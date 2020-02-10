Эпоха гласности: НПФ раскрывают свои портфели

Хочу все знать

Центробанк с 1 июля 2021 года обяжет негосударственные пенсионные фонды раскрывать полную структуру своих портфелей вплоть до эмитентов, в которых вкладываются деньги будущих пенсионеров. Подобная инициатива была выдвинута регулятором еще в 2016 году, однако введение этой меры неоднократно откладывалось. В прошлом году по срокам было принято окончательное решение. Чтобы улучшить свои портфели и продемонстрировать их всем заинтересованным лицам, у фондов есть полтора года. Ряд НПФ решил не откладывать этот процесс и готов стать прозрачным уже сегодня. Например, 10 февраля НПФ «Сафмар» объявил о том, что на регулярной основе будет предоставлять полный доступ к инвестпортфелям накоплений и резервов до эмитентов.

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В пресс-службе Банка России отметили, что основная цель – повышение информационной прозрачности НПФ - соответствует общему тренду и последовательно реализуемой ЦБ политике по повышению доверия граждан к финансовому рынку, созданию благоприятных условий для развития конкуренции.

«Прозрачность портфелей и раскрытие иной информации о деятельности НПФ позволит клиентам сопоставлять результаты деятельности НПФ не только между собой, но и сравнивать с ключевыми бенчмарками (инфляция, фондовые индексы), а также с иными инвестиционными инструментами (например, ОПИФы, БПИФы)», — сообщили представители Центробанка. Таким образом, информация о составе активов в портфелях НПФ позволит гражданам и корпоративным вкладчикам принимать более взвешенные решения о выборе НПФ и заключении соответствующих договоров.

Кроме того, в ЦБ рассчитывают, что введение обязанности по раскрытию информации о составе портфеля активов станет дополнительным фактором, который будет оказывать положительное влияние на качество активов НПФ.

На данный момент, согласно отчетности Центробанка за 9 месяцев 2019 года, под управлением почти 50 негосударственных пенсионных фондов находятся пенсионные накопления на 4,2 трлн рублей. Большая часть - это средства пенсионных накоплений, сформированных начиная с 2002 года за счет отчислений работодателей на пенсионные счета граждан России (с 2014 года все взносы в НПФ заморожены) и инвестиционного дохода. Также это средства пенсионных резервов, которые клиенты НПФ сформировали за счет своих собственных взносов и перечислений работодателя в рамках корпоративных программ.

Белые начинают и выигрывают

Пенсионные деньги, которые находятся в их распоряжении, НПФ инвестируют в инструменты фондового рынка – с недавнего времени ознакомиться с этими инструментами можно на сайтах фондов. Однако понять, какие эмитенты кроются, например, под определением «акции» или «долговые инструменты», можно в редких случаях. На данный момент 8 НПФ, в том числе крупные игроки рынка, такие как НПФ Сбербанка и «Сафмар», решили досрочно раскрыть информацию о портфелях своих активов.

«Мы считаем, что раскрытие информации о составе инвестпортфелей по эмитентам – это не только обязанность НПФ, «спущенная сверху» регулятором, это и серьезный аргумент в борьбе за лояльность клиентов», — заявил генеральный директор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев.

«Добровольно раскрывая структуру своих инвестиционных портфелей, фонды тем самым показывают рынку свою прозрачность, надежность и ориентированность на открытость своей деятельности, что безусловно на текущий момент повышает их конкурентоспособность», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» заместитель директора департамент аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ФБК Grant Thornton Анастасия Терехина.

По словам эксперта, детальное раскрытие инвестиционных портфелей фондов даст возможность клиентам фондов самостоятельно оценивать качество активов фондов, а также, что немаловажно, видеть долю вложений фонда в активы своих же собственников, и впоследствии на основе анализа полученной информации клиенты смогут принимать решения о сотрудничестве с данным фондом

Положительную оценку политике открытости НПФ дал и младший директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА» Артем Афонин.

