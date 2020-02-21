Дружба продолжается: Минск ждет компенсацию от Москвы

Белорусский лидер Александр Лукашенко в пятницу, 21 февраля, поделился радостной новостью. Он сообщил, что президент РФ Владимир Путин предложил ему по телефону компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска от экспортных пошлин. Об этом он рассказал на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

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«Президент России позвонил. Вы знаете, иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение», — сказал Лукашенко.

По его словам, «по нефти вопрос стоит так, что Россия готова Белоруссии сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года».

Как отметил Лукашенко, российский президент «предложил формулу посчитать», каковы будут в 2020 году потери Белоруссии к уровню прошлого года от уменьшения таможенной пошлины при экспорте нефтепродуктов.

«Если мы получали в прошлом году от пошлины, допустим, миллиард долларов, а в этом году за счет снижения этой пошлины — она все время снижается [из-за реализации РФ налогового маневра] — получим, допустим, $700 млн, то он сказал: «Мы триста миллионов долларов компенсируем, в том числе за счет премии [нефтяным] компаниям», — объяснил президент Белоруссии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что в телефонном разговоре обсуждались различные вопросы, связанные с экспортом углеводоров. Он отказался говорить о деталях, но подчеркнул, что «каждая сторона делает свою собственную калькуляцию».

Поставки осуществляет не российское государство, а нефтяные компании, пояснил он. Естественно, речь не может идти о том, чтобы этим компаниям кто-то навязывал невыгодные условия, которые бы не соответствовали государственной и международной конъюнктуре.

По его словам, в четверг, 20 февраля, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак провел совещание, чтобы «понять позицию нефтяных компаний относительно цен, по которым они хотят продавать свою нефть белорусским товарищам».

«Разные нефтяные компании высказывали свои позиции относительно возможных цен, скидок. Естественно, не может идти и речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия, которые не соответствовали бы и российской, и международной ценовой конъюнктуре», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

О потерях $300 млн глава Белоруссии говорил и раньше. Если действительно было высказано такое предложение, о котором сообщил Александр Лукашенко, то оно удовлетворит Минск, говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Судя по всему, Россия пошла на уступки, поскольку для Белоруссии было принципиально важно не терять собственной выгоды от операций с российской нефтью, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Компенсация выпадающих доходов из-за российского налогового нефтяного маневра с помощью расчета специальной формулы — это для России серьезный шаг. Он означает, что РФ готова вновь создавать более выгодные и щадящие условия для Белоруссии, чем для остальных частников рынка. Александра Лукашенко это предложение вполне удовлетворит. Однако, учитывая, что нефтяной маневр реализуется постепенно, то с каждым годом РФ необходимо будет либо увеличивать сумму компенсаций, либо вновь становиться свидетелем очередных «акций протеста» со стороны Белоруссии», — поясняет Жарский.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что за шесть лет бюджет республики недополучит $11 млрд — и все из-за налогового маневра РФ.

Потери бюджета в нефтяной отрасли от реформы только в 2020 году Минск оценивал в $400 млн. Об этом заявлял глава минфина страны Максим Ермолович.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли России долгое время был предметом ожесточенных дискуссий на всех уровнях. Однако в итоге остановились на следующем сценарии: в течение шести лет поэтапно будут снижаться экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты — с 30% до нуля от цены нефти. Одновременно пропорционально будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

В результате нефтяной реформы экспортировать сырье России стало выгоднее. Потери компаний от увеличения налога на добычу полезных ископаемых правительство РФ компенсирует льготами — компромисс был найден. Но лишь внутри страны.

Минску такой вариант совсем не понравился. И это не удивительно. Раньше Белоруссия могла получать российскую нефть беспошлинно.

После этого Лукашенко стал постоянно говорить о желании диверсифицировать поставки углеводородов в республику. В частности, в республике рассматривали вариант поставок нефти из Казахстана, Норвегии, Саудовской Аравии, Прибалтики и других стран.

В начале февраля госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам.

«Соединенные Штаты Америки хотят помочь Белоруссии быть суверенным государством. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам», — заявлял он (цитата по «БелТА»).