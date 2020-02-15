Вопреки США: австрийцы верят в «Северный поток — 2»

Российское судно «Академик Черский», предназначенное для прокладки труб, с помощью которого будут продолжать тянуть экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2», проходит Дальний Восток и направляется на Балтику.

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Райнер Зеле — исполнительный директор австрийской нефтяной компании OMV AG, являющейся одним из финансовых инвесторов проекта, уверен, что Россия достроит газопровод своими силами.

«Насколько я понимаю, они ищут корабль, и я уверен, что они найдут его. Сколько времени им потребуется и как они собираются продолжать прокладку труб, я не знаю», — приводит слова топ-менеджера информационное агентство Bloomberg.

По его словам, в том месте, где сейчас прокладывается газопровод, не должно возникнуть никаких трудностей.

«Прокладка труб, особенно в мелководных районах, это не вопрос супертехнологий. Другое дело: подходит ли установка этого корабля для укладки труб. Может быть, СП-2 будет прокладывать другой корабль», — пояснил специалист.

Также он признал, что Европа нуждается в дополнительных объемах газа, потому что сокращение внутреннего производства энергоносителя является «огромным».

При этом, на европейском рынке открывается все больше возможностей для использования газа в производстве электроэнергии. В пример он привел Германию, которая закрывает убийственные для экологии угольные заводы.

Несколько дней назад в МИД России заявили, что, несмотря на санкции, проект газопровода «Северный поток — 2», находящийся сейчас в финальной стадии, будет завершен. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», — пообещал Панкин.

Дипломат напомнил, что задержку вызвало «вмешательство Вашингтона, продолжающего цинично в собственных интересах использовать зависимость мировой экономики от доллара США».

Тогда же «Академик Черский» вышел из порта Находки на Дальнем Востоке и направился в Сингапур. Как сообщает сайт порта Vesselfinder, плавание должно продлится 12 дней — в сингапурскую гавань принадлежащее «Газпром-флоту» судно прибудет 22 февраля.

Ранее компания Allseas из Швейцарии приостановила работы по укладке трубы для СП-2 и отозвала свои суда, работавшие в Балтийском море. Это произошло из-за угрозы санкций со стороны США.

Напомним, в декабре 2019 года американский президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете Штатов. В него был включен пункт о санкциях против «Северного потока — 2» и иностранных компаний, которые согласились участвовать в проекте.

Еще в январе глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что СП-2 будет достроен своими силами — технологических препятствий для этого нет. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, именно судно «Академик Черский» может принять участие в строительстве.

Однако для этого необходимо провести некоторое переоборудование судна, отмечали в ведомстве. Запустить СП-2 предполагается до конца текущего года. К настоящему моменту достроено порядка 93% трубопровода — уложено более 2,3 тыс. км труб из 2,46 тыс. км.

«Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток — 2» в конце этого года, несмотря на высокую вероятность введения новых санкций против экспортного газопровода. Об этом стало известно на презентации нефтяной компании, подготовленной ко Дню инвестора предприятия.

Стоит отметить также, что США в скором времени могут ввести еще один пакет санкций против газопровода. Это произойдет, если Россия предпримет попытку достроить недостающие километры трубопровода. Об этом сообщалось в публикации издания Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.

На этот раз ограничительные меры могут быть направлены против европейских инвесторов, участвующих в проекте, или, возможно, компаний, которые хотят купить газ, который будет поставляться по трубопроводу.

Издание также напомнило, что для приостановки энергетического проекта было достаточно лишь одного письма из США в Европу. Американский сенатор Тед Круз пригрозил владельцу швейцарской строительной компании Allseas Эдварду Хереме уничтожить его бизнес.