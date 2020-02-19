Цены ниже нуля: как ветер разогнал Финляндию

В Финляндии в ночь с 9 на 10 февраля 2020 года были зарегистрированы отрицательные цены на электроэнергию. Об этом свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.

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Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час. Затем, достигнув отметки -20 евроцентров в следующем часу, опять начали расти.

Такое резкое снижение стоимости электроэнергии было вызвано в первую очередь погодными условиями.

Ночью 9 февраля до страны дошел шторм с Атлантического океана. Он заставил ветрогенераторы работать на полную мощность, и в результате количество выработанной энергии превысило спрос на нее, объяснил произошедшее Антти Паананен, крупный специалист отрасли.

Свою роль сыграла и аномально теплая зима. В течение всего февраля температура в Финляндии колебалась около нуля, поэтому потребление энергии уменьшилось.

Цены на электричество в стране были рекордно низкими на протяжении января. Так, в начале 2020 года стоимость мегаватт-часа составляла около 27 евро. В январе 2019 года она превышала 55 евро.

Есть и менее очевидная причина падения спроса — массовые забастовки работников целлюлозно-бумажной индустрии. С 27 января 2020 года сотрудники более чем 100 финских предприятий отрасли протестовали против введения дополнительных рабочих часов.

Это нанесло заметный ущерб энергетике. Целлюлозно-бумажное производство в Финляндии сегодня занимает первое место по потреблению энергии среди всех отраслей промышленности По статистике на нее приходится около 33% расходуемого электричества и 54% общего потребления энергии из разных источников.

Для финской экономики это уникальный случай.

Однако в мире подобные прецеденты уже происходили. Например, в Дании цены снизились до отрицательных значений параллельно с финскими в понедельник ночью.

Другие случаи были зафиксированы в Германии, Бельгии, Великобритании, Франции, Нидерландах, Швейцарии, Австралии и США. В ФРГ, например, была зарегистрирована цена -83 евро за МВт — по сравнению с этими данными финский рекорд меркнет.

Падать до отрицательного уровня цены на электричество начали с переходом европейских стран на источники возобновляемой энергии. Энергию солнца или ветра трудно регулировать, и иногда, как в случае со штормом в Финляндии, из-за погодных условий ее производится больше, чем нужно потребителям. А по законам рынка, когда спрос на товар слишком низок, его стоимость падает.

По идее, отрицательные цены на энергию означают, что производитель платит клиенту за то, чтобы тот использовал электричество.

Однако в данном случае это не совсем так. В Финляндии к биржевому курсу привязаны и зависят от колебаний цены контракты менее чем 10% домохозяйств. Но и им все равно придется заплатить «базовую стоимость» и так называемую «прибавку за изменение показателей биржи». Поэтому серьезных изменений в счетах за электричество финны, скорее всего, не заметят, поясняет финская телерадиокомпания Yle.

Кроме того, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, «отрицательная цена — это цена для производителя, а не для покупателя». Это техническая величина. Поставщик продает свой товар по стоимости, которая устраивает и клиента, и его самого, «иначе в его деятельности нет смысла».

Негативно подобные цены отражаются на производителях энергии из традиционных источников, например, газа или угля, пишет Bloomberg. Они продолжают работать, несмотря на падение стоимости ресурсов, и теряют прибыль.

Российским атомным и угольным электростанциям это пока не грозит.

По данным на лето 2019 года, возобновляемая энергетика занимала лишь 0,2% в общем энергобалансе России.

«Стоит понимать: производство электроэнергии с использованием альтернативных источников — это очень дорогостоящие инвестиции, срок окупаемости которых просто запредельный. Было бы иначе, мы бы продавали не нефть и газ, а электроэнергию, полученную от ветра. Дешевые ископаемые ресурсы и рыночная экономика вряд ли позволят России в ближайшее время развить альтернативную энергетику наравне с европейскими странами», — поясняет Деев.

Той же позиции придерживается старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики Московской школы управления Сколково Юрий Мельников. «В России незначительная доля солнца и ветра в энергобалансе, в 100-200 раз меньше, чем в ряде европейских стран», — говорит он.

При этом выплаты потребителей за электроэнергию в РФ складываются из рыночной стоимости самой энергии и надбавки к ней, основную часть которой составляет плата по ДПМ — договору о поставке мощности. Ее цель — возврат инвестиций в строительство новых электростанций.