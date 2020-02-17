«Эмоции берут верх»: в Кремле ответили Лукашенко об отборе нефти

Несмотря на эмоциональные высказывания белорусского президента Александра Лукашенко, Россия продолжит обсуждать с Белоруссией вопрос по поводу энергетики, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Диалог будет продолжаться, тем более, что говорили о том, что продолжатся контакты белорусских коллег непосредственно с компаниями-поставщиками нефти», — цитирует Пескова ТАСС.

Вместе с тем он решил не комментировать заявление Лукашенко о том, что белорусские власти начнут отбирать нефть из транзитной трубы, если Россия в феврале этого года не поставит в нужном объеме топливо в республику.

«Там иногда, действительно, эмоции берут верх. Но, будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания, вот из этого мы и будем исходить», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, прокомментирав недавнее высказывание президента Белоруссии.

Вместе с тем представитель Кремля напомнил, что стороны также договорились о том, что диалог на уровне вице-премьеров стран, которые курируют энергетические вопросы, должен быть продолжен.

«Главы государств решили, что на уровне кабинетов, членов кабинетов, которые курируют вопросы двусторонней интеграции, будут как раз заниматься дальше проработкой темы поставок энергоресурсов», — обратил внимание Песков.

Несколькими днями ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что Минск будет отбирать нефть из транзитной трубы, которая проходит через белорусскую территорию, передавало местное агентство БелТА.

«Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (в январе они поставили всего 500 тыс. т — 1,5 млн т недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы», — заявил он во время поездки в Светлогорск (Гомельская область).

Он напоминал, что, согласно межправсоглашению, Россия должна в год поставлять 24 млн т топлива.

Лукашенко обратил внимание, что при помощи транзита через республику на запад прокачивается 70 млн т нефти. А Россия до сих пор «не рассчиталась» с Белоруссией за ситуацию с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

«Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн т добирать», — предупредил он еще раз.

Минск рассматривает вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток «Дружбы», которую Россия сейчас использует для поставок в Европу.

В конце прошлого года российско-белорусский договор о поставках нефти из России истек.

Новое соглашение стороны не смогли заключить, так как у них не совпали взгляды на оплату поставок топлива. Республиканские нефтеперерабатывающие заводы хотели получать нефть на условиях 2019 года, что российские компании считали невозможным. В этом случае цена не соответствовала бы мировым показателям.

Таким образом все поставки были прекращены с 4 января. Белорусские власти стали искать альтернативные варианты.

В частности, Минск смог договориться с Осло о поставках норвежской нефти. Первая партия этого топлива поступила на НПЗ «Нафтан» 26 января. При этом Белоруссия не говорила, будет ли еще закупать нефть у Норвегии.

При этом белорусские власти активно ищут альтернативы. Среди них назывались, в частности, поставки нефти из Казахстан и США.

В начале февраля в Минск приезжал госсекретарь США Майк Помпео. Во время разговора с журналистами он отметил, что американцы могут помочь белорусам, стоит им только обратиться к США.

В то же время переговоры между Россией и Белоруссией продолжаются. Так, 7 февраля прошла встреча президентов Белоруссии и России.

Во время переговоров стороны обсудили дальнейшие действия по поставкам нефти. Москва и Минск договорились, что обсуждение этого вопроса продолжится и дальше, но поставки будут проходить исключительно на коммерческих условиях. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко, что Москва окажет Минску содействие в переговорах с нефтяными компаниями. Вместе с тем это не означало, что республиканские власти перестанут искать дополнительные варианты поставок нефти.