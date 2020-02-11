Праздники и Конституция: как Россия будет отдыхать

Федеральная служба по труду и занятости сообщила, что в феврале и марте россияне отработают две сокращенные недели из-за праздников.

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Выходной в честь Дня защитника Отечества переносится на понедельник, 24 февраля, потому что 23-е число выпадает на воскресенье.

В марте рабочая неделя продлится четыре дня с 10 по 13 марта в связи с выходным с 7 по 9 число из-за Международного женского дня.

В Роструде уточнили, что 21 февраля и 6 марта рабочий день на час сокращен не будет.

Кроме того, 22 апреля возможно пройдет общенародное голосование по поправкам в Конституцию. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, близкий к рабочей группе, которая обсуждает и готовит поправки в Основной закон.

Дополнительный выходной на поправки

Для объявления этого дня выходным придется принять отдельный закон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею сделать выходным день голосования по Конституции. Представитель Кремля уточнил, что Владимир Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по подготовке проекта предложений о внесении поправок в конституцию.

«Окончательного решения пока не принималось. Никаких дат нет, они не объявлялись. В четверг будет встреча Путина с членами рабочей группы. Поэтому можно предположить, что на этой встрече пойдет речь об основных параметрах. Пока мы не может об этом говорить», — заявил Песков.

С идеей назначить день голосования по поправкам в Конституцию на будний день в конце января выступил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Это позволит повысить явку, потому что в субботу и воскресенье у людей есть свои планы, которые они не хотят менять ради голосования. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала ее «неплохой».

Если 22 апреля станет выходным днем для голосования, то подумать в этот день есть о чем. Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что в рабочей группе обсуждают возможность обнулить все сроки действующего президента при вступлении в силу новой редакции Конституции РФ. Он сослался на источники в рабочей группе. Но сопредседатель группы Талия Хабриева заявила, что такого обсуждения не ведется.

В последние годы все больше россиян стали жертвовать выходными ради дополнительного заработка. В новогодние праздники о намерении трудиться заявляли 58% граждан, свидетельствовали данные опроса сервиса «Работа.ру». При этом каждый пятый респондент работал 1 и 6 января.

Длинные выходные надоели?

Россиянам вообще не нужны «длинные выходные» под Новый год и в начале мая. Такую точку зрения высказывал ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев. «Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои», — заявил экс-лидер СССР.

Горбачев призвал распределить выходные дни более равномерно «по всему календарю», а не концентрировать их дважды в год.

Схожее мнение выражал ранее и депутат Государственной думы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, в большинстве российских городов «нет развлечений», поэтому все свободное время на каникулах население тратит на «бдение перед телевизором», а также чревоугодие и злоупотребление спиртными напитками.

В этом году россиян ждут еще семь сокращенных рабочих недель. Меньшее количество рабочих дней связано с государственными праздниками и переносом выходных дней, выпадающих на субботу и воскресенье.

Кроме февральского и мартовского праздников короткая неделя будет в апреле — благодаря выпадающему на пятницу Первомаю. День Победы также сократит рабочую неделю для жителей России.

Меньшее число рабочих дней будет в июне. Страна отметит День России, и в ноябре в связи с Днем народного единства.

В России самые длинные выходные дни приходятся на новогодние праздники.

Как правило, в декабре и январе каникулы длятся 8-9 дней, а в среднем за год дополнительных выходных набегает 14. Хотя это, по словам экспертов, очень много по сравнению с другими странами, с другой стороны — россияне по-прежнему относятся к одной из самых работающих наций в мире.

«По данным Международной организации труда, мы занимаем шестое место среди трудоголиков. При 40 часовой трудовой неделе у россиян набирается порядка 1980 рабочих часов в год. То есть, отдыхаем мы много, но и работаем долго», — говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

По его мнению, наличие выходных или их отсутствие, а также количество трудочасов в современном мире все меньше и меньше оказывает влияние на производительность труда.

«Это, скорее, проблема трудовой культуры и менталитета, а также личной заинтересованности. Одним из самых эффективных инструментов повышения производительности труда является достойная заработная плата, рост которой в нашей стране остается на низких уровнях», — заключает Жарский.