Торговая война в небе: США могут оставить Китай без авиадвигателей

Администрация президента США Дональда Трампа планирует запретить поставлять в Китай авиадвигатели производства франко-американской компании CFM International. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Как сообщает издание, двигателями LEAP-1C совместного производства французской компании Safran и американской General Electriс оснащен лайнер C919 китайской корпорации коммерческой авиации (Comac).

Вашингтон опасается, что КНР может использовать двигатели CFM International для проектирования своих аналогов, а это не выгодно США, отмечает источник издания.

Запрет на поставки двигателей может быть введен уже 20 февраля.

Comac C919 — разрабатываемое Comac семейство узкофюзеляжных пассажирских самолетов, рассчитанных на 168 --190 посадочных мест.

C919 является частью долгосрочной цели Китая разрушить мировое господство Airbus и Boeing. Предполагается, что он будет конкурировать с Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.

При этом проблемы могут возникнуть и у другого перспективного широкофюзеляжнего лайнера из Поднебесной — CR929. Его выход на рынок также не выгоден Америке.

По замыслу этот самолет также должен составить конкуренцию Airbus и Boeing, в частности, Airbus A330 и Boeing B787.

Созданием совместного китайско-российского самолета CR929 (латинские C и R — от названия участников проекта China и Russia) страны занимаются уже несколько лет.

В частности, над ним работают российская «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО ОАК) и китайская госкомпания по производству авиакосмической техники Comас.

По задумке базовая версия CR929-600 в трехклассной компоновке должна перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 000 км. Стоимость проекта оценивается в $20 млрд. Из них $13 млрд пойдет непосредственно на разработку лайнера, $7 млрд — на создание системы постпродажного обслуживания и финансовые инструменты стимулирования продаж. По согласованной схеме, Сomac и ОАК договорились разделить расходы пополам.

Хотя, как сообщалось, Москва и Пекин заняты своими разработками двигателя для CR929, однако эксперты отмечали, что быстро это сделать невозможно.

Скорее всего, отечественная разработка будет создана позднее, чем самолет. Не раньше, чем через 9-10 лет. Сам самолет по замыслу создателей должен выйти на рынок раньше.

«2023-2025 год — это срок, который мы в нашем мастер-плане обозначили как срок первого вылета с прохождением испытаний в течение двух-трех месяцев. Пока мы идем в графике, соответственно с обеспечением поставок в период с 2025 по 2027 год», — говорил президент ОАК Юрий Слюсарь в эфире телеканала «Россия-24» прошлым летом во время авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском.

В качестве возможного поставщика двигателя для перспективного российско-китайского лайнера назывался британский Rolls Royce.

Но наиболее вероятным все-таки эксперты считали установку на самолет именно американской разработки.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что возможная задержка с поставкой американских двигателей создаст проблемы и для самолета C919, и для лайнера CR929.

«Проект С919 сейчас критически зависит от американского правительства. Без двигателя американско-европейского производства он, несомненно, столкнется с задержками, но запрет не станет для С919 катастрофой. Сейчас китайцы разрабатывают свой двигатель, но это займет время», — говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

На данный момент Китай использует двигатели CFM International на своем новом самолете С919, испытания которого сильно затянулись, говорит главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

«Ему предстоит еще много доработок, на которые уйдет не менее двух лет»,

— добавляет он.

Если запрет вступит в силу, единственным возможным вариантом для установки на C919 останется российский двигатель ПД-14, который создан для МС-21.

«Если получится сертифицировать свой самолет раньше китайцев, в случае с договоренностями по ПД-14, мы бы могли в ответ получить доступ на китайский рынок с МС-21 и тоже конкурировать с Boeing. Вариант интересный — мы сможем и двигатели продавать Китаю и поставлять свои самолеты на их рынок, однако вряд ли США допустят это», — говорит Роман Гусаров.

Что касается переговоров по поводу поставки американских двигателей для российско-китайского CR929, то в них всегда может вмешаться Госдеп и поставить запрет на экспорт. Это может случиться даже когда самолет вот-вот будет готов к запуску на рынок, говорит эксперт.