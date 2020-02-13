Гильотиной по советскому: какие акты отменило правительство

Михаил Мишустин, едва вступив в должность премьера, отменил 3 700 устаревших нормативных актов и отдельных положений правительства РСФСР и РФ.

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Еще 30 января премьер признал утратившими силу 79 актов. 3 февраля Мишустин подписал еще одно постановление о признании не действующим на территории Российской Федерации 3 621 акт СССР и их отдельных положений, сообщили «Газете.Ru» в четверг, 13 февраля, в правительстве.

В начале этого года теперь уже бывший премьер Дмитрий Медведев упразднил 1 259 актов.

Новый премьер явно ускорился с ликвидацией советским норм, загрязняющих правовое поле и мешающих бизнесу развиваться. Всего Мишустин за месяц утвердил отмену 3 700 советских и российских регуляторных документов.

Хотя понятно, что готовились они к отмене преимущественно правительством Медведева. В список утративших силу вошли, например, постановление Совета народных комиссаров СССР «О мерах борьбы с проказой» от 1923 года и декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года «О взимании прямых налогов».

Некоторые советские акты, впрочем, не будут действовать только со следующего года. Например, постановление «О музейном фонде Союза ССР» от 1965 года или постановление «О мерах по дальнейшему укреплению пожарной безопасности в стране», принятое Советом министров СССР в 1988 году.

«Принятое правительством решение должно помочь упорядочить и систематизировать законодательство, а также обеспечить единообразную правоприменительную практику», — рассчитывают в правительстве.

Рано радоваться, товарищ

Общее количество отмененных актов составило почти 5 тысяч. Но радоваться бизнесу, похоже, рано.

Всего в стране существуют порядка 220 видов госконтроля на федеральном уровне и около 50 видов на региональном. А также свыше 600 видов разрешительной деятельности. Сколько под этими «видами контроля» документов, преимущественно запретительных, судя по всему, не знает никто. Их так много, что сосчитать практически не возможно.

Один только Минюст ранее говорил о том, что готов признать утратившими силу почти 1300 правовых актов РФ и РСФСР и их отдельных положений.

Но сколько всего избыточных регуляторных требований остаются действительными и нуждаются в кардинальной переработке или полной отмене?

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. Эта инициатива получила неофициальное название «регуляторной гильотины».

Предполагается, что все действовавшие ранее обязательные требования, которые не будут одобрены властями или изменены, автоматически утратят силу. Это должно произойти уже с 1 января следующего года. Взамен должна быть сформирована четкая система требований, исключено дублирование полномочий органов исполнительной власти, ограничены основания для внеплановых проверок.

Тогдашний руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко так пояснял смысл административной реформы: необходимо перейти от «карательной» сущности проверок к сотрудничеству бизнеса и власти.

В декабре прошлого года глава РСПП Александр Шохин жаловался, что чиновники не всегда советуются с бизнесом при принятии новых регуляторных норм. Не удовлетворены процессом «гильотинирования» бюрократического наследия прошлых лет и в «Деловой России» и в ОПОРе.

Новый СанПин для столовых, кафе и ресторанов, подготовленный регулятором отрасли общепита, — Роспотребнадзором — не одобрили ни правительство, ни бизнес. Даже чиновники Минэкономразвития отметили «необоснованное ужесточение отдельных норм».

По 12 надсмотрщиков над каждым

При постановке задачи об отмене избыточных функций изначально подошли неправильно. Это было поручено ведомствам. А они пошли самым примитивным путем, отмечает Анастасия Алехнович, руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

«Взяли откровенно устаревшие нормы, сверив их по датам в системе «Гарант», реально уже не действующие, и обрезали их. На самом деле логично идти не по ведомствам, а по видам бизнеса», — говорит Алехнович.

Сейчас практически над каждым видом бизнеса стоят по 7-12 надсмотрщиков. Верным был бы иной подход. «Выделить порядка 10 групп бизнеса. Например, аптечный, ресторанный, торговый, транспортный и прочие. И не изобретая велосипед, имплементировать в наши законы, в КоАП, западные регуляторные нормы, которые действуют там уже десятки лет и доказали свою эффективность», — считает Алехнович.

По ее словам, новые регуляторные нормы, которые будут приниматься взамен устаревших, должны быть прозрачными, понятными, «бизнес должен рассчитывать по ним свои риски и затраты».

А простая отмена морально устаревших правил ведения бизнеса не решит главной задачи, ради которой они вводились, а именно стимулирования экономической активности.

Одиозные акты отменят, это хорошо. Но они все равно уже были не актуальными в силу изменившихся условий деятельности предприятий, отмечают эксперты.

К сожалению, после отмены советских избыточных норм власти не гарантируют уменьшения фискальной нагрузки на бизнес, напоминает Алисен Алисенов, доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС.

«Отказаться от чрезмерного регулирования бизнеса, отменить избыточные требования, сократить количество плановых и внеплановых проверок — все это важно. Но еще важнее провести реформу правоохранительной и судебной систем, а еще необходима конкурентоспособная налоговая системы, поощряющая инвестиции в основной капитал», — заключает эксперт.