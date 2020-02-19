«Не самая большая»: Путин поговорил о зарплатах с петербурженкой

В среду, 19 февраля, президент Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, где возложил цветы к памятнику первому мэру города на Неве Анатолию Собчаку.

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После он подошел к горожанам, собравшимся неподалеку от монумента. Жители города поделились с главой государства своими проблемами. Задать вопрос президенту удалось воспитаннице местного профессионально-реабилитационного центра для инвалидов. Она обратилась к нему с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц.

«Думаю, что очень трудно», — ответил Путин.

Тогда петербурженка предположила, что зарплата президента чуть больше.

«Не только у меня», — ответил глава государства и добавил, что есть «гораздо более высокие зарплаты».

«У президента не самая высокая зарплата», — цитирует Путина агентство ТАСС.

Женщина также пояснила, что живет вместе с мамой, и даже вдвоем им с трудом удается сводить концы с концами. Приобрести необходимые продукты на установленный правительством прожиточный минимум невозможно. Она назвала и другие проблемы, возникающие у матерей-одиночек. Это, например, высокие коммунальные платежей.

«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — ответил президент.

Отметим, что задекларированный дохода Путина за 2018 год составил 8,7 млн рублей.

С мечтой о достойной зарплате

Согласно данным Росстата, средняя зарплата в стране в 2019 году составила 47 657 руб. При этом средний размер пенсии по России на 1 января 2019 года составил 14 826 рублей. В этом году он составит также около 15 тысяч рублей. Средний размер страховых пенсий по старости для неработающих — 16,4 тысячи рублей.

Но россияне хотели бы получать каждый месяц по 92 тыс. рублей, говорится в январском исследования портала «Работа.ру».

Более четверти (26%) мечтают о зарплате от 100 до 200 тыс. руб. Ежемесячный оклад до 30 тыс. руб. наименее популярный, его назвали всего лишь 4% респондентов. А, например, средняя зарплата депутата Госдумы равняется 350-400 тысячам. Это в 7-8 раз выше среднестатистических окладов жителей страны.

В исследовании также приводятся результаты опроса о желаемой зарплате в зависимости от субъекта России. Например, москвичи хотели бы в среднем получать по 104 тыс. руб. Для жителей Санкт-Петербурга идеальным уровнем зарплаты были бы 102 тыс. руб. в месяц. В Новосибирске рассчитывают на 90 тыс. руб., жители Ростова-на-Дону — на 87 тыс., Нижнего Новгорода — на 70 тыс. руб.

Если сравнивать результаты опроса о необходимом для счастья уровне зарплаты по половому признаку, то желания мужчин о своем месячном заработке превышают женские запросы.

Представители сильной половины человечества хотели бы получать по 103 тыс. руб. в месяц, а представительницы противоположного пола — по 80 тыс. руб.

Денег просто нет

Россияне регулярно жалуются руководству страны на низкие зарплаты и пенсии, непомерные коммунальные платежи и высокую стоимость продуктов питания. В 2016 году пенсионерка из Крыма обратилась к Дмитрию Медведеву, занимавшему тогда пост премьера, с жалобой на маленькую пенсию.

«Что же такое восемь тысяч — это мизер! Ноги о нас вытирают», — негодовала она.

На это Медведев ответил, что «просто денег нет». А когда деньги найдутся, то будет сделана индексация.

«Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — добавил Медведев. Фраза «денег нет, но вы держитесь» стала в итоге крылатой.

В январе Медведев назвал среди нерешенных задач ушедшего в отставку правительства именно рост реальных доходов россиян.

«Были и нерешенные задачи. И, естественно, сейчас ими нужно будет заниматься. Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы», — заявил экс-премьер.

По итогам 2018 года Медведев заработал 9,9 млн рублей

Ранее в Минтруде спрогнозировали, что в 2020 году средняя зарплата россиян повысится примерно на уровень инфляции — на 2,3%. В этому году инфляцию прогнозируют на уровне 3%.

В России с 1 января 2020 года была введена новая величина минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ее ранее утвердил Путин. Она сравняется с прожиточным минимумом и повысится на 850 рублей — до 12 130 руб. Согласно закону, минимальный месячный оклад устанавливается на территории РФ в размере 100% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

За чертой бедности в России проживают около 20 млн человек, то есть 13% населения государства, отчитывался ранее Росстат.

Бедным считается тот, чей доход ниже величины прожиточного минимума.