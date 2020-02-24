Достроить «Северный поток — 2»: «Академик Черский» изменил курс

Судно-трубоукладчик, которое должно завершить строительство «Северного потока — 2», изменило свой курс и направилось в сторону Шри-Ланки. О том, что «Академик Черский» направился в другую сторону, говорят данные портала Vesselfinder. Там же указывается, что сегодня к ночи судно доберется до Коломбо.

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«Академик Черский» покинул порт Находка на Дальнем Востоке 9 февраля и отправился в сторону Сингапура, где должен был оказаться 22 февраля. Остановка в этом порту была запланирована, так как перед тем, как прибыть на место возведения российского газопровода, судну необходимо пройти модернизацию в этом городе-государстве. Однако «Академик Черский» по неизвестным причинам сменил маршрут.

Ранее реализацией проекта занималась швейцарская компания Allseas. Однако она была вынуждена увести все свои суда с места строительства из-за угрозы санкций США.

В конце декабря прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на будущий год. В этом документе также указаны ограничительные экономические меры в отношении иностранных (преимущественно европейских) компаний, которые были подрядчиками двух российских проектов — «Северного потока — 2» (на стадии завершения) и «Турецкого потока» (уже запущен).

Санкции грянули, когда до завершения строительства российского газопровода оставалось, по словам тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева, «совсем чуть-чуть».

Американские власти объяснили свои действия тем, что хотят «защитить» Европу от давления России, которое она могла бы оказывать после запуска проекта. США заявили, что предпринимают эти меры «на благо Европе», дабы не допустить монополии Москвы на газовом европейском рынке. В Белом доме уверены, что необходимо уменьшить роль геополитики на энергетических рынках при помощи альтернативных вариантов поставок газа. Это, в свою очередь, также может способствовать повышению «энергетической безопасности стран — получателей энергоносителей», полагают американцы.

Вместе с тем эксперты неоднократно обращали внимание, что США ввели санкции потому, что уже долгое время безуспешно пытаются закрепиться на европейском рынке поставок газа. Таким образом, введение в эксплуатацию «Северного потока — 2» только усугубило бы ситуацию с продвижением американского СПГ. Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что Соединенные Штаты цинично вмешиваются в дела бизнеса европейских стран.

Так или иначе, строительство «Северного потока — 2» было на время приостановлено, пока «Газпром» искал подрядчиков для завершения проекта.

В середине января глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что газопровод будет закончен, так как Москва привлечет имеющуюся у нее технику. Однако из-за препятствий США был продлен срок сдачи газопровода в эксплуатацию. По словам Миллера, на строительство потребуется больше времени, чем ожидалось.

Предположительно, и об этом говорил российский президент Владимир Путин, газопровод будет закончен до конца этого года или к первому кварталу 2021-го. При этом в строительстве «Северного потока — 2» не будут принимать участие иностранные компании.

Однако, по мнению американских представителей, это невозможно. Так, 16 февраля министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил мнение, что Россия не способна самостоятельно завершить строительство газопровода.

Об этом он сказал в разговоре с агентством Bloomberg в Мюнхене на полях конференции по безопасности. Говоря о том, что Россия собирается своими силами завершить проект, Бруйетт заверил: «Они не смогут». При этом он полагает, что и задержка будет намного длительнее, нежели об этом говорит «Газпром»: «Это будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий».

Бруйетт пояснил, что будет следить за действиями России в случае, если она сможет разработать необходимые технологии за столько короткий срок. «Но не думаю, что это столь же просто, как сказать: «Что ж, мы почти у цели, осталось только все закончить», — добавил американский министр.