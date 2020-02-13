Еще три компании: Госдеп ввел санкции против России

Америка вводит санкции в отношении еще трех российских компаний. Соответствующий документ госдепартамент США внес в Федеральный реестр.

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Под ограничения со стороны США попали »Кумертауское авиационное производственное предприятие» (входит в холдинг «Вертолеты России» и производит вертолеты ОКБ Камова), военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (НПО машиностроения занимается производством ракетной и космической техники), а также «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП).

КБП разрабатывает зенитно-ракетно пушечные комплексы «Панцирь-С». Они предназначены для противовоздушной обороны. Тульское КБП попало под ограничения повторно: в мае прошлого года Госдеп допустил ошибку в названии, написав «Конструкторское бюро приборов». В этом раз КБП включили в перечень уже с исправленным названием.

Тульское КБ входит и в санкционный список Минфина США, связанный с ограничениями из-за Крыма.

Научно-производственное объединение машиностроения также уже под санкциями. Оно уже было включено в список CAATSA. Это произошло в октябре 2017 года. Попадание в него накладывает ограничения на экспорт оружия из России.

Как следует из этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 3 февраля. В список попал также целый ряд китайских компаний и по одной из Ирака и Турции.

В США не поясняют, за какие конкретно действия в черный список попали российские компании.

«3 февраля правительство США приняло меры в отношении иностранных юридических лиц, предусмотренные <...> законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии», — отмечается в документе.

Санкции введены на два года и могут быть сокращены по решению госсекретаря США.

По мнению Вашингтона, организации из черного списка своей деятельностью нарушают американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения на территориях Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Введенные ограничения предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг компаний из черного списка. Также запрещается продажа им оружия и военной техники, выдача американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление помощи.

Опрошенные «Газетой.Ru» не считают введенные рестрикции серьезными. На России это вряд ли серьезно отразится.

«Наша страна находится под санкциями с 2014 года — за этот период они усложнялись, охватывая все больше спектров экономики. То есть ключевые российские предприятия и организации с госучастием, а также ряд крупнейших промышленных и энергетических корпораций вынуждены были не раз пересматривать как внешние, так и внутренние связи,

вспомнить хотя бы 2018 год, когда персональные и секторальные санкции удалили по нашему бизнесу, или как «Северный поток — 2» приостановили перед самым завершением проекта. Учитывая, что сейчас ограничения уже не носят шоковый характер и рынки на них почти не реагируют, очередной пакет рестрикций из Вашингтона вряд ли окажет существенное влияние на работу конкретно этих трех российских оборонных предприятий», — поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Предприятия, скорее всего, были давно готовы к санкциям и они не скажутся на большей части их заказов, добавляет он.

«Американские рестрикции в отношении российских предприятий и компаний будут периодически вводиться в этом году, как и санкции, которые затронут отдельных российских граждан. Однако ограничения не сильно повлияют на работу предприятий, поскольку они производят продукцию, используемую и реализуемую на территории России, в том числе и оборонную», — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Впрочем, как признает эксперт, у компаний могут возникнуть проблемы при закупке деталей и комплектующих у европейских и американских партнеров.