«Вероятнее всего, такие фонды пришли к выводу, что повышение прозрачности для них приносит определенную экономическую выгоду: решение о раскрытии структуры портфеля НПФ, также как и, например, раскрытие реальной доходности, может способствовать укреплению доверия действующих клиентов фонда, привлечению новых. Такая политика является добровольным выбором фондов, поэтому может не синхронизироваться с требованиями Банка России», — поделился эксперт мнением с «Газетой.Ru».

Портфель нараспашку

Все опрошенные эксперты согласны с тем, что информационная открытость – это безусловное благо, однако указывают и на один существенный нюанс: из-за невысокого уровня финансовой грамотности населения, решения о смене фонда чаще всего являются недостаточно взвешенными, принимаются не на основе информации из официальных источников, которую для многих сложно правильно интерпретировать, а импульсивно, под влиянием агентов и других лиц, заинтересованных в переводе накоплений клиента.

В то же время, прозрачность портфелей позволит финансовым аналитикам и другим специалистам дать вложениям НПФ объективную оценку, чтобы на этом основании присваивать им более актуальные рейтинги. А также забить тревогу, если в портфелях НПФ появятся какие-то сомнительные активы.

Эксперты проанализировали раскрытый состав портфеля НПФ «Сафмар».

«В целом это хороший портфель, практически целиком состоящий из рыночных бумаг – это значит, что бумаги достаточно высокого качества, они ликвидны и торгуются на бирже. Это значит, что там нет каких-то скрытых инвестиций в интересах группы лиц. Это известные ценные бумаги, за исключением буквально нескольких эмитентов, которые так или иначе аффилированы с НПФ, однако это доля с разумным весом. Портфель не на 100% рыночный, но близок к этому», — считает директор по инвестициям ТКБ Инвестмент Партнерс Владимир Цупров.

По словам эксперта, доходность такого портфеля, вероятно, будет не хуже рынка – каких-то специфических рисков в нем мало. Владимир Цупров также полагает, что досрочное раскрытие портфеля НПФ должно добавить организации плюсов.

«Наверное, клиенты больше ориентируются на агрессивную маркетинговую политику, которую проводят НПФ. Но, если ты проводишь такую политику без прозрачной структуры активов, и у людей есть подозрения, что портфель НПФ набит неизвестно чем, агрессивная политика не поможет привлечь клиентов. Если ты не можешь предложить людям ничего, кроме маркетинга, это может стать катастрофическим препятствием. Поэтому открытость важна, и мы должны похвалить фонды, нацеленные на прозрачность. Со временем клиенты НПФ будут обращать на этот фактор все больше и больше внимания», — уверен эксперт.

Состав портфеля произвел положительное впечатление и на директора по инвестициям (CIO) Сбербанк Управление Активами Рената Малина. «С точки зрения соотношения риск/доходность портфели сбалансированы: в них присутствуют различные классы активов, которые разрешены для инвестирования законодательством, в том числе акции. В этом году мы ждем от них хороших результатов, их доля вполне оправдана. Корпоративные облигации, которые дают премию в доходности над гособлигациями (ОФЗ) и депозитами, составляют значительную часть портфеля. Для превышения уровня инфляции эта доля на настоящий момент с нашей точки зрения достаточна», — отметил эксперт.

Структура портфеля ОФЗ по типу бумаг не раскрывается, тем не менее, по мнению Рената Малина, доля госбумаг позволяет иметь ликвидный буфер для оперативного реагирования на быстро меняющуюся рыночную конъюнктуру (например, увеличение доли акций или же корпоративных облигаций). Эксперт отметил, что доля ликвидных активов в портфеле НПФ «Сафмар» выше среднего: кроме ОФЗ средства также размещаются на денежном рынке, что на фоне роста рынка облигаций может сказаться на потенциальной доходности. Тем не менее, ставки на рынке РЕПО сейчас превышают среднюю доходность в госбумагах.

«Портфель акций диверсифицирован, в нем представлены как «голубые фишки», так и бумаги компаний с меньшей капитализацией. В портфеле же облигаций в основном ликвидные высококачественные эмитенты из различных отраслей экономики с рейтингами от российских рейтинговых агентств уровня А и выше. Доля банковского сектора относительно невелика, что делает портфели устойчивыми