Дыра в бюджете: во сколько обойдется отмена НДФЛ для бедных

Отмена подоходного налога для ограниченных в средствах россиян может стоить государственному бюджету 1,2 трлн рублей. Об этом сообщил глава управления ФНС Валерий Засько на круглом столе ВШЭ «Роль налоговых доходов в развитии экономики. Бюджет 2020 и налоговые стимулы развития бизнеса».

Доходы большинства граждан РФ «очень низкие»,

передает слова экономиста принадлежащее бизнесмену Григорию Березкину издание РБК.

Реклама

По данным ФНС, в 2018 году 93% работающих россиян получали не больше 1 млн рублей в год. Доход 28,2% работающих жителей страны не превышал 114 тыс. рублей в год, у 65% он находился в диапазоне от 114 тыс до 1 млн рублей.

«По факту, у нас 28,2% получают зарплату на уровне 10 тыс. рублей в месяц, это официальная зарплата», — отметил Засько.

При этом именно на малообеспеченных людей приходится основная доля поступающего в бюджет НДФЛ. Если отменить налог для россиян, зарплаты которых не превышают минимальный размер оплаты труда, власти «автоматом получат огромные выпадающие доходы».

В свою очередь, возможное повышение налоговой ставки для более обеспеченных граждан не исправит ситуацию — полученная сумма не покроет разницу, объяснил глава управления налоговой службы:

«Увеличить ставку для богатых как пиар-ход было бы правильно. Но дополнительные доходы бюджета будут исчисляться максимум десятками миллиардов рублей — это копейки, что не решит никаких вопросов социальной справедливости», — заметил он.

В нынешней ситуации он считает подобные меры неконструктивными, сначала следует повысить уровень доходов населения и сократить масштаб теневой экономики.

«Если рассуждать оторванно от реальности, то было бы справедливо, если бы богатые облагались более высокими налогами. Но если мы окунемся в действительность и расчеты, то это не совсем так», — заявил Засько.

Единая налоговая ставка, по его мнению, хороша тем, что предполагает низкую административную нагрузку.

Уплатой НДФЛ за официально трудоустроенных граждан занимается их работодатель. Если же ставка будет дифференцироваться по уровню доходов, населению придется самостоятельно заполнять декларации и считать сумму налога. Это может вызвать рост доначислений и штрафов из-за слабой налоговой дисциплины россиян, полагает глава управления ФНС.

Засько также сообщил, что нагрузка на труд с учетом НДФЛ и страховых взносов составляет 43%. Незначительное снижение страховых выплат не облегчит жизнь граждан, а резкое — ударит по бюджету, утверждает специалист. В подобной ситуации возможно точечное сокращение взносов в нерентабельных отраслях и одновременное повышение — в высокодоходных.

20 февраля 2020 года глава Минфина Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК заявил, что до 2024 года ключевые ставки налогов останутся прежними. К этому времени будут подготовлены предложения по изменению системы. Он также отметил, что в обществе назрел запрос на социальную справедливость.

«Нам говорят, что 13% платит человек, который получает минимальную заработную плату — 12 тысяч, и 13% платит человек, который получает 12 миллионов рублей в год... Справедливо это или нет? Наверное, конечно, есть основания говорить о том, что люди с большими доходами должны больше платить», — отметил он.

В январе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на встрече с фракцией КПРФ, что введение в России прогрессивного налога сегодня неэффективно и неактуально. Об этом рассказал журналистам глава комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. По словам депутата, причина заключается в том, что доходы около 20 миллионов россиян не превышают прожиточного минимума.

«А вопрос с богатыми и сверхбогатыми надо решать по-другому, большей прозрачностью и большей ответственностью», — приводит слова Гаврилова «РИА Новости».

Напомним, что с 1 января 2020 года прожиточный минимум составляет 12 130 рублей в месяц.