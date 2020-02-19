Простой экономики: как Россия будет отдыхать в феврале и марте

В Роструде напомнили о дополнительных выходных из-за Дня защитника Отечества и Международного женского дня и разъяснили, как будут оплачиваться праздничные дни. Об этом сообщает «Российская газета».

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23 февраля и 8 марта в этом году выпадают на воскресенье, поэтому выходные дни переносятся на понедельник. Получается, что в конце февраля и в начале марта россиян ждут две четырехдневных рабочих недели — с 25 по 28 февраля и с 10 по 13 марта.

Впрочем, надеяться на сокращение рабочих дней перед выходными, на которые выпадают День защитника Отечества и Международный женский день, не стоит.

Предпраздничные рабочие дни не будут уменьшены, поскольку по закону укорачивают только дни, которые идут непосредственно перед праздниками.

Но многие работодатели, особенно в частном секторе, предлагают сотрудникам дополнительные выходные.

Как рассказали в Роструде, такие дни могут не оплатить. Это уменьшает норму рабочего времени. Поэтому если с такой инициативой выступает работодатель, то нужно решить вопрос об оплате. Чтобы сотрудники получили оплачиваемый выходной, нужно издать соответствующий приказ.

«Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме», — объяснили в Роструде.

В мае россияне будут отдыхать еще больше — с 1 по 5 число пройдут первомайские каникулы в честь Праздника Весны и Труда. А после рабочих дней с 6 по 8 число будут еще одни трехдневные выходные до 11 мая в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Следующие длинные выходные ожидаются в начале лета — с 12 по 14 июня в связи с Днем России.

Не первый год также обсуждается предложение объявить День Конституции 12 декабря выходным днем. В конце прошлого года эту идею на заседании Комитета Совфеда по конституционному законодательству высказала член Совета Федерации Людмила Нарусова.

По ее мнению, такой шаг может повысить интерес граждан к изучению основного закона страны. Сенатор отметила, что обделять таким образом Конституцию — «неправильно и непатриотично».

В правительстве также ходят разговоры о том, чтобы сделать выходным день, когда пройдет всенародное голосование по поправкам в Конституцию, — дату пока не назначили, но скорее всего голосование состоится в будний день в конце апреля.

В итоге получается, что включая оплачиваемый отпуск и обычные выходные дни, россияне отдыхают 117 дней — это почти треть года.

В Госдуме и Совфеде довольно часто поднимается вопрос, что россияне плохо работают, а длинные выходные негативно сказываются на здоровье граждан, их производительности и экономике в целом.

К примеру, за самые долгие новогодние праздники Россия теряет от 1,2 до 1,4 трлн рублей, что составляет 1,2–1,5% ВВП. Такие данные приводил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он объяснил, что потери складываются из того, что большая часть организаций закрыта, а предприятия полного цикла, работающие всегда, несмотря на праздники и выходные, теряют за эти дни 15-20% объемов производства.

Так, каждый день «простоя» экономики стоит примерно 300 млрд рублей, отметил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. Но, по мнению эксперта, у долгих праздников есть и свои преимущества — в дополнительные выходные в плюсе остаются торговые сети, гостиничный и ресторанный бизнес, а также агрегаторы путешествий.

«В период новогодних праздников резко растет розница. Отрасль за короткий промежуток времени показывает рост продаж в среднем 30-50%»,

— объяснил собеседник «Газеты.Ru».

По сравнению с другими странами в России отдыхают действительно много, но при этом россияне относятся к одной из самых трудолюбивых наций в мире.

По данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, больше, чем в России, работают только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции. Но при этом одной из главных проблем нашей страны остается низкая производительность труда. По этому показателю в рейтинге издания Market Watch мы на 34-м месте после Чили и Польши.

Пока в правительстве возмущаются, что у россиян слишком много праздников и дополнительных выходных, эксперты считают, что попытки увязать проблемы роста экономики и производительности труда с наличием длинных праздников в стране являются лишь побегом от принятия реальных решений.

«Именно отсутствие эффективных технологий, позволяющих увеличить производительность труда, является одним из факторов, не дающих вывести экономический рост на потенциальные уровни в условиях столь высокой часовой выработки», — уверен финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.