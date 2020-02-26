«По цене очищенной воды»: как поднимают цену на пиво

Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает «Коммерсант» со ссылкой копию письма отраслевого объединения.

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Причиной обращения послужила нынешняя ситуация на рынке: представители организации считают, что слишком много продукта продается в рамках акций «по критически низким демпинговым ценам, не соответствующим производственным затратам и выплатам налогов».

Намеренным понижением стоимости занимаются крупные производители,

следует из письма. Пользуясь своим положением, они вынуждают более мелких поставщиков снижать цену товара до себестоимости, что может привести к разорению и вытеснению более слабых локальных игроков.

Так, цена банки пива в некоторых магазинах, по словам представителя АО «Вятич» Владимира Маматова, стоит около 30-40 рублей — это сравнимо, по его мнению, с очищенной водопроводной водой. Подобная стоимость не только губительна для региональных поставщиков, но и «дискредитирует пиво в глазах потребителя».

Такую ситуацию Маматов считает «ненормальной»: то, что эта цена гораздо ниже себестоимости продукта, по его мнению, очевидно.

Специалист считает необходимым ввести не только МРЦ, но и маркировку сортов пива, а также уменьшить акцизы для локальных пивоварен. При этом желаемый размер МРЦ в обращении к Силуанов пивовары не указали.

По их мнению, введение требуемых мер позволит уменьшить нелегальный рынок пива, количество некачественного продукта, «серого» импорта и псевдопивных товаров, а также поддержать конкуренцию на равных условиях среди производителей.

Для достижения этой цели СПР предлагает Минфину всю необходимую статистику и призывает провести рабочую встречу.

Минфин рассмотрел обращение пивоваров, сообщили в ведомстве газете «Коммерсант». Сегодня введение МРЦ определяется соответствующим договором ЕАЭС, поэтому для него требуются правовые основания. Однако подобные предложения уже поданы Евразийской экономической комиссии.

В середине февраля из СПР вышли три крупнейших игрока на российском рынке пива — компании «Балтика», Heineken и AB InBev Efes. По сообщениям СМИ, их доля составляла около 70% объема рынка в натуральном выражении.

Решение было мотивировано «принципиальными разногласиями с другими членами союза относительно стратегии по борьбе с нелегальным рынком, включая вопросы государственного регулирования цен, рецептурных ограничений и дифференцированного подхода в акцизной политике», сообщали представители «Балтики».

На собрании членов союза 11 февраля 2020 года, на котором обсуждалась перспектива введения МРЦ, концерны выступили против ограничения конкуренции на рынке, которое, по мнению представителей фирм, начало подменять в повестке организации борьбу с нелегальным товаром.

В то время как большинство участников объединения поддержали идею МРЦ, три крупнейшие фирмы заявили, что ограничение ценовой политики и производственных процессов, а также создание преференций в акцизной политике «прямо противоречит пониманию <…> компаниями целей и задач союза».

Член Союза российских пивоваров, президент «Холдинговой компании «Сибирь» Даниил Бриман в свою очередь отметил, что введение МРЦ, по его мнению, «это не кардинальное изменение, а возможность для потребителя выбора продукта не только по цене, но и по качеству». Он считает, что «все инструменты конкуренции с введением МРЦ сохранятся».

Уже на следующий день после того, как «Балтика», Heineken и AB InBev Efes покинули Союз, организация начала жаловаться на демпинг.

Инициатива введения МРЦ на пиво появилась еще в 2018 году. С ней выступил и глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

«Мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине. Сейчас идет подготовка к введению алгоритма по автоматическому изменению минимальной цены в зависимости от текущей ситуации», — заявлял он в разговоре с журналистами РИА «Новости».

Илья Трунин, который на тот момент занимал должность замминистра финансов (Росалкогольрегулирование находится в ведомстве Минфина), отказал Алешину в поддержке, сославшись на недостаточную проработку этой темы.