: такое предложение обсуждалось на заседании правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов. Эту инициативу до конца января 2020 должен был проработать Минфин.

«Мы действительно подготовили предложения, чтобы рассмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси» — подтвердил журналистам глава Минфина Антон Силуанов (цитата по РБК). Раньше использование агрегаторов было дороже закупок автомобилей с личными водителями, но теперь предложение стало более конкурентным, отметил он.