Удар по самым богатым: вирус забрал $139 млрд за день

500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.

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Это самое большое падение благосостояний с октября 2016 года, когда проект Bloomberg Billionaires Index начал отслеживать данную динамику. В этот же день индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average упали более чем на 3%, также побив двухгодичный рекорд.

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг «неудачников», каждый из них потерял более $4,8 млрд.

Амансио Ортега, исполнительный директор Zara, материнской компании Inditex SA, «похудел» на $4 млрд, состояния остальных участников первой десятки богатейших людей планеты уменьшилось как минимум на $2,3 млрд.

Из российских богатейших предпринимателей больше всего денег за минувшие сутки потеряли президент «Лукойла» Вагит Алекперов (на $1,21 млрд), глава «Новатэка» Леонид Михельсон (на $692 млн), вице-президент «Лукойла» Леонид Федун (на $508 млн).

Стоит отметить, что Китай, откуда пошел коронавирус, занимает 40% мирового рынка потребления предметов роскоши.

Кроме того, кризис сильно ударил по акциям операторов круизных линий: Carnival Corp., Royal Caribbean Cruises Ltd. и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. – все они упали примерно на 9%.

Американская финансовая корпорация Mastercard также заявила, что может не достичь запланированных показателей выручки в 2020 году из-за вспышки коронавируса. Согласно опубликованному документу, коронавирус сказывается на зарубежных поездках, а также на росте объемов трансграничной электронной торговли.

Отмечается, что в Mastercard пересмотрели прогнозы по выручке, представленные ранее в этом году. Теперь компания оценивает рост выручки в первом квартале в 9-10% в годовом исчислении, что на 2-3% меньше ранее заявленных прогнозов.

Кроме того, в корпорации добавили, что не могут пока что точно сказать, как распространение коронавируса повлияет на итоги других кварталов. Также Mastercard не уточнили, на сколько может снизиться выручка за текущий год по сравнению с прошлыми прогнозами.

Модельер и предприниматель Джорджо Армани на неделю закрыл свои офисы в Милане, а также приостановил работы на фабриках в Ломбардии, Эмилии-Романье, Венето, Трентино-Альто-Адидже и Пьемонте из-за распространившегося в Италии коронавируса. Модельер также распорядился провести свой показ на Неделе моды в Милане 23 февраля за закрытыми дверями, на мероприятии отсутствовали гости.

Днем ранее исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса на мировую экономику.

Выступление экономиста состоялось в воскресенье, 23 февраля, в Эр-Рияде на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран G20. По ее словам, аналитики ранее прогнозировали, что глобальный рост ускорится с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем.

«Китайские власти работают над смягчением негативного воздействия эпидемии на экономику с помощью кризисных мер, обеспечения ликвидности, фискальных мер и финансовой поддержки. В базовом сценарии экономика Китая вернется к нормальному состоянию во втором квартале, и воздействие вируса на экономику будет относительно незначительным и кратковременным», — указала специалист.

По ее словам, в рамках этого сценария рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе. Глобальный рост будет примерно на 0,1 процентный пункт ниже.

«Но мы также рассматриваем менее позитивный сценарий, в котором распространение вируса продолжится. Сейчас уже стоит признать потенциальный риск экономике уязвимых государств со слабыми системами здравоохранения. МВФ готов оказать помощь, в том числе через наш Фонд защиты от стихийных бедствий. Мы можем предоставить гранты для облегчения долгового бремени наших беднейших стран», — подчеркнула Георгиева.

Помимо этого, Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

Представители Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ проведут между собой переговоры по совместному снижению добычи нефти еще на 300 000 баррелей в сутки.

Издание отмечает, что Эр-Рияд выражает обеспокоенность негативным воздействием коронавируса на спрос на нефть, в то время как российская сторона считает, что оснований для дополнительного сокращения добычи нет. Российские представители указывают на то, что бизнес в Китае восстанавливается, а эпидемия оказывает на спрос на нефть ограниченное влияние.

Ранее Россия не согласилась с предложением Саудовской Аравии, которая выступала за дополнительное сокращение нефтедобычи на 600 000 баррелей в сутки, после чего квота составила бы 2,3 млн баррелей в сутки. Как известно, встреча представителей стран-участниц соглашения о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ запланирована на 5-6 марта.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия теряет 1 млрд рублей в день из-за снижения товарооборота с Китаем, вызванным распространением вируса.