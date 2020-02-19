МВФ не простил: пенсионеры расплатятся по долгам Аргентины

Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) заканчивает работу в Аргентине 19 февраля. И никто не собирается позволить Буэнос-Айресу отложить расчеты по внешним займам до лучших времен.

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До этого сообщалось, что Буэнос-Айрес не намерен обслуживать долги перед МВФ до тех пор, пока экономика страны не выйдет из кризиса. В частности, такое заявление делала вице-президент Кристина Фернандез де Киршнер. По оценкам политика, государство нуждается в реструктуризации суверенного госдолга, общая сумма которого составила $44 млрд.

«Первое, что мы должны сделать, чтобы иметь возможность заплатить, — это выйти из рецессии. В случае рецессии никто не заплатит даже полцента, а выйти из рецессии можно через большие государственные инвестиции», — приводило слова де Киршнер агентство Reuters.

Однако чаяниям Аргентины не суждено было сбыться. Международный валютный фонд не может предложить списание или реструктуризацию задолженности, предупредила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Однако, по ее заверениям, организация продолжает поддерживать правительство Аргентины

«Если говорить в общем, мы очень лояльны к намерениям этого правительства по стабилизации экономики, возвращению к росту»,

— отметила глава фонда, передает агентство Bloomberg..

На фоне работы миссии в стране заговорили о повышении пенсионного возраста. Министр труда Клаудио Морони намекнул, что хотя планка сегодня составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, теоретически ее можно повысить до 70 лет, пишет местное издание Clarin.

По мнению чиновника, «в какой-то момент эту дискуссию придется начинать», учитывая, что средняя продолжительность жизни растет. В пример он привел Францию, где в данный момент как раз активно обсуждают повышение пенсионного возраста.

Чиновник при этом отрицает связь между отказом МВФ прощать долги и своей инициативой. Тем не менее во время работы фонда в Аргентине он находился вместе с миссией и тесно общался с ее представителями.

При этом МВФ ранее, в частности, настаивал на повышении пенсионного возраста на Украине, которую фонд активно кредитует. Советовал МВФ повысить пенсионный возраст и многим другим странам. Так что от организации могли последовать и неофициальные рекомендации аргентинским властям.

Как считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, отказ МВФ списать или пролонгировать долги вполне может напрямую послужить катализатором повышения пенсионного возраста. Однако это не поможет Аргентине избежать дефолта. Придется идти и на другие непопулярные реформы.

«В среднем в Аргентине пенсионер получает около $400, что соответствует прожиточному минимуму в стране. Подъем пенсионного возраста до 70 лет может привести к тому, что еще несколько миллионов людей окажутся за пределами прожиточного минимума. Но при таком размере серой экономики, как в Аргентине, выжить они смогут. Таких людей в стране примерно 30%», — говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

В целом за последние 30 лет МВФ оказывал финансовую помощь Буэнос-Айресу уже около 60 раз, подсчитал эксперт.

Страна уже пару десятков лет находится в почти непрерывном экономическом кризисе, доллар практически вытеснил местную валюту из-за галопирующей инфляции (по итогам прошлого года она составила 50%) и девальваций.

«Если обобщить, то экономику погубило неумелое управление и протекционизм, который сделал аргентинские компании неконкурентноспособными на экспортных рынках. Чрезмерно высокие бюджетные расходы также внесли свою лепту в крах Аргентины:

страна могла потратить более миллиарда долларов на бесплатную трансляцию футбольных матчей, следуя «пути совершенно мудрого правителя», который, как известно, «делает сердца своих подданных пустыми, а желудки — полными»,

— иронизирует Антонов.

Отказ МВФ реструктуризировать долг страны в очередной раз подводит ее к дефолту, считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Сейчас в Аргентине растет уровень бедности и безработица.

«Правительство пытается предпринимать шаги по ограничению хождения в стране иностранной валюты, снижает госзатраты, но пока это мало помогает. В случае объявления Аргентиной дефолта сложности в стране могут послужить началом затяжного кризиса во всем регионе», — уверен аналитик.

Слишком много накопилось проблем в экономике Аргентины, которые надо урегулировать, продолжает Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер». «Скорее всего, новому правительству придется объявить дефолт и постараться добиться реструктуризации долга или хотя бы его пролонгации с отсрочкой платежа. Иных сценариев выхода из сложившегося положения нет», — резюмирует он.

При этом соседи Аргентины также не в лучшем положении. Так, в Бразилии национальная валюта за последние недели потеряла 11%. Кризис стран Латинской Америки негативно отразится на всех развивающихся рынках: и на валютах, и на доходности госбумаг.