Иной маршрут: Казахстан поворачивает «Силу Сибири — 2»

Российский газопровод «Сила Сибири — 2», который планируется направить в Китай, может быть частично проложен по территории Казахстана с последующим выходом в Китай, к его газопроводной системе «Запад — Восток». Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

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«Реализация данного проекта пока в планах, конкретные параметры не обозначены. Мы предложили, чтобы этот газопровод, если можно, провести через территорию Казахстана», — сказал Ногаев.

Страна намерена за счет российского газа обеспечить теплом населенные пункты Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

Министр энергетики РФ Александр Новак, как уверяет Ногаев, «принял во внимание» это предложение.

«Несомненно, переговоры будут продолжены — это рабочий процесс»,

— заключил казахстанский чиновник.

О необходимости строительства второй ветки газопровода говорилось сразу после заключения договора о строительстве первой — «Сила Сибири». Это было в мае 2014 года.

Тогда «Газпром» подписал с китайской госкомпанией CNPC контракт о поставках 38 млрд кубометров топлива в год. Общая сумма контракта, заключенного на 30 лет, составила $400 млрд. Протяженность газопровода — более трех тысяч километров.

Газовый проект был запущен в декабре 2019 года. Раньше Китай получал газ преимущественно по магистрали из Туркмении, запущенной в 2009 году, а также закупал СПГ.

Выход «Силы Сибири» на полную мощность намечен на 2025 год. Пока же «Газпром» поставляет китайским партнерам по десять миллионов кубометров газа в день.

В 2017-м году на Восточном экономическом форуме под Владивостоком президент Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин поручили специалистам профильных ведомств согласовать проект нового газопровода. На этот раз по так называемому западному маршруту, то есть «Сила Сибири -— 2».

Сначала ее планировали запустить в Китай через Алтайский край. Однако у проекта есть критики. В первую очередь экологи, а также население Горного Алтая.

Дело в том, что, согласно предварительному проекту, газопровод может пройти по территории природного парка на уникальном высокогорном плоскогорье Укок, входящем в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. «Зеленые» считают, что строительство газопровода нарушит природу края.

Уж лучше через Монголию

Но имеется и запасной вариант маршрута, отмечает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. «Трубу из России в Китай можно вывести через Монголию. Маршрут более протяженный, но проходит в основном по степным районам, строительство тут вести проще, чем на гористом Алтае, а значит дешевле»

Второй плюс монгольского маршрута — газ мог бы напрямую доставляться в густонаселенные районы Китая. Проектирование магистрали, как предполагается, займет два года, строительство — четыре или пять лет.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин также предложил проработать этот маршрут, окончательно изучить технико-экономическое обоснование такого проекта и доложить руководству трех стран.

«Сроки жесткие — в течение полугода все обсчитать и выдать предложения», — комментировал тогдашний вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев.

Эксперты, кстати, отмечают, что монгольский вариант рассматривался даже в начале 2000-х годов, но так и не был до конца проработан. И причина этому — позиция Китая. Официальный Пекин выступал против транзита через Монголию.

«В последнее время Китай поддерживает этот вариант, но в вялотекущем режиме. Китайские товарищи не говорят нет, обещают рассмотреть варианты», — говорит Гривач.

У казахстанского варианта, как указывает эксперт, есть существенный минус.

Казахстан будет страной-транзитером и поэтому может представлять опасность. Это видно и по тому негативному опыту, который Россия получила на европейском направлении.

Украина и даже Белоруссия, как страны-транзитеры, создают проблемы для поставок газа и нефти конечным потребителям. У Казахстана к тому же усложнилась внутриполитическая обстановка, там были митинги, погибли люди, а внук Нурсултана Назарбаева Айсултан попросил политического убежища в Великобритании.

Хотя страна и является надежным партнером России по Евразийскому экономическому союза, но это на данный момент. Что будет через несколько лет, неизвестно, а газовые проекты рассчитывают на десятилетия.

Не исключено, впрочем, что Россия и Китай все-таки смогут задействовать и казахский маршрут, и монгольский. Китай — вторая экономика мира и самый большой рынок газа в мире.

Спрос на газ в Поднебесной растет. Причем потребности обусловлены не только высокими экономическими темпами, но и экологическими проблемами. Основа ТЭК Китая — уголь, из-за чего экологическая ситуация, особенно в крупных городах, оставляет желать лучшего.

Переход на газ и мирный атом и отказ от угольной генерации уже объявлен властями национальной стратегией. Так что в скором времени России и Китаю, скорее всего, придется проектировать еще один маршрут «Сила Сибири — 3». И тогда между делом, возможно, будет газифицирован Казахстан.