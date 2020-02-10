Экономическое чудо: как Армения обошла Россию

Страны — члены Евразийского союза подвели предварительные итоги состояния своих экономик. В минус никто не ушел, подросла вся евразийская пятерка — Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия.

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Но разрыв в росте ВВП оказался шокирующим — почти в 7 раз. Безусловный лидер — Армения. По итогам первых девяти месяцев 2019 года рост ее экономики составил 7,5% к аналогичному периоду прошлого года. Прогноз в целом за год, обозначенный министром экономики Тиграном Хачатряном, — 7,9%. Это самый весомый результат не только среди евразийских партнеров. Армения может оказаться лучшей в черноморском регионе, включающем Грузию, Турцию, Болгарию, Румынию, Молдавию, Украину и другие страны.

Те позитивные шаги, которые делаются сейчас в Армении, в том числе, борьба с коррупцией, создание понятных правил игры для бизнеса, прозрачная банковская система, все это положительно сказывается на планах инвесторов, отмечает президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин.

Положительно скажется на развитии экономики Армении намерение повысить долю капитальных расходов государства на развитие инфраструктуры в бюджете с 2,8% от ВВП до 5%, прогнозирует он.

За счет чего случилось «армянское экономическое чудо»? Впечатляющих успехов ни в росте промышленности, ни в торговле не произошло. А в сфере строительства рост даже замедлился до 4,5%, спад переживает и энергокомплекс страны — 2,7%.

Прорыв был обеспечен желанием властей и общества обелить и либерализовать экономику. В 2018 году Армения пережила политический кризис. Новый парламент и премьер Никол Пашинян создали Комиссию по предотвращению коррупции и организовали реальный контроль за доходами и расходами чиновников.

В результате раскрытия 346 коррупционных схем в бюджет вернули $105 млн — в 7 раз больше того, что возвращалось по этим же поводам за последние 11 лет.

Из $3 млрд бюджета Армении $1 млрд разворовывался, еще примерно $900 млн не доходило до бюджета в виде налогов, сообщали местные СМИ со ссылкой на налоговую службу страны. После смены власти наметилась тенденция к сокращению теневой экономики, хотя она еще остается значительной — около 20%. За счет выхода доходов из тени налоговые поступления выросли в прошлом году на 43,6% по сравнению с 2017 годом, и на 20% по сравнению с 2018 годом.

«Со времен Тиграна Великого»

Если раньше армянские граждане жили весело, благодаря бесконечным антиправительственным митингам, то теперь начинают жить хорошо. Минимальная заработная плата увеличилась на 20%. А, например, медуслуги для детей до 18 лет стали бесплатными.

Теперь соседние с Арменией страны спорят, у кого жизнь лучше? Такая традиция была заложена еще с советских времен. Дело в том, что трехмиллионная Армения обогнала по показателям ВВП на душу населения и Грузию, и даже Азербайджан, богатый нефтью. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили иронизировал по этому поводу так: Армения «впервые опередила Грузию по объему ВВП, чего не случалось со времен Тиграна Великого» и во времена Шеварднадзе». На это ему возразили по всем правилам исторической науки: по ВВП на душу населения Армения опережала Азербайджан в 1995-1999 годах, а Грузию в 2005-2009 годах.

Батькономика нащупывает дно

На противоположном фланге — Белоруссия. Ее ВВП в 2019 году вырос на 1,2%. По итогам первого полугодия Белстат констатировал даже провал роста — всего 0,9% ВВП. В 2017-м батькономика худо-бедно росла на 2,4%, а в 2018 даже на 3%.

Всемирный банк, МВФ и другие в мировые финансовые институты ухудшили свои прогнозы по росту экономики Белоруссии на ближайшие годы на фоне отсутствия договоренностей с Москвой о компенсации роста издержек из-за налогового маневра в России.

Кроме того, в этом году в Белоруссии грядут президентские выборы и не исключена смена власти. В итоге, этот год может оказаться хуже прошлого.

Выше ожиданий оказался рост экономики Казахстана, в 2019 году он составил 4,5%. Всемирный банк прогнозировал 3,5% ВВП. Основными драйверами экономического роста в стране стала сфера строительства, транспорта, торговли и связи. Реальные доходы населения выросли на 5,5%, инвестиции в основной капитал — на 8,5%.

Казахстан также, как и Армения, реализует довольно амбициозную экономическую программу, утвержденную ранее первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. Елбасы фактически утвердил «план нации» — «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ.

И хотя Назарбаев отошел от прямого управления страной, нация уверенно шагает по пути реформ. Прогноз по следующему году немного ниже, поскольку уйдет эффект низкой базы, но тем не менее рост ВВП Казахстана в 2020 году прогнозируется довольно высоким. Всемирный банк, например, ожидает его на уровне 3,7%.

И без золота можно прожить

Не отстает от Казахстана и Киргизия. Здесь тоже рост на уровне 4,5%, хотя прогнозы были еще более оптимистичными. 2019-й начинался с 6,4%. Наблюдаемое замедление экономической активности во многом обусловлено сокращением производства на руднике Кумтор, а в роли драйвера продолжает выступать строительная отрасль, отмечается в обзоре Евразийского банка развития.

Кумтор — рудник, на котором добывается золото.

Вклад этого металла в экономику Киргизии настолько весом, что правительство нередко рассчитывает макроэкономические показатели без учета золота. Ради того, чтобы не искажать реальную картину. Но и без учета золота экономика Киргизии демонстрирует темпы роста в три раза выше российских или белорусских.

Нефтедоллары — наше все

В России, кстати, не принято считать экономические показатели без вклада нефти и газа. Картинка достижений была бы совсем смазанной и задача Росстата по «улучшению» экономических показателей оказалась бы совсем нереализуемой.

Итак, ВВП России по итогам прошлого года выроc всего на 1,3%. Это не окончательные цифры, их еще будут уточнять. И есть вероятность, что показатели окажутся не такие скромные.

В 2018 году ВВП РФ вырос на 2,5%. Тогда Росстат скорректировал эти данные с предварительных 2,3%. Аналогичная коррекция случилась и в 2017-м — 1,6% до 1,8%.

Причем, чем хуже показатели, тем эффективнее работает Росстат. Например, в 2015 году ВВП упал на 2,0%, но до коррекции падение составляло и вовсе 2,3%. Поквартальная динамика будет опубликована целиком в конце марта. Но в любом случае, экономический рост в России не впечатляет. «Майские указы» президента предыдущее правительство провалило, а прорывной программы у нового кабинета пока нет.

Если исходить из данных Росстата, видно, что рост экономики в России традиционно идет за счет сырья. Наибольшее влияние на рост физического объема ВВП в прошлом году оказали увеличение добыча природного газа и газового конденсата — на 10,6%, добыча руд и цветных металлов — на 9,2%, а в обрабатывающих производствах — рост всего на 1,6%, в области информации и связи — на 1,8%, в строительстве — на 0,4%. Неплохо себя чувствует также финансовая и страховая сферы — прирост на 9,7%.

Вялотекущий экономический рост в России не может не откладывать отпечаток и на экономику партнеров. При этом Евразийский союз, создававшийся как политическое объединение, так и не стал в полной мере экономическим центром притяжения республик бывшего СССР, отмечают эксперты.

Конечно, у бизнеса пяти государств ЕАЭС имеется взаимный интерес, чтобы работать на территории друг друга. Партнерство в рамках союза, по крайней мере сейчас, не ухудшает экономическую ситуацию, но и прорыву не способствует.

«У тех стран ЕАЭС, вектор развития которых в меньшей степени завязан на интеграции, у Армении или Казахстана, экономические успехи заметнее. А те, кто больше интегрирован с Россией, та же Белоруссия, демонстрируют наихудшие показатели в сфере экономики», — заключает Евгений Надоршин, аналитик ПФ «Капитал».