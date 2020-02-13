«Слишком дорогая»: Мишустин взялся за ипотеку

Ипотечные кредиты, несмотря на все имеющиеся льготные программы, остаются слишком дорогими в России, считают в правительстве. Ставку необходимо понижать. Об этом в четверг, 13 февраля, на заседании правительства заявил премьер Михаил Мишустин.

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Средняя ставка по ипотеке по итогам прошлого года составила в среднем 9%. И это тяжелое бремя «даже для семей со средними доходами, которые решаются на займы банков».

«С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это национальная цель развития, которую поставил президент и которую мы обязаны достичь», — сказал премьер.

Хватит накручивать ставки по ипотеке

Ставки должны опуститься ниже 8%, уверен глава правительства. Некоторые шаги в этом направлении уже делаются. Так, для семей с двумя и более детьми доступны льготные займы по 6%. На Дальнем Востоке жилищные кредиты выдаются по ставке 2% на 20 лет при условии внесения 20% первоначального взноса. Существует и так называемая сельская ипотека. По ней ставки 3%.

«Но в целом ипотека остается очень дорогой», — считает Мишустин. Премьер пояснил, что резервы для снижения ставки имеются.

«Первое — необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку», — предупредил премьер.

Чтобы добиться этого, нужно сократить операционные расходы банков и уточнить правила кредитования застройщиков.

Кроме того, важно продолжить стимулирование жилищного строительства и повышать эффективность использования земли, использовать современные технологии, упрощать доступ компаний на строительный рынок.

Мишустин поручил своим заместителям — Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину — представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент. И наладить систему информирования населения о рефинансировании.

«У нас многие не знают о таких возможностях, а этого быть не должно», — заключил премьер-министр.

Ипотечную кабалу смягчат

Позиция вице-премьера Хуснуллина по поводу ипотеки известна, и она радикальна. В новом составе правительства чиновник курирует жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги и развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград.

«Мы программу по жилью не выполним, если не решим вопрос ипотеки. Даже если будет 5%, в наших мечтах, нам и то надо жилы порвать, чтобы построить 120 миллионов квадратных метров и продать их», — говорил 7 февраля вице-премьер.

Хуснуллин считает, что возвести такой объем жилья реально. Однако непонятно, «кому мы их продавать будем? Или мы всех загоним в ипотечную кабалу под 9%, и люди не будут есть?»

По данным Райффайзенбанка, у 38% россиян, которые хотели бы взять ипотеку, нет денег даже на первоначальный взнос. Россияне собираются брать деньги на него из материнского капитала (20% опрошенных), с продажи другого имущества (13%) и через потребительский кредит (10%).

Только 6% россиян могут накопить на первый взнос по ипотеке в течение одного года.

Ранее, 7 февраля, ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых. После этого кредитные учреждения начали удешевлять и ипотеку.

Ставки по жилищным кредитам могут достигнуть 7-8% уже к концу 2020 года, что примерно на четыре года раньше, чем это предусмотрено нацпроектом «Жилье и городская среда». Об этом 11 февраля сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«У нас снижение ставок написано в нацпроекте. Мы ожидаем, что выйдем на уровень ставок в районе 7-8% до конца года», — пояснил чиновник.

Напомним, президент России Владимир Путин предлагал в рамках реализации нацпроектов снизить до 8% среднюю ставку по ипотеке к 2024 году.

Федеральный проект «Ипотека» входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Его реализация рассчитана до конца 2024 года.