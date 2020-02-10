Санкциям вопреки: что будет с «Северным потоком — 2»

В МИД России заявили, что, несмотря на санкции, проект газопровода «Северный поток — 2», находящийся сейчас в финальной стадии, будет завершен. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА «Новости».

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«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», — пообещал Панкин.

Дипломат напомнил, что задержку вызвало «вмешательство Вашингтона, продолжающего цинично в собственных интересах использовать зависимость мировой экономики от доллара США».

Тем временем морской трубоукладчик «Академик Черский» вышел из порта Находки на Дальнем Востоке и направился в Сингапур. Как сообщает сайт порта Vesselfinder, плавание должно продлится 12 дней — в сингапурскую гавань принадлежащее «Газпром флоту» судно прибудет 22 февраля.

Именно «Академик Черский» может принять участие в завершении укладки последних километров газопровода «Северный поток — 2».

Ранее компания Allseas из Швейцарии приостановила работы по укладке трубы для СП-2 и отозвала свои суда, работавшие в Балтийском море. Это произошло из-за угрозы санкций со стороны США.

Напомним, в декабре 2019 года американский президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете Штатов. В него был включен пункт о санкциях против «Северного потока — 2» и иностранных компаний, которые согласились участвовать в проекте.

Еще в январе глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что СП-2 будет достроен своими силами — технологических препятствий для этого нет. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, именно судно «Академик Черский» может принять участие в строительстве.

Однако для этого необходимо провести некоторое переоборудование судна, отмечали в ведомстве. Запустить СП-2 предполагается до конца текущего года. К настоящему моменту достроено порядка 93% трубопровода — уложено более 2,3 тыс. км труб из 2,46 тыс. км.

Всего в СП-2 включены две нитки газопровода, их суммарная мощность — 55 млрд кубометров газа в год. Проект транснациональный — в Европе партнерами «Газпрома» выступают немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская компания Shell.

В конце декабря 2019 года издание Forbes сообщило, что ограничения США против «Северного потока — 2» — запоздалая и бесполезная мера.

«Санкции задержались где-то на год, они бесполезны. Санкции <...> не понравятся даже тем, кто относится к России с ненавистью», — утверждают американские журналисты.

Кроме того, в статье отмечается, что власти Германии и Франции «все больше раздражены по поводу новой «холодной войны» с Россией».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти США признают — завершению строительства газопровода «Северный поток — 2» уже не помешать. Вашингтон будет противодействовать реализации других российских проектов в энергетической сфере.

Но рычагов влияния на Россию и Германию в ситуации с газопроводом у Штатов нет.

29 декабря канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила настрой на поддержку газопровода «Северный поток — 2» в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Российские власти очередные санкции восприняли негативно — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что санкции, направленные против газопровода «Северный поток — 2», — это наглое и циничное вмешательство в дела европейского бизнеса. Американцы и их союзники активизировались именно из-за завершения строительства, добавил министр.

Ранее в ходе опроса немцы высказались об их отношении к строительству «Северного потока — 2». Две трети граждан Германии считают российский проект «Северный поток — 2» безопасным. При этом около 90% немцев уверены, что противодействие газопроводу со стороны США связано с попытками Вашингтона увеличить поставки СПГ в Европу, свидетельствуют данные опроса социологического института Forsa.

Логично, что и Украина выступает против прокладки «Северного потока — 2».

В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. Лидеры Латвии и Литвы наряду с президентом Польши считают, что у строительства газопровода политические мотивы.

Ранее Украина призвала ФРГ не поддерживать новый закон, который может защитить «Северный поток — 2».

«Украина имплементирует европейские правила. Мы разочарованы отказом той же Европы придерживаться этих правил. Украина призывает Германию не поддерживать «освобождения» газпромовского [потока]», — говорилось в обращении премьер-министра страны Алексей Гончарук.

Россия не раз подчеркивала, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект.