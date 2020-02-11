Назло санкциям: когда запустят «Северный поток — 2»

«Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток — 2» в конце этого года, несмотря на высокую вероятность введения новых санкций против экспортного газопровода. Об этом стало известно на презентации нефтяной компании, подготовленной ко Дню инвестора предприятия.

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«Запуск: конец 2020 года»,— приводит «РИА Новости» выдержки из документа.

Ранее сообщалось, что США в скором времени могут ввести еще один пакет санкций против газопровода «Северный поток — 2». Это произойдет, если Россия предпримет попытку достроить недостающие километры трубопровода. Об этом сообщалось в публикации издания Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.

Издание также напомнило, что для приостановки энергетического проекта было достаточно лишь одного письма из США в Европу. Американский сенатор Тед Круз пригрозил владельцу швейцарской строительной компании Allseas Эдварду Хереме экономически уничтожить его бизнес.

«Если Allseas продолжит строительство газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море еще хотя бы один день — ваша компания столкнется с серьезными и потенциально опасными для существования юридическими и экономическими санкциями», — говорилось в письме. В итоге Allseas пришлось вывести все свои суда с места работ.

При этом на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен не раньше конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что Германия ожидает запуск российского газопровода не позднее первого квартала 2021 года. Об этом говорил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на встрече со студентами Уральского федерального университета.

«По итогам моих разговоров с [председателем правления «Газпрома» Алексеем] Миллером могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года», — пояснил представитель ФРГ.

То, что находящийся на финальной стадии энергетический проект будет завершен, подтверждают и в МИД России.

«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», — пообещал замглавы ведомства Александр Панкин в интервью РИА «Новости».

Дипломат также напомнил, что причиной задержки явилось «вмешательство Вашингтона, продолжающего цинично в собственных интересах использовать зависимость мировой экономики от доллара США».

21 декабря прошлого года США ввели санкции против компаний, участвующих в реализации «Северного потока — 2». Американские власти потребовали немедленно приостановить работы и вывести свои суда.

Сразу после того, как документ подписал Дональд Трамп, американский Госдеп призвал подрядчиков строительства российских газопроводов «немедленно продемонстрировать добросовестные усилия по прекращению своей деятельности».

В результате трубопровод, построенный уже на 93,5%, остался недостроенным, без 160 км участка.

По мнению американских властей, такой шаг должен был помочь повысить энергетическую безопасность стран-получателей энергоносителей. Однако журналисты американского издания Forbes расценили ограничения США против «Северного потока — 2» как запоздалую и бесполезную меру.

«Санкции задержались где-то на год, они бесполезны. Санкции <...> не понравятся даже тем, кто относится к России с ненавистью», — утверждают американские журналисты.

В Европе к такому шагу также отнеслись негативно. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг назвал санкции США против российского трубопровода «неприемлемыми». В то же время, согласно данным опроса социологического института Forsa, около 90% немцев уверены, что противодействие газопроводу со стороны США связано с попытками Вашингтона увеличить поставки СПГ в Европу.