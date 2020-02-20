Без компенсации: как перерабатывают россияне

Более 90% россиян когда-либо сталкивались с переработками, около 30% регулярно остаются после официального завершения рабочего дня как минимум на 30 минут, выяснил сервис по поиску вакансий «Работа.ру». При этом, в подавляющем количестве случаев работникам не выплачиваются сверхурочные.

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По данным «Работа.ру», денежное вознаграждение за переработки в России платят только четверти россиян, остальные возмещения не получают. Лишь в некоторых случаях у них есть возможность компенсировать переработки отгулами или возможностью по согласованию с начальством уйти в один из других дней недели раньше, рассказал «Газете.Ru» представитель сервиса.

Для 13% россиян постоянные переработки стали причиной смены последнего места работы — такие данные приводит категорийный менеджер «Авито Работы» Дмитрий Пучков. Четверть россиян старше 45 лет были вынуждены увольняться из-за постоянных переработок, трудящиеся до 35 лет относятся к переработкам спокойнее, сообщили в «Работе.ру».

По данным «Авито Работы» трудиться сверхурочно чаще всего приходится строителям, охранникам и телохранителям, но именно в этих отраслях переработки всегда оплачивают. Также работать сверх нормы приходится владельцам бизнеса и директорам компаний, персональным ассистентам, секретарям, личным водителям, добавляют в «Работе.ру». Иногда в переработках виновата корпоративная культура компании — сотрудники задерживаются, потому что так принято, или из-за страха получить негативную оценку со стороны начальства.

Некоторые остаются на рабочем месте допоздна добровольно, поскольку пик активности руководства приходится на вечернее время, пояснил представитель сервиса. Тем не менее,

трудоголизм не является синонимом трудолюбия и продуктивности — довольно часто это может быть, напротив, показателем невысокой продуктивности и низкой эффективности работы,

отмечает руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, больше, чем в России, работают только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции. Однако производительность труда в нашей стране остается низкой: в рейтинге издания Market Watch Россия занимает 34-е место по этому показателю, уступая Чили и Польше.

Работа без компенсаций

Вопрос переработок закреплен в Трудовом кодексе двумя статьями — о ненормированном рабочем дне и об оплате сверхурочной работы. В первой говорится о том, что сотрудник с ненормированным рабочим днем может привлекаться к выполнению своих обязанностей эпизодически — количество рабочих часов по итогам недели должно укладываться в согласованные рамки, но может варьироваться день ото дня. В статье об оплате сверхурочной работы закреплено, что первые два часа переработки должны оплачиваться не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном.

Фиксация сверхурочных часов — прямая обязанность работодателя, который должен ввести учет отработанного времени для каждого сотрудника, разъяснил «Газете.Ru» специалист юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов. На деле эта статья почти не примеряется — чаще работники идут навстречу руководству, рассказал он.

Как показал опрос сервиса «Работа.ру», россияне часто считают приемлемым переработки и выход на работу в выходные и праздничные дни. Большинство работающих сверхурочно сотрудников — 62% — смирились с таким режимом работы.

То, что россияне не отстаивают свои права, Константинов объясняет сложностью процесса:

«Трудовой кодекс в принципе писался под заводы, где можно четко определить количество часов, проведенных на производстве и потраченных непосредственно на работу. А если человек сидит в офисе — не факт, что он работает. С этой точки зрения Трудовой кодекс нельзя назвать гибким»,

— комментирует Константинов, говоря о том, что в этом вопросе очень много нюансов, и факт переработки довольно сложно доказать.

Однако в случае, если сотрудник вынужден регулярно задерживаться из-за того, что на него давит начальство это является нарушением прав и может стать причиной для обращения в трудовую инспекцию с жалобой — такой совет дает руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.