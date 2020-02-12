Интерактивное правительство: как ускорят нацпроекты

На заседании в среду, 12 февраля, правительство определилось, как оно будет выполнять планы по реализации нацпроектов. «Просил бы всех ускориться», — сразу заявил премьер, предложив до 20 февраля уточнить все планы по выполнению национальных проектов.

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Он попенял прежнему составу правительства на то, что ранее согласованный план был спущен фактически на тормозах. Даже те миллиарды, которые были выделены на нацпроекты, чиновники не смогли освоить.

«Было принято решение о возможности переноса неиспользованных средств с прошлого года на этот год, это порядка 148 млрд рублей», — обозначил масштаб проблемы Мишустин.

Увидеть результаты и не умереть

Хуже всего правительство Дмитрия Медведева отработало «комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, нацпрограмму «Цифровая экономика», нацпроект «Демография», уточнил нынешний премьер.

Такого не должно больше повториться, пригрозил премьер.

«Все финансовые вопросы должны решаться оперативно, средства до исполнителей доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает. Здесь любое затягивание сроков я буду считать недопустимым. Прошу всех это иметь в виду»,

— сказал Мишустин.

По его словам, надо, чтобы уже «в ближайшее время люди увидели реальные результаты нашей работы».

Слово «увидеть», как потом выяснилось, было ключевым в этом призыве. Выступавший следом за премьером его первый заместитель Андрей Белоусов предложил задействовать интерактивную транспортную систему «Эталон».

Она была разработана Минтрансом и стала частью мобильного приложения «Госуслуги. Дороги». Этот ресурс позволяет вести общественный контроль и получать обратную связь от граждан и следить за тем, как прокладываются дороги.

«Есть аналогичная система в ОНФ, которая что позволяет делать? Любой гражданин, зная, что в его районе в зоне шаговой доступности строится какой-то объект, может найти на электронной карте соответствующую дорогу и начать ее контролировать: войти туда в интерактивном режиме, написать какие-то замечания, суждения», — сказал Белоусов, добавив, что «90% недовольства» россиян связано на самом деле с непониманием и незнанием ими реальной картины.

То есть, интерактивный ресурс, по замыслу Белоусова, поможет и в реализации нацпроектов. В режиме онлайн все желающие россияне смогут отслеживать, в каком месте нацпроекту понадобится «ямочный ремонт», а в каком дорога так и осталась недостроенной.

«Общественно-значимые результаты» по нацпроектам Белоусов пообещал предъявить уже к концу этого года. Тем более, что это планировалось сделать еще в прошлом году. И администрация президента, откуда Белоусов перешел на работу в нынешний кабинет, уже имела план таких «общественно-значимых» пунктов.

Напомним, в новом правительстве чиновник как раз считается главным куратором по реализации нацпроектов.

Ежедневно и еженошно рапортуют

Белоусов поддержал критический настрой своего начальника и поведал еще об одной детали, характеризующий уровень исполнения нацпроектов правительством Медведева. Первый вице-премьер напомнил, что в настоящее время в субъектах РФ реализуется более 4 тысяч подпроектов, почти по 50 на один субъект. Они координируются проектными офисами.

«Хочу доложить, что в среднем в проектном офисе в субъекте РФ работают шесть человек, и эти шесть человек ежедневно и еженощно занимаются тем, что пишут разного рода справки, отчеты и доклады», — сообщил Белоусов.

Вот, собственно и все, что делают сейчас проектные офисы, — пишут справки для полпредов президента и федеральных ведомств.

Белоусов предложил доукомплектовать офисы и подчинить их непосредственно губернаторам.

А оценку рисков и оперативный контроль за выполнением планов по нацпроектам он хотел бы передать Минэкономразвитию. Таким образом, ответственными за реализацию напроектов будет не только правительство и непосредственно профильные министры, но и губернаторы.

Кремль требует утроить экономический рост

Ранее, в среду, в Кремле состоялось совещание по экономическим вопросам, на котором президент России Владимир Путин подвел макроэкономические итоги прошлого года. Они, как уже известно, оказались довольно посредственными.

Но слабый рост ВВП (1,3%) и низкую инфляцию (2,4% в январе) президент расценил как факторы стабильности. При этом он призвал не делать из стабильности фетиша, а, наоборот, наращивать экономический рост.

«В этой связи основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше пяти-семи процентов, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — сказал Путин.

Эту задачу — рост российского ВВП выше мирового — Путин ставит перед исполнительной властью уже не первый год. Реальность развивается в обратном направлении.

Тем не менее Кремль подтвердил, что с нового правительства никто не снимает задачу ускорения ВВП. Если такие темпы будут обеспечены, то и проблем с нацпроектами не будет, дал понять президент.

Но рост выше мировых — это примерно 3,5-3,7% ВВП. То есть, рост российской экономики в следующем году должен утроиться. Какому правительству это по плечу?

Новому кабмину поставлена очень амбициозная задача, и это правильно. Но проблема в том, какими средствами достичь ее и как оценить условия, в которых она должна быть выполнена, отмечает Игорь Николаев, глава Института стратегического анализа ФБК.

«У чиновников сейчас в головах засела такая мысль, что триллионные госинвестиции, направленные на нацпроекты, — это такая палочка-выручалочка, которая обеспечит и приток инвестиций, и экономический рост выше мирового. Но это не так», — говорит Николаев.

Ставка на то, что вместе с госинвестициями в экономику польются миллиарды частных инвестиций, тоже маловероятна. «Бизнесу подняли НДС, собрали на несколько миллиардов налогов больше, но зачем это было делать при профицитном бюджете? А экономическую активность срезали в итоге», — говорит Николаев.

Не стоит забывать об ограничительном воздействии санкций на российскую экономику и ответных мерах России. «Так что, мечтать о мировых темпах, конечно, хорошо, но столь масштабная задача такими методами не решается», — заключает эксперт.