«Запрос назрел»: когда бедных освободят от НДФЛ

Минфин может рассмотреть вопрос о введении прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2024 году, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

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До этого срока правительство говорило заявило о неизменности налоговых ставок.

«А к 2024 году рассмотрим предложения — сохранить эту ставку [НДФЛ] или сделать прогрессию. Различные могут быть возможности прогрессии», — сказал министр.

Но сначала, по словам Силуанова, стоит рассмотреть вопрос о снижении страховых взносов, уплачиваемых работодателями.

Налоговую нагрузку на труд министр назвал запредельной. В России существует необходимость снижения страховых взносов. По его словам, сокращать надо существенно. «Если мы сейчас снизим, у Пенсионного фонда дыра в бюджете образуется», — заявил Силуанов.

Министр пояснил, что привлечение средств федерального бюджета к компенсации потерь внебюджетных фондов приведет к нарушению баланса. В этом правительство не заинтересовано.

«В обществе давно назрел запрос на социальную справедливость. 13% платит и человек, который получает минимальную заработную плату (около 12 000 руб.), и человек, который получает, допустим, 12 млн руб. в год. Конечно, есть основания говорить, что люди с большими доходами должны платить больше», — сказал министр.

Идея освободить бедных от НДФЛ активно обсуждалась в 2019 году. Запустил дискуссию о возможной отмене налога для бедных глава группы ВТБ Андрей Костин. Он выдвинул ее в начале сентября на Московском финансовом форуме.

«К примеру, мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов. Одно из наших предложений — это снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем»,

— сообщал банкир.

Свою идею об объяснял тем, что существующий профицит бюджета позволяет «очень точечно» смягчать налоговую политику. Для физических лиц можно установить размер минимального дохода, который не будет облагаться налогом, «то есть решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами», говорил он.

Костин отмечал, что видит рост поддержки этой идеи среди членов правительства и в администрации президента РФ.

После этого целый ряд чиновников стали комментировать эту идею. В частности, спикер совета Федерации Валентина Матвиенко ее поддержала. Однако глава Минэкономразвития Максим Орешкин указал, что предложение требует проработки.

«Я лично готов платить повышенную ставку НДФЛ. Есть ряд вопросов, которые с такими изменениями связаны, поэтому их надо очень внимательно прорабатывать перед тем, как детально обсуждать этот вопрос»,

— сказал Орешкин.

Антон Силуанов тогда весьма осторожно высказывался об этой идее. «Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все», — говорил чиновник.

По словам Максима Шеина, главного инвестиционного стратега «БКС Брокер», у прогрессивной шкалы есть ряд существенных недостатков. «НДФЛ платится в местные бюджеты, а значит возрастет и без того значительный разрыв благосостояния регионов», — говорит эксперт.

Учитывая правительственные планы по реализации масштабных задач в связке с нацпроектами, введение ее до 2024 года могло бы неоднозначно сказаться на ситуации с исполнением в том числе и этих целей, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Он считает, что введение прогрессивной шкалы может сказаться на наполняемости бюджета и на распределении средств.

«Поэтому, если шкала и будет введена, то после первого срока работы нового премьера. Сам Мишустин в своих планах на ближайшие четыре года сообщал о том, что не собирается вводить ее. Более того, новый премьер считает, что такой принцип для России неэффективен. В России около 20 млн человек получают доходы меньше прожиточного минимума, а доля среднего класса на их фоне крайне мала, поэтому собираемость налогов станет неэффективной», — говорит Жарский.