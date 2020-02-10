Пример для Украины: как страны избавляются от МВФ

Аргентина не намерена обслуживать долги перед Международным валютным фондом(МВФ) до тех пор, пока экономика страны не выйдет из кризиса, заявила вице-президент страны Кристина Фернандез де Киршнер. По оценкам политика, государство нуждается в реструктуризации суверенного госдолга, общая сумма которого составила $100 млрд.

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«Первое, что мы должны сделать, чтобы иметь возможность заплатить, — это выйти из рецессии. В случае рецессии никто не заплатит даже полцента, а выйти из рецессии можно через большие государственные инвестиции», — приводит слова де Киршнер Reuters.

В настоящее время страна пребывает в ситуации, близкой к дефолту, из-за набранных за время правления предыдущего президента Аргентины Маурисио Макри займов. Весной 2018 года в Аргентине разразился валютный кризис. Для страховки от стремительной девальвации Центробанк поднял процентную ставку до 40%. Но радикальная мера не спасла аргентинский песо от падения, что вынудило власти обратиться за помощью к Международному валютному фонду (МВФ).

Организация выделила государству рекордный за всю историю фонда транш в размере $57,1 млрд, который страна в ожидаемые сроки не смогла выплатить.

Тогда деньги МВФ удержали Аргентину от дефолта, подчеркивают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Отношения с организацией важны для Буэнос-Айреса, поскольку она может помочь стране избежать краха на фоне обвала валюты, роста инфляции и сокращения экономики. Впрочем, за свою историю Аргентина несколько раз объявляла дефолт. Например, в 2001 году дефолт по долгам на $100 млрд был одним из самых крупных в истории мировых рынков, напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. «В этот раз в Аргентину прибудет техническая миссия МВФ, которая поможет правительству реструктурировать долг и привлечь инвестиции. Дальше ухудшать отношения с МВФ власти не могут, иначе придется объявлять новый дефолт и в стране случится обвал валюты и вырастет инфляция», — отмечает собеседник «Газеты.Ru».

Впрочем, с учетом того факта, что аргентинская экономика остается в зоне масштабного спада и у страны фактически нет ресурсов для своевременного погашения своих суверенных обязательств, латиноамериканское государство остается в полной зависимости от средств международного фонда. «Однако сам фонд в настоящий момент не может занять жесткую позицию по аргентинским долгам и, вероятно, страна либо получит реструктуризацию своего долга, либо дополнительные транши от фонда. В противном случае коллапс аргентинской экономики может усилиться, что поставит под угрозу как интересы других стран, инвестирующих в страну (в том числе США), так под угрозой каскадного спада могут оказаться и многие рыночные площадки сегмента развивающихся рынков», — заметил в беседе с «Газетой.Ru» финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека, добавив, что жесткими мерами деньги от Аргентины получить вряд ли удастся.

Для иностранных инвесторов объявление дефолта принесет больше убытков, чем отказ Буэнос-Айреса платить по счетам. По прогнозам аналитиков, аргентинский песо при первом сценарии рискует обвалиться еще на 25-30% от текущего уровня в 60,7 за доллар.Столь дешево песо стоил только в начале 1950-х годов.

Аргентина сейчас переживает тяжелую фазу кризиса. С 2015 года экономика находится в глубокой рецессии, а инфляция в прошлом году превысила 50%, в то время как спад ВВП в 2020 году только по официальным прогнозам составит 1,3%. «При этом суверенный долг страны превышает $100 млрд, что составляет примерно 25-30% ВВП. Это, казалось бы, немного, но в условиях, когда у правительства нет возможности обслуживать долг и самостоятельно его рефинансировать, такая динамика становится ключевой проблемой. Скорее всего, кредиторы будут учитывать этот фактор и пойдут навстречу Аргентине», — указал в беседе с «Газетой.Ru» начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

По стопам Аргентины

Между тем для МВФ проблемным кредитором выступает не только Буэнос-Айрес. В конце прошлого года Украина и члены фонда достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом $5,5 млрд. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров МВФ до конца первого квартала 2020 года.

Киев начал активно сотрудничать с МВФ почти сразу после распада СССР в сентябре 1992 года. За почти 30-летнюю историю объем финансовой помощи Украине оценивается в десятки миллиардов долларов.

По данным Нацбанка Украины, долги страны только перед МВФ, не считая других международных кредиторов, составляют сейчас 269,311 млрд гривен или более $10 млрд

Впрочем, эти долги власти Украины пока отдают с трудом. Погашение займов и выплаты процентов — основная статья расходов в бюджете 2019 года. На эти цели было потрачено более 400 млрд гривен, более 40% доходов госбюджета. Внешний государственный долг Украины на ноябрь 2019 года составлял $38,95 млрд.

Теперь же, в соответствии с соглашением между Киевом и фондом, правительство взяло на себя обязательства уравнять цены на газ для населения и промышленных предприятий с 2020 года. Однако со стороны оппозиции все чаще слышаться призывы прекратить платить по долгам.

В частности, в Киеве считают, что МВФ лишает страну суверенитета в обмен на дорогие займы. Сотрудничество Украины с фондом загнало страну в долговую яму, заявлял ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его словам, властям Украины необходимо отказаться от него.

Разделяет позицию чиновника и украинский олигарх Игорь Коломойский. Он призывал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от погашения долгов фонду. «Мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция. Это пример для Украины. В противостоянии с кредиторами в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не стала выплачивать кредит МВФ, пусть даже временно», — заявлял он журналистам, добавляя, что США и ЕС следует безвозмездно списать внешний долг Украины.

Примечательно, что Греция пока остается единственным заемщиком МВФ, который не платил по долгам. В июле 2015 года власти страны отказались от выплаты 1,5 млрд евро по кредиту. Тогда Афины объясняли свое решение отсутствием денег в казне. В итоге выплаты МВФ стали возможны после того, как ЕС предоставил Греции экстренный кредит размером в 7 млрд евро.

«По нашим оценкам, Украина в текущих экономических и политических условиях вряд ли сможет повторить «успехи» Аргентины или Греции по непогашению своих суверенных обязательств. Страна находится в других финансовых обстоятельствах», — заключил Сергей Дейнека.