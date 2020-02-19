ЖКХ без наценки: кто заплатит за отмену банковских комиссий

Российские банки рассчитывают на компенсацию издержек за прием платежей по ЖКХ, рассказал РИА «Новости» глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский. Этот вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи ассоциации.

Оплата коммунальных услуг для кредитных организаций является такой же услугой, как и любая другая, поэтому банки несут соответствующие расходы на организацию инфраструктуры — обработку наличных денежных средств, зарплату операционистов, разработку программного обеспечения, объяснил Лунтовский.

Сейчас банковская комиссия при обслуживании платежей по ЖКХ составляет в среднем 1–3%, рассказал «Газете.Ru» источник в банковской сфере. Иногда она может быть ниже — на уровне 0,5% или даже отсутствовать, уточнил он.

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Предложение не взимать комиссию за оплату услуг ЖКХ с населения руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов поднимал на встрече с президентом Владимиром Путиным на этой неделе.

«У людей, которые исправно осуществляют эти платежи, в первую очередь, конечно, пенсионеры, они самые добросовестные плательщики, это вызывает возмущение, — такая дополнительная нагрузка в части комиссии», — приводит слова Неверова пресс-служба Кремля. Парламентарий подчеркнул, что фракция проработала вопрос и заручилась поддержкой ЦБ РФ.

Рассматривалось два варианта регулирования вопроса: вносить правки в Жилищный кодекс или внести запрет в несколько законодательных актов, в том числе, в закон о банках и о национальной платежной системе.

Президент в ответ назвал комиссии при оплате ЖКХ для физических лиц «квазинагрузкой» и поручил сформулировать предложения по их отмене.

В четверг, 20 февраля, в Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сомневаются в пользе инициативы и для граждан, и для банков. Предложение должно помочь россиянам сэкономить на жилищно-коммунальных услугах, но пока непонятно, за чей счет будет оказана «помощь», остается вопрос — будет ли это выгодно потребителю в конечном итоге, сомневается доктор экономических наук Павел Медведев.

«Отмена комиссий может очень плохо отразиться на банковском секторе, — считает он. — С того момента, как советская власть начала регулировать цены, прошло 70 лет. И этого времени не хватило, чтобы понять, что так делать нельзя. Обеспечение платежей — это услуга, которая стоит денег. Вся эта идея — вредный популизм», — заявил собеседник «Газеты.Ru».

Запрет взымать комиссии при оплате услуг ЖКХ сильнее всего ощутят крупнейшие банкам с большой розницей, заметил начальник Аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.

По оценкам эксперта,

отмена комиссий может стоить банкам около 10 млрд рублей в год. Прибыль банковского сектора в 2019 году составила 2 трлн рублей, напомнил он, поэтому такие потери сами по себе некритичны для сектора.

«Но ведь аппетит приходит во время еды — дальше могут заставить банки и вовсе отказаться от комиссий и работать «за спасибо», — замечает Осадчий.

Выиграть от нововведения могут жители сельской местности, где есть только 1-2 банка и потому мало возможностей обойти комиссию, предполагает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Также экономию смогут ощутить, к примеру, жители Камчатки, которые ежемесячно платят за жилищно-коммунальные услуги 10-15 тыс. рублей и более — для них по итогам года расходы на комиссию могут сократиться на сумму от 2 тыс. рублей

Кто заплатит банкам

По итогам встречи банкам не удалось прийти к единому мнению, как и кто должен компенсировать им выпадающий в случае изменений в законодательстве доход. По мнению главы АБР Георгия Лунтовского, наиболее приемлемый вариант — перенос издержек на получателя платежей, то есть, управляющие компании.

Представитель «Росгосстрах-банка» в разговоре с «Газетой.Ru» согласился, что в его организации также склоняются к этому варианту. Но в таком случае

поставщики коммунальных ресурсов могут попытаться заложить комиссии в тариф, предупредил он.

Тарифные органы откажут управляющим компаниям, если они попытаются включить переложенные на них издержки в тариф, не соглашается эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ и комитета ЖКХ ГД РФ Арсений Беленький.

Среди других возможных сценариев — компенсация издержек банкам государством, указывает Максим Осадчий из Банка корпоративного финансирования. Либо же они просто «разбросают» сумму по тарифам на другие услуги, предположил он.

Платежи по ЖКХ ежемесячно привлекают клиентов, которым можно предлагать дополнительные услуги. Поскольку это само по себе выгодно самим банкам, они могли бы взять издержки себя, считает Беленький